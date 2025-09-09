Otorgan poder a Laureano Ortega para firmar acuerdos con territorios ocupados por Rusia

El régimen de Nicaragua suscribirá un acuerdo de cooperación con Rusia sobre las regiones ucranianas de Jersón y Lugansk, informó el lunes 8 de septiembre de 2025 el Diario Oficial La Gaceta.

Los esposos y “copresidentes” de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron plenos poderes a uno de sus hijos, Laureano Ortega Murillo, para suscribir ese acuerdo de cooperación con las regiones ucranianas de Jersón y Lugansk -que el país reconoce a Rusia- en materia económica y comercial.

A través de dos acuerdos presidenciales, Ortega y Murillo autorizaron a su hijo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y representante especial de los Copresidentes de la República para los asuntos con Rusia, para que suscriba el acuerdo “entre la región de Jersón (Federación de Rusia) y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre cooperación comercial y económica”.

También el convenio “entre la República Popular de Lugansk (Federación de Rusia) y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre cooperación comercial y económica””, de acuerdo con la información.

Tercera región ocupada de Ucrania con la que firmarán

A inicios de septiembre de 2025, el Ejecutivo de Nicaragua autorizó a Ortega Murillo suscribir un acuerdo de cooperación con Rusia sobre la región ucraniana de Donetsk.

El Ejército ruso controla el 99.7% de la región ucraniana de Lugansk y el 79% de Donetsk, mientras continúa sus avances para apoderarse de la totalidad de las regiones anexionadas por Rusia, informó a finales de agosto de 2025 el jefe de Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov.

Según Guerásimov, “bajo control de las fuerzas rusas está el 74% de la región de Zaporiyia y el 76% de Jersón”.

Las cuatro regiones, controladas parcialmente por Rusia, fueron anexionadas en septiembre de 2022.

Nicaragua reconoció cuatro regiones ucranianas como parte de Rusia

El 30 de julio de 2025, el régimen sandinista expresó su certeza de una victoria de Rusia contra Ucrania y manifestó su respaldo, reconociendo como parte del territorio ruso a las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

“En nombre del Gobierno y pueblo de Nicaragua expresamos nuestro respaldo total y reconocimiento pleno a las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia como parte integral del territorio de la Federación de Rusia”, escribieron Ortega y Rosario Murillo en un mensaje de respaldo y solidaridad enviado al presidente ruso, Vladímir Putin.

Laureano Facundo, uno de los hijos de Ortega y Murillo, se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la comisión de “serias violaciones contra los derechos humanos” de los nicaragüenses y por haber apoyado las elecciones “fraudulentas” de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

Considerado como el ‘delfín’ por sectores de la oposición, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con China, Rusia y Bielorrusia, por encima del canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, y del extitular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Bruno Gallardo.

Daniel Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer régimen sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

El 5 de octubre de 2024, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, dijo que el país trabaja “de la mano” con Rusia “por el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar, más justo, más solidario, en paz, seguridad y bienestar”.