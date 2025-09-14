Sergio Ramírez: “Si regresara a Nicaragua, me iría directo a Masatepe”

El laureado escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes, cumplió 83 años de edad en agosto de 2025. CONFIDENCIAL publica un documental que recorre su vida y su obra literaria, ahora cobijada por el exilio forzado, debido a una orden de captura y su posterior desnacionalización ordenada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. El documental se estrena el domingo 14 de septiembre en el programa Esta Semana, a partir de las 8:00 de la noche en el canal de YouTube y Facebook Live.

El documental fue grabado en varios escenarios, entre ellos el Palacio Nacional de la Cultura de ciudad de Guatemala, donde asistió para presidir el Festival “Centroamérica cuenta”, que en 2025 arriba a su décima segunda edición. También fue filmado en su apartamento en Madrid, España.

El escritor repasa las diversas etapas de su vida, desde sus primeros años en Masatepe, su formación política en la Universidad de León, su permanencia en Costa Rica y Alemania, y su participación en la revolución sandinista. También habla de su salida de la política y su incorporación plena a la vida literaria.

Un documental con varias voces y anécdotas

Además del testimonio y las anécdotas de Ramírez, el documental incluye las opiniones de personalidades nacionales e internacionales, sobre la proyección mundial de la literatura de Ramírez. Entre ellos, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; la escritora Alma Guillermoprieto; la periodista Pepa Bueno, la directora de su casa editorial, Pilar Reyes; el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; y la exguerrillera e historiadora, Dora María Téllez, su amiga de de varias décadas.

El primer cuento de Sergio Ramírez apareció publicado en 1956, en la página literaria de La Prensa, que editaba Pablo Antonio Cuadra. Se llamaba “La Carreta Nagua”, y el poeta lo subtituló como “Versión de Masatepe”, creyendo que era algo escuchado por el autor, pero en realidad era producto de su invención. Ramírez explicó a CONFIDENCIAL, que él tenía 14 años y que su abuela le pidió que, como celebración, lo leyera en público, pero él se escondió y se negó a hacerlo. “Por primera vez me di cuenta que la literatura tiene este poder del engaño, de simular lo que no es.”

La universidad y su primera novela

Cuando se fue a estudiar derecho a la Universidad de León, la casa de estudios por excelencia en Nicaragua, conoció al rector Mariano Fiallos, de quien se hizo su discípulo.

Sergio Ramírez menciona en el documental, que el doctor Fiallos convirtió a la Universidad en una fortaleza ética. “Su voz era escuchada cuando señalaba los males y los déficits sociales, criticaba a la dictadura, y denunciaba los abusos. Y siempre estaba cerca de los alumnos, se sentaba en los bancos a platicar con ellos. Yo podía acercarme a su casa y entrar en su biblioteca con una gran confianza”.

En 1969, tras casarse con Gertrudis “Tulita” Guerrero, se mudó a Costa Rica, a trabajar en el Consejo Superior Universitario Centroamericano, donde publicó su primera novela “Tiempo de Fulgor”.

En 1973 se marchó con una beca literaria a Alemania, donde escribió la novela, “¿Te dio miedo la sangre?”.

La lucha política de Sergio Ramírez

Mientras residía en Berlín occidental, en 1975, recibió una oferta para escribir guiones en el Centro Georges Pompidou, de París. Sin embargo, no aceptó la invitación porque decidió regresar a Nicaragua, con un objetivo muy claro.

“Yo en ese momento tenía claro que mi regreso a Nicaragua era lo que yo quería, para entrar en la rebelión contra Somoza. Y creo que fue una decisión correcta en ese momento. Me hubiera afligido mucho después enterarme en París, de que la Revolución Nicaragua había triunfado”, afirma Ramírez, durante la entrevista en Guatemala.

El escritor, autor de la memoria “Adiós Muchachos” revela que le han propuesto escribir sobre su papel en la revolución, para responder a las críticas que recibe de algunos sectores sobre su pasado como cabeza de gobierno en los años 80, pero concluye que no va a sacrificar su tiempo de escritor.

