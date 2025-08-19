Adidas se disculpa con México por apropiación cultural en sandalias

El fabricante alemán de ropa deportiva Adidas ha emitido una disculpa tras ser acusado de apropiación cultural en el diseño de su nuevo calzado “Oaxaca Slip-On”.

El calzado, diseñado por el diseñador estadounidense Willy Chavarría, está inspirado en las sandalias (huaraches), tradicionalmente usadas por los indígenas de Villa Hidalgo Yalálag, en el estado mexicano de Oaxaca, quienes no participaron en su producción.

“Adidas valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México y la importancia de su patrimonio artesanal”, declaró la empresa bávara en un comunicado.

“El Oaxaca Slip-On se inspiró en un diseño oaxaqueño arraigado en la tradición de Villa Hidalgo Yalálag”, continuó. “Ofrecemos disculpas públicas y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con Yalálag en un diálogo respetuoso que honre su patrimonio cultural”.

Sheinbaum critica a Adidas

El asunto llegó hasta el punto de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó el diseño del zapato como una “apropiación cultural inapropiada”, y afirmó: “Las grandes empresas están apropiándose de productos, ideas y diseños de las comunidades indígenas de nuestro país. Eso es propiedad intelectual”.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, declaró en redes sociales que “los huaraches de Yalálag forman parte del patrimonio cultural de esta comunidad, una tradición que se ha transmitido de generación en generación y refleja su identidad”, y añadió: “Este patrimonio es uno de nuestros mayores tesoros y no debemos permitir que se trate como una mercancía”.

Apropiación cultural: un delito en México

México aprobó una ley en 2022 para proteger la propiedad intelectual y cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, y el uso no autorizado ahora se castiga con multas e incluso penas de prisión.

En declaraciones a la BBC, Chavarría, exvicepresidente sénior de diseño de Calvin Klein, expresó su profunda tristeza por la apropiación del zapato en este diseño y por no haber sido desarrollado en colaboración directa y significativa con la comunidad oaxaqueña.

Continuó: “La intención siempre fue honrar el poderoso espíritu cultural y artístico de Oaxaca y sus comunidades creativas, un lugar cuya belleza y resistencia me han inspirado. Esto no refleja el respeto y la colaboración que Oaxaca, Villa Hidalgo Yalálag y su gente merecen”. DPA, AFP.