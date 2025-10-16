Nueva empresa china recibe concesión minera en Nicaragua

Una nueva empresa china ha entrado al negocio de la minería en Nicaragua. La dictadura orteguista entregó una concesión minera a cielo abierto a la compañía Toyar Inversión Minera S.A., con una superficie total de 2500 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la empresa está “representada por Fuli Xu, mayor de edad, médico, de nacionalidad china” y con cédula de residencia número 000121106.

Toyar Inversión Minera S.A. está inscrita en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, bajo la cuenta registral “MC-XHM0WK”, según el MEM.

A través del acuerdo ministerial No-083-SBT-M-078-2025, el MEM otorgó a esta empresa china una “concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Nuevos Encuentros”, ubicado en el municipio de Nueva Guinea, en la Costa Caribe Sur.

Novena minera china en Nicaragua

Toyar Inversión Minera S.A. se convierte en la novena empresa china con concesiones mineras en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha entregado más de 500 000 hectáreas de territorio nicaragüense para la explotación minera de mineras con capital chino, entre octubre de 2023 y octubre de 2025, según datos oficiales analizados por CONFIDENCIAL.

Son exactamente 568 251.3 hectáreas, que equivalen a unos 5682.51 kilómetros cuadrados (km2). La suma supera holgadamente la superficie total de varios departamentos de Nicaragua. Por ejemplo, Managua, que tiene una extensión de 3465 km2; Chinandega, que mide unos 4822 km2; y Estelí, que cubre un área de 2230 km2.

De acuerdo con los datos recopilados por CONFIDENCIAL, la dictadura Ortega-Murillo ha dado, hasta el 16 de octubre de 2025, más de 26 concesiones mineras a nueve empresas de capital chino. Esas empresas y su total de áreas son:

Thomas Metal S.A. tiene en concesión unas 189 669.98 hectáreas.

Zhong Fu Development S.A. maneja unas 181 254.68 hectáreas.

Brother Metal S.A. usufructúa unas 59 564.75 hectáreas.

Waslala Mine S.A. administra unas 49 950 hectáreas.

Nicaragua XinXin Linze Minería Group S.A. posee unas 49 870.81 hectáreas.

Three Gold Coins Company S.A. tiene concedidas unas 23 223.53 hectáreas.

Linze Excelente Minería S.A usufructúa unas 9102.05 hectáreas.

Northern Mining Company S.A. administra unas 3115.50 hectáreas.

Toyar Inversión Minera S.A., con una concesión de 2500 hectáreas.

La cancelada Fundación del Río ha denunciado que estas concesiones forman parte de una estrategia sistemática del régimen orteguista para abrir los recursos naturales del país a intereses extranjeros —particularmente chinos— sin transparencia ni consulta, incluso dentro de territorios de áreas protegidas.

Las concesiones le confieren derechos de “exclusividad” a las compañías chinas, no solo para la explotación, sino también para la exploración y el establecimiento de plantas de beneficio de minerales metálicos y no metálicos en las áreas designadas.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1391.6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20.1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.

Concesiones en áreas protegidas

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esa oenegé, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento.

La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona de conservación.

Por su parte, organismos opositores nicaragüenses en el exilio que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) han denunciado la entrega masiva de territorios indígenas nicaragüenses a empresas mineras de China por parte del Gobierno sandinista.

Además de tildar de “ecocidio” la entrega de esas licencias, los organismos alertaron “con particular gravedad que varias concesiones fueron autorizadas dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, que incluyen la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos”, fronterizos con Costa Rica

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

*Con información de EFE.