Logo de Confidencial Digital

Política

Ortega y Murillo ensanchan el “tapón” de los generales en el Ejército

Tres coroneles son ascendidos a generales de brigada, mientras tres generales son promovidos a mayores generales, por orden de los “copresidentes”

Daniel Ortega y Rosario Murillo (centro y derecha) asisten a un acto de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, el 12 de agosto de 2025. | Foto: CCC

Redacción Confidencial

Los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo sumaron a tres generales más al “tapón institucional” que acapara la dirección del Ejército de Nicaragua. Además, ascenderán a tres generales al rango de mayor general, el tercer mayor rango en la institución castrense después de coronel general y general de ejército.

Los ascensos fueron oficializados a través de un Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 2 de septiembre de 2025, por lo que ños nuevos grados serán impuestos en el acto del 46 aniversario del Ejército de Nicaragua, que se celebrará la tarde del mismo día.

Los tres generales de brigadas ascendidos a mayores generales son:

  • Spiro José Bassi Aguilar, segundo jefe del Estado Mayor General.
  • Carlos Eduardo Duarte Orozco, jefe de la Dirección de Operaciones y Planes.
  • Leonel José Gutiérrez López, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar.

Los tres coroneles ascendidos a generales de brigadas son:

  • Lester Joaquín Cuadra López, jefe de la Secretaría General.
  • Néstor Rodolfo Martínez, segundo jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar.
  • Freddy Domingo Cerrato González, agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua en la Federación de Rusia.

Desde su regreso al poder, en 2007, Ortega ha ascendido a 43 militares al grado de general de brigada, de los que 27 están activos, según una revisión de CONFIDENCIAL a las memorias anuales del Ejército, así como a las ediciones de su revista trimestral y notas de prensa.

Movimientos cosméticos en el Ejército de Nicaragua

La promoción de estos seis jefes militares fue adelantada por la “copresidenta” Rosario Murillo en su alocución del 1 de septiembre. En su soliloquio, la vocera gubernamental detalló que realizaron otros 30 ascensos en grados militares para totalizar “36 compañeros”, a los que reconocen “sus grandes esfuerzos y por el tiempo que han dedicado a servir a la patria, siempre también atendiendo a las familias”.

El ascenso de los tres nuevos mayores generales se da meses después que la dictadura inventó el rango de “coronel general”, con el que premiaron a los entonces únicos dos mayores generales del Ejército: Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor General, y Marvin Elías Corrales Rodríguez, inspector general.

La imposición del nuevo rango de “coronel general” se dio, oficialmente, en un acto en el Centro de Convenciones Olof Palme, el lunes 2 de junio de 2025, aunque los nuevos grados fueron otorgados desde el 9 de mayo, a través de un Acuerdo Presidencial, publicado en La Gaceta, Diario Oficial.

A inicios de junio, CONFIDENCIAL publicó un análisis en el que un investigador especializado en relaciones cívico-militares destacó que los ascensos en el Ejército constituyen más bien una medida “superficial” que no ataca el problema de fondo: el “tapón” institucional en la Carrera Militar nicaragüense.

“Los ascensos no implican promoción en los cargos, lo que significa que los oficiales ascendidos se mantienen como parte de la cúpula y los que se encuentran en posiciones jerárquicas inferiores, aunque sean ascendidos, no tienen oportunidad de ocupar cargos de mayor responsabilidad en la estructura militar”, explicó el experto.

“Se intenta crear —continuó— la falsa idea de que hay promoción dentro de la Carrera Militar, pero al interior del Ejército, los oficiales de nivel intermedio y superior saben que si no hay promoción en los cargos, no hay posibilidades de deshacer el tapón”.

En portada
