Policía captura al coronel en retiro Carlos Brenes, exreo político de la dictadura en 2018

El coronel en retiro del Ejército, Carlos Brenes Sánchez, expreso político de la dictadura Ortega-Murillo, fue capturado por la Policía el viernes 15 de agosto de 2025 en su casa, ubicada entre Masatepe y Jinotepe, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas a la Policía Nacional.

Brenes y su esposa Salvadora Martínez fueron detenidos sin una orden judicial en su finca por oficiales de la Policía y desde hace más de cinco días se encuentran en condición de desaparecidos.

Ni la Policía ni la Fiscalía han revelado el motivo de la captura del exmilitar, de 70 años de edad, que ocurrió en la misma fecha en que otros 22 ciudadanos, entre ellos excarcelados políticos, opositores, exiliados retornados, artistas, empresarios y líderes comunitarios, fueron capturados en Carazo, Masaya, Granada y Rivas, según el Monitoreo Azul y Blanco.

Carlos Brenes Sánchez se retiró del Ejército Popular Sandinista en 1994 con el grado de coronel y fue uno de los fundadores y coordinador del Grupo Patriótico de Militares Retirados y formó parte del Frente Amplio por la Democracia (FAD), que cuestionaba la deriva autoritaria del orteguismo.

Después de las protestas de abril 2018, el excoronel Brenes fue capturado el 28 de agosto de ese año en la frontera de Peñas Blancas cuando viajaba hacia Costa Rica para realizarse un chequeo médico por su padecimiento de diabetes.

El exmilitar, originario de Monimbó, Masaya, combatiente en la insurrección en 1978 y 1979 y uno de los jefes militares del Frente Interno del FSLN, fue acusado de “terrorismo” por el régimen Ortega-Murillo, y permaneció en la cárcel hasta su excarcelación el 19 de junio de 2019, gracias a una autoamnistía aprobada por el régimen.

Brenes estuvo encerrado en una celda de castigo en La Modelo acusado, sin pruebas, de dirigir supuestos ataques armados contra la Policía en Carazo y Masaya. Como resultado de sus más de diez meses en la cárcel, se agravaron sus enfermedades crónicas de hipertensión y diabetes, que requieren un cuidado y atención médica permanente.

Estaba bajo amenaza

En octubre de 2019, en entrevista para el programa Esta Semana, Brenes advirtió de una “profunda crisis en el sandinismo y principalmente en las fuerzas que están con el régimen”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en marzo de 2021 medidas cautelares a favor de Brenes y su núcleo familiar por considerar que el opositor estaba en riesgo ante el régimen de Nicaragua.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de Carlos Ramon Brenes Sánchez y su núcleo familiar, tras considerar que sus derechos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable en Nicaragua”, indicaba la resolución.

El organismo advirtió que Brenes había sido objeto de actos de hostigamiento, intimidación y amenazas, por parte de fuerzas policiales.