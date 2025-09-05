Fallece el sacerdote José María Tojeira, vocero jesuita sobre Nicaragua

El sacerdote jesuita José María Tojeira falleció la mañana del 5 de septiembre de 2025 en Ciudad de Guatemala, informó la Compañía de Jesús en sus redes sociales.

“Con profundo pesar comunicamos que esta mañana falleció, en Ciudad de Guatemala, el padre José María Tojeira, compañero de Jesús que entregó su vida al servicio incansable del territorio centroamericano. Encondeamos su alma al abrazo de Dios