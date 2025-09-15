“Adolescencia” arrasa en la 77ª edición de los Premios Emmy

“Adolescencia”, el drama de Netflix que sigue a un joven acusado de asesinar a una compañera de clases, triunfó el domingo (14.09.2025) en la 77ª edición de los Premios Emmy, la gala de los llamados Óscar de la televisión celebrada en Los Ángeles.

Mientras “Adolescencia” arrasó la premiación con seis estatuillas, “The Studio” se impuso en el género de comedia, y “The Pitt”, en la categoría dramática.

“Adolescencia” analiza desde varias perspectivas el impacto trágico que puede tener la masculinidad tóxica en los jóvenes.

Su protagonista Stephen Graham no sólo se llevó el premio a mejor actor de una miniserie, sino que también conquistó la estatuilla a dirección y compartió la de guión.

“Para mí estar aquí hoy en frente de mis colegas, y ser reconocido por ustedes, es lo más aleccionador que podía imaginar en mi vida, y prueba que todo lo que sueñas es posible”, dijo Graham en su noche triunfal.

La aclamada miniserie, que alcanzó 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses y que llegó con 13 nominaciones este domingo, también le rindió un Emmy al debutante Owen Cooper.

“Es tan surreal”, dijo Cooper, quien con 15 años se colocó como el actor más joven en triunfar en la categoría.

Ganadores en principales categorías de Premios Emmy

Mejor serie dramática: “The Pitt”, HBO|Max

Mejor comedia: “The Studio”, Apple TV+

Mejor miniserie: “Adolescencia”, Netflix

Mejor actor dramático: Noah Wyle, “The Pitt”

Mejor actriz dramática: Britt Lower, “Severance”

Mejor actor de comedia: Seth Rogen, “The Studio”

Mejor actriz de comedia: Jean Smart, “Hacks”

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Stephen Graham, “Adolescencia”

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Cristin Milioti, “El Pingüino”

Mejor actor de reparto de serie dramática: Tramell Tillman, “Severance”

Mejor actriz de reparto de serie dramática: Katherine LaNasa, “The Pitt”

Mejor actor de reparto de comedia: Jeff Hiller, “Somebody Somewhere”

Mejor actriz de reparto de comedia: Hannah Einbinder, “Hacks”

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Owen Cooper, “Adolescencia”