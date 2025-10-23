Policía, Ejército y Ministerio del Interior premiados con un incremento de 15% en su presupuesto 2026

La Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y el Ministerio del Interior (MINT) —las tres instituciones represoras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo—, recibirán en 2026 un incremento conjunto de 1760 millones de córdobas, según el proyecto del Presupuesto General de la República.

En conjunto, las tres instituciones represoras sumarán 12 985.8 millones de córdobas en 2026, en medio de un contexto sociopolítico en el que son señaladas de establecer el control interno del régimen, el cierre de espacios cívicos y un estado policial de facto donde se vigila y persigue a toda voz disidente.

El aumento interanual para las tres instituciones en su conjunto es del 15.68% si se compara con los 11 225.8 millones aprobados en 2025.

Los datos del anteproyecto del PGR 2026 confirman que el régimen sigue priorizando el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad, en medio de un creciente aislamiento internacional, sanciones internacionales, denuncias por violaciones de derechos humanos y señalamientos de crímenes de lesa humanidad.

Para el exdiputado Eliseo Núñez, lo anterior es el reflejo del “control social” que ejerce el régimen sobre los nicaragüenses y, por lo tanto, “no es de extrañarse” el incremento que proyectan para la Policía, Ejército y el MINT.

“Rosario está igualando a la Policía y al Ejército no solo presupuestariamente, sino en armas y entrenamiento, porque la seguridad de ella estriba en la Policía y no en el Ejército. Ella para equilibrar la fuerza está alimentando a la Policía en caso de que en algún momento el Ejército le dejara de ser leal”, valora Núñez.

Desde las protestas de abril de 2018, al Ejército y la Policía han sido señaladas por su participación en violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Ejército de Nicaragua tendrá más millones del presupuesto

El Ejército de Nicaragua, institución que según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) “participó activamente en la represión” contra las manifestaciones de 2018 y “cometió ejecuciones extrajudiciales”, recibirá la mayor partida presupuestaria.

Según datos analizados por CONFIDENCIAL, el Ejército de Nicaragua incrementará su partida de 4242.4 millones de córdobas a 5322.7 millones, lo que representa un aumento de 1080.3 millones.

Este crecimiento supone un incremento interanual del 25.46%, el mayor entre las instituciones de seguridad del país, y refleja la prioridad que el régimen de Ortega otorga al fortalecimiento de su fuerza militar dentro del presupuesto 2026.

El incremento presupuestario coincide con la extensión del mandato de Julio César Avilés al frente de las fuerzas armadas. En febrero de 2025, Ortega juramentó a Avilés para continuar otros seis años como jefe supremo del Estado Mayor General, con lo que sumaría 21 años al frente del Ejército.

El Ejército de Nicaragua sobresale entre las principales instituciones que reciben las asignaciones presupuestarias más grandes en el anteproyecto PGR 2026 junto con el Ministerio de Salud (C$ 27 715.7 millones), Ministerio de Transporte e Infraestructura (C$ 20 683.1 millones) y el Ministerio de Educación (C$ 19 047.2 millones).

“Hay que ver es la voluntad que tienen, porque si lo gastan en más salarios, más equipos (…) Pero, al final del día lo gastan en el control social. El aumento en el gasto militar es un síntoma de control social, porque no tenemos ni una guerra, ni tenemos tampoco una conflagración interna”, añadió Núñez.

Policía incrementará presupuesto en 11.36%

De acuerdo con las cifras oficiales, la Policía Nacional pasará de 5048.7 millones de córdobas aprobados en 2025 a 5622.2 millones proyectados para 2026.

Lo anterior confirma que recibirán 573.5 millones de córdobas más una vez que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, apruebe la iniciativa enviada por los “codictadores” el 15 de octubre de 2025.

Según los documentos analizados, el incremento interanual será del 11.36%. La Policía mantiene un papel central en el aparato de seguridad del Estado y ha visto crecer sus recursos de forma sostenida en los últimos años.

La Policía —sancionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en marzo de 2020 acusada de ser “responsable de ordenar, controlar o instruir” forma directa o indirecta la represión en contra de las manifestaciones que empezaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018—, es el principal brazo represor de la dictadura en el país.

En el nuevo esquema de poder, en agosto de 2025 el régimen nombró dos jefes policiales. Al comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina lo nombraron cojefe de la Policía de Nicaragua, un cargo que comparte con el comisionado general Francisco Díaz, consuegro de los dictadores.

“La Policía debería ser un ente descentralizado y que no responda a intereses políticos, pero lo que existe son cuerpos militares que dependen de una familia”, enfatizó el exdiputado Núñez.

MINT también tendrá su ajuste presupuestario

Además, el Ministerio del Interior crecerá de 1934.7 millones de córdobas aprobados en 2025 a 2040.9 millones en 2026.

El MINT, encargado de la administración penitenciaria en el país, bomberos y migración a través de sus direcciones generales, crecerá en 5.49%.

Este Ministerio forma parte del bloque de instituciones reforzadas en el presupuesto 2026. En contraste sectores como educación y salud muestran crecimientos menores con respecto a lo aprobado en 2025.

El MINT bajo la dirección de María Amelia Coronel Kinloch, ha tenido un papel importante en la infraestructura represiva del régimen. A través de las instituciones que administra se le atribuyen tratos crueles y degradantes contra los presos políticos.

También ha sido una institución encargada de cerrar el espacio cívico con la cancelación de organizaciones no gubernamentales. Esta institución también es la encargada de denegar pasaportes, así como la entrada y salida de nicaragüenses al país.

El proyecto del PGR 2026 será debatido en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, que con toda seguridad lo aprobará sin modificaciones.