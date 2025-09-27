Enjuician por “traición a la patria” a vicerrector de la UNAN-León y secretario político del FSLN departamental

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó formalmente de “traición a la patria” a Evertz Antonio Delgadillo Moreno, quien era secretario político departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en León y a Fernando Arnoldo Montes Quintanilla, que se desempeñaba como vicerrector de Vida Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León).

Delgadillo Moreno de 63 años, y Montes Quintanilla, de 38 años, fueron detenidos desde el 19 de septiembre de 2025 y están recluidos en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”. Los medios de propaganda del régimen confirmaron que a ambos se les realizó la audiencia inicial de forma virtual el viernes 26 de septiembre de 2025.

“Ambos están acusados por traición a la patria, agravado por participar en actividades criminales y terroristas”, indica una nota publicada en la radio oficialista La Primerísima.

El Ministerio Público dice haber presentado “pruebas testimoniales y documentales”, por lo que solicitaron que el expediente fuera elevado a juicio ante el Juez Séptimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, doctor Francisco Mairena.

“La Procuraduría refirió que las pruebas son suficientes para elevar el expediente a juicio y solicitó se mantenga la medida de prisión preventiva”, indican los medios oficialistas.

El juez decidió mantener la prisión preventiva y fijó fecha para el juicio oral y público para el día martes 30 de septiembre 2025.

Con gran poder en León

En el caso de Evertz Delgadillo Moreno fue identificado como uno de los 54 altos funcionarios nicaragüenses responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país, en un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN), publicado el 3 de abril de 2025 en Ginebra, Suiza.

Delgadillo Moreno era secretario político del FSLN en León hasta 2022 y según el GHREN, fue uno de los “líderes represores” en ese departamento. Sin embargo, tras ser destituido después volvió a asumir su cargo que ocupó hasta el 6 de septiembre de 2025, cuando fue nombrado José Ramón Sarria.

El documento del GHREN detalla de forma exhaustiva las estructuras institucionales, las cadenas de mando y las responsabilidades “estatales e individuales” de cada uno de los implicados en la represión dirigida por el Estado tras el estallido de la insurrección de abril de 2018.

El 18 de agosto de 2025, tanto Delgadillo Moreno participó en un acto de entrega de becas a estudiantes universitarios de León.

En el caso de Fernando Montes Quintanilla, fue nombrado el 30 de marzo de 2022 como vicerrector de Vida Estudiantil de la UNAN-León y era presidente del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) cuando iniciaron las protestas de 2018.