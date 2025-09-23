Nombran a dos cancilleres en una Nicaragua cada vez más aislada

En una nueva muestra del poder bicéfalo en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró el martes 23 de septiembre de 2025 a dos ministros de Relaciones Exteriores, según un nuevo acuerdo presidencial.

El Acuerdo Presidencial No. 151-2025, firmado por los “copresidentes” nombra a Valdrack Jaentschke Whitaker y Denis Moncada Colindres como cancilleres o cotitulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión, que de facto crea una duplicidad inusual en un puesto clave para la diplomacia, se produce en un contexto de creciente aislamiento internacional del régimen sandinista.

Un día ante de su nombramiento oficial, Murillo informó que Moncada estaba representando a Nicaragua en la Asamblea General de las Naciones Unidas que arrancó el lunes 22 de septiembre de 2025 en Nueva York.

“Ahí estuvo esta mañana el compañero Denis Moncada Colindres, quien es nuestro ‘co-canciller’, representándonos con el brillo, la firmeza y la contundencia que le caracterizan”, manifestó Murillo.

Moncada se “recupera”

En septiembre de 2024, Jaentschke relevó a Moncada en el puesto, quien salió alegando “razones de salud”, aunque fue designado como ministro asesor presidencial para políticas y asuntos internacionales.

Tanto Jaentschke como Moncada fracasaron en su intento de ubicarse a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), por no contar con el respaldo de la mayoría de países.

Moncada ha sido un férreo defensor de la dictadura ante la comunidad internacional, que ha exigido el cese de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El diplomático ha esgrimido —sin pruebas— que el Gobierno de Ortega y Murillo es una “víctima” de un complot del imperialismo estadounidense y europeo.

El ahora “co-canciller” fue nombrado en el cargo por primera vez el 16 de enero de 2017. Anteriormente se desempeñó como representante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Un régimen más aislado

La designación bicéfala plantea interrogantes sobre la estructura y dirección de la política exterior nicaragüense. El Gobierno asegura que busca consolidar la representación de Nicaragua en el extranjero, pero en realidad opositores críticos han señalado que refleja la pugna interna del poder en Nicaragua.

El 27 de agosto de 2025, la dictadura también nombró dos “codirectores” en la Policía Nacional.

El anuncio de una cancillería bicéfala también ocurre mientras Nicaragua continúa enfrentándose a un escrutinio internacional cada vez más severo. Diversos países y organismos internacionales han criticado al gobierno por su historial de violación de derechos humanos y la represión nacional y transnacional.

El régimen Ortega-Murillo ha utilizado “una amplia y compleja red de vigilancia e inteligencia”, para monitorear las actividades de los nicaragüenses, inclusive, “más allá de las fronteras” del país. Dicha red le ha permitido “hostigar, desacreditar y amenazar” a nicaragüenses en el exilio, concluyó un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentado el 23 de septiembre en Ginebra, Suiza.

La “diplomacia” del régimen se ha enfocado en fortalecer alianzas con países considerados por la comunidad internacional como violadores de derechos humanos, como Cuba, Rusia y Venezuela.