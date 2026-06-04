Boxeadora nica-estadounidense “Lupe” Medina firma con la promotora de Jake Paul

La boxeadora nica-estadounidense Guadalupe “Lupe” Medina dio un paso importante en su carrera profesional al firmar con Most Valuable Promotions (MVP), una promotora de boxeo fundada por el famoso youtuber y boxeador Jake Paul, junto al empresario Nakisa Bidarian.

MVP anunció el 4 de junio de 2026 la incorporación de Medina, de 22 años, quien llega a la promotora como una de las principales promesas del boxeo femenino. La pugilista nica-estadounidense ocupa, actualmente, el segundo puesto en los rankings de la Organización Mundial de Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés) y la Federación Internacional de Boxeo (IBF).

Guadalupe “Lupe” Medina — conocida en el mundo como “Baby Face Assassin” (Asesina con rostro de bebe)— se integrará a “MVPW”, una nueva plataforma global de boxeo femenino, impulsada por la promotora para dar mayor visibilidad a las mejores atletas de este deporte.

Guadalupe Yomira Medina es hija de padres nicaragüenses, originarios de Estelí. Ella nació y creció en Los Ángeles, California, “comiendo gallo pinto y aprendiendo de las peleas de Alexis Argüello”, según contó en un reportaje publicado en CONFIDENCIAL, en mayo de 2026.

“Me siento increíblemente honrada y agradecida de unirme a MVP. Ser parte de una promotora que está revolucionando el boxeo femenino y brindando a las atletas la plataforma que merecen. Es justo donde quiero estar”, expresó la boxeadora a través de una nota de prensa.

“Ser bienvenida a un equipo que realmente cree en las boxeadoras significa mucho, y estoy deseando aportar mi granito de arena para que el boxeo femenino siga creciendo”, añadió la pugilista de origen nicaragüense.

Jake Paul y Nakisa Bidarian destacaron el potencial de la joven boxeadora. “‘Lupita’ Medina está a punto de alcanzar la grandeza. Creemos que tiene todo lo necesario para convertirse en la próxima campeona mundial de Nicaragua”, señalaron.

Guadalupe “Lupe” Medina se unirá a las hermanas nicas-ticas Yokasta y Naomy Valle, como las atletas, de ascendencia nicaragüense, que pertenecen a MVP. Las hermanas Valle fueron firmadas en 2025. Most Valuable Promotions fue fundada en 2021. Ha organizado 30 eventos de boxeo profesional y actualmente representa a más de 60 boxeadores, incluidos 18 campeones mundiales y 26 contendientes de primer nivel.

Flyer oficial divulgado por la promotora Most Valuable Promotions (MVP) //Foto: Cortesía

La trayectoria de Guadalupe “Lupe” Medina

El papá de “Lupe”, Julio César Rugama Medina, fue boxeador amateur en Nicaragua antes de incorporarse obligatoriamente al Servicio Militar Patriótico, en la década de 1980. Cuando se mudó a Los Ángeles le enseñó el deporte a su hijo mayor, Amed Ali Medina, pero se resistió a que Guadalupe entrara al gimnasio.

Le ofreció pagarle “lo que quisiera” con tal de que se alejara de los guantes. Sin embargo, la pequeña “Lupe” tenía otra idea. Mientras su hermano entrenaba, ella practicaba en secreto dentro de su cuarto todo lo que observaba. “Todo lo que le enseñaban a mi hermano, yo iba a la casa y lo practicaba a escondidas”, comentó Guadalupe a CONFIDENCIAL.

A los ocho años convenció a su padre con una promesa que ya sabía que no cumpliría: “solo quería aprender, no pelear”. Un mes después de pisar el gimnasio por primera vez, ya tenía su licencia de boxeo.

Guadalupe “Lupe” Medina comenzó a boxear en 2012 y rápidamente se consolidó como una boxeadora amateur de élite, conquistando cinco Campeonatos Nacionales Juveniles Olímpicos antes de convertirse en profesional en 2022. La joven nica-estadounidense pelea en la categoría de peso mínimo (105 libras)

La boxeadora es ambidiestra y entrena con Edgar Jasso, Manny Robles y Matias Erbin en la Legends Boxing Academy y reside en Maywood, California.

Fuera del ring, Medina estudia marketing en la Universidad Estatal de California, Long Beach, y actualmente se encuentra de baja académica para centrarse en su carrera boxística.