“Me interesa consolidar una obra literaria, no defender mi figura política. Eso me parece que dentro de la polarización que existe hoy día en el mundo, eso es arar en el mar”, asegura Ramírez.

Frente a la cámara de CONFIDENCIAL, Sergio Ramírez recuerda su salida del gobierno en 1990, como intentó regresar a la vida literaria, tras sentirse liberado de la política. Cuando pasó a formar parte de la bancada sandinista, en donde fue elegido como jefe de dicho grupo parlamentario y como, cuatro años después, junto con otros partidos, apoyaron las reformas constitucionales que institucionalizaría la transición democrática y la alternancia pacífica en el poder, lo que provocó una ruptura profunda con Daniel Ortega. En febrero de 1995, tras semanas de una campaña de linchamiento por parte de los voceros de Ortega, renunció al partido, para fundar el Movimiento Renovador Sandinista, con el que se lanzó a la presidencia. Su hijo, Sergio Ramírez Guerrero, afirma que su padre tuvo que perder las elecciones con un margen tan amplio, cerca del 1%, para que entendiera que debía regresar por completo a la vida literaria.

La vocación de escritor

Tras abandonar la política, en 1996, Sergio Ramírez reasumió plenamente su vocación como escritor que lo llevó a cultivar múltiples géneros literarios. Escribió novelas como “Un baile de máscaras”, “Sombras nada más” y “Margarita está Linda la Mar”, con la que obtuvo el premio Alfaguara en 1998. También varios libros de cuentos, ensayos y testimonios. Entre ellos “Adiós Muchachos”, su memoria personal sobre la revolución sandinista.

Posterior al 2000, publicó “La Fugitiva”, “Sara”, “Mil y una Muertes”, además, una trilogía de novelas policíacas que comprende “El Cielo llora por mi”, “Ya nadie llora por mi” y “Tongolele no sabía bailar”, que fue censurada por el régimen.

De forma meteórica, conquistó lectores y premios internacionales. En 2017, ganó el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos. La ceremonia de entrega, que como es tradición, fue presidida por los reyes de España, se llevó a cabo el 23 de abril de 2018, cuando las protestas sociales cumplían cinco días en Nicaragua.

Portando un lazo negro en la solapa del traje, Ramírez dedicó el premio, en el paraninfo de la Universidad de Alcalá, “a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales, porque Nicaragua vuelva a ser república”.

El exilio de Sergio Ramírez

En 2021, la dictadura Ortega Murillo giró una orden de captura en su contra por realizar actos “que fomentan o incitan al odio y la violencia” y ordenó su detención y allanamiento de sus propiedades. Desterrado de Nicaragua, Sergio Ramírez se radicó primero en San José, Costa Rica y después en Madrid, España.

En febrero de 2023, el régimen incluyó su nombre en una lista de 94 ciudadanos a los que despojó de su nacionalidad nicaragüense, acusándolos de “traición a la patria”, entre los que figuraban académicos, periodistas y artistas. Cuando recibió la noticia, escribió en sus redes sociales: “Nicaragua es todo lo que soy y todo lo que tengo. Y que nunca voy a dejar de ser ni dejar de tener mi memoria y mis recuerdos, mi lengua y mi escritura, mi lucha por su libertad por la que he empeñado mi palabra. Mientras más Nicaragua me quita, más Nicaragua tengo”.

Cuando está por cumplir 30 años de su salida de la vida política, desde su apartamento en Madrid, el escritor asegura que no se siente extranjero en España, pero sí se siente lejos de Nicaragua.

“Yo tengo que regresar a un país donde regresemos todos, donde hay unos mínimos de garantía democrática, de libertades, donde haya libertad de información. No sé si va a pasar durante mi vida, pero lo que va a pasar no tengo ninguna duda”, afirma, tras concluir que, si regresara a Nicaragua, del aeropuerto, se iría directo a Masatepe.

“Añoro volver a ver mi pueblo, los alrededores, la meseta, que es donde yo crecí y que es lo que visualmente para mí constituye en primer lugar el país”, comparte.