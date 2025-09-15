Logo de Confidencial Digital
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
“Adolescencia” arrasa en la 77ª edición de los Premios Emmy

La miniserie de Netflix conquistó seis estatuillas, “The Studio” ganó en el género comedia, y “The Pitt” en drama

Adolescencia arrasa en Premios Emmy

Owen Cooper, de 15 años, se convirtió en el actor más joven en triunfar en su categoría en la 77 edición de los Emmy el domingo 14 de septiembre de 2025, en Los Ángeles. // Foto: Chris Chew / UPI / newscom/ picture alliance

Deutsche Welle

15 de septiembre 2025

“Adolescencia”, el drama de Netflix que sigue a un joven acusado de asesinar a una compañera de clases, triunfó el domingo (14.09.2025) en la 77ª edición de los Premios Emmy, la gala de los llamados Óscar de la televisión celebrada en Los Ángeles.

Mientras “Adolescencia” arrasó la premiación con seis estatuillas, “The Studio” se impuso en el género de comedia, y “The Pitt”, en la categoría dramática.

“Adolescencia” analiza desde varias perspectivas el impacto trágico que puede tener la masculinidad tóxica en los jóvenes.

Su protagonista Stephen Graham no sólo se llevó el premio a mejor actor de una miniserie, sino que también conquistó la estatuilla a dirección y compartió la de guión.

“Para mí estar aquí hoy en frente de mis colegas, y ser reconocido por ustedes, es lo más aleccionador que podía imaginar en mi vida, y prueba que todo lo que sueñas es posible”, dijo Graham en su noche triunfal.

La aclamada miniserie, que alcanzó 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses y que llegó con 13 nominaciones este domingo, también le rindió un Emmy al debutante Owen Cooper.

“Es tan surreal”, dijo Cooper, quien con 15 años se colocó como el actor más joven en triunfar en la categoría.

Ganadores en principales categorías de Premios Emmy

  • Mejor serie dramática: “The Pitt”, HBO|Max
  • Mejor comedia: “The Studio”, Apple TV+
  • Mejor miniserie: “Adolescencia”, Netflix
  • Mejor actor dramático: Noah Wyle, “The Pitt”
  • Mejor actriz dramática: Britt Lower, “Severance”
  • Mejor actor de comedia: Seth Rogen, “The Studio”
  • Mejor actriz de comedia: Jean Smart, “Hacks”
  • Mejor actor de miniserie o película para televisión: Stephen Graham, “Adolescencia”
  • Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Cristin Milioti, “El Pingüino”
  • Mejor actor de reparto de serie dramática: Tramell Tillman, “Severance”
  • Mejor actriz de reparto de serie dramática: Katherine LaNasa, “The Pitt”
  • Mejor actor de reparto de comedia: Jeff Hiller, “Somebody Somewhere”
  • Mejor actriz de reparto de comedia: Hannah Einbinder, “Hacks”
  • Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Owen Cooper, “Adolescencia”
  • Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Erin Doherty, “Adolescencia”

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

