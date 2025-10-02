Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Logo de Confidencial Digital

Política

Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Nicaragua

Canciller ucraniano, Andrí Sibiga, acusa al régimen orteguista de tratar de “socavar la soberanía de Ucrania y su integridad territorial”

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. | Foto: EFE/Archivo

Redacción Confidencial

El Gobierno de Ucrania rompió relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicaragua por su reconocimiento, como parte del territorio ruso, de la península de Crimea y las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, de acuerdo con el canciller ucraniano Andrí Sibiga.

“Ucrania ha roto oficialmente relaciones diplomáticas con la República de Nicaragua”, publicó Sibiga en su cuenta de X, en la que explicó con detalle la decisión de Kiev.

“Esta decisión ocurre en respuesta al reconocimiento de Nicaragua de la denominada ‘soberanía’ de Rusia sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea”, planteó el ministro de Exteriores.

“Consideramos esta decisión como un intento deliberado de socavar la soberanía de Ucrania y su integridad territorial, una grosera violación de la Constitución de Ucrania, de la Carta de Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional”, abundó el jefe de la diplomacia ucraniana.

Reconocimiento de territorios ocupados

El 30 de julio de 2025, el régimen orteguista expresó su certeza de una victoria de Rusia contra Ucrania y manifestó su respaldo, reconociendo como parte del territorio ruso a las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

Sibiga consideró que el reconocimiento de esas regiones ocupadas por Rusia suponen el “alineamiento político” de Nicaragua con el “agresor” del conflicto ruso-ucraniano.

“La decisión de Nicaragua, busca legitimar la captura violenta de tierra”, señaló Sibiga antes de aludir al pequeño país americano como “cómplice del crimen de la agresión contra Ucrania”.

En diferentes fechas de septiembre de 2025, los “copresidentes” Ortega y Murillo autorizaron a su hijo Laureano Facundo Ortega Murillo, a suscribir acuerdos —en materia económica y comercial— con las cuatro regiones ocupadas por Rusia.

Laureano Ortega Murillo ocupa el cargo de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y representante especial de los “copresidentes” para los asuntos con Rusia.

“El ‘reconocimiento’ de Nicaragua de la ocupación rusa es nulo y sin efecto desde el punto de vista jurídico. No altera ni alterará jamás las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania”, subrayó el ministro del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Ucrania seguirá respondiendo con firmeza a cualquier intento de socavar su soberanía e integridad territorial”, sostuvo.

El Ejército ruso controla el 99.7% de la región ucraniana de Lugansk y el 79% de Donetsk, mientras continúa sus avances para apoderarse de la totalidad de las regiones anexionadas por Rusia, informó a finales de agosto de 2025 el jefe de Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov.

Según el militar ruso, “bajo control de las fuerzas rusas está el 74% de la región de Zaporiyia y el 76% de Jersón”.

Las cuatro regiones, controladas parcialmente por Rusia, fueron anexionadas en septiembre de 2022.

Carta de protesta de Ucrania a Nicaragua

El 31 de enero de 2024, la Cancillería de Ucrania envió una nota de protesta formal al Gobierno de Nicaragua por la visita de una delegación de representantes de la administración instalada por Moscú en la península anexionada de Crimea.

De acuerdo con la nota, la visita de la delegación al país se produjo el 23 de enero con el objetivo de firmar acuerdos de cooperación económica y comercial y un hermanamiento entre las ciudades de Yalta (Crimea) y Granada (Nicaragua).

El Ministerio subrayó que “tales acciones por parte de Nicaragua infringen gravemente la soberanía e integridad territorial de Ucrania, la legislación de Ucrania, así como las reglas del derecho internacional, en particular la Carta de Naciones Unidas”.

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En portada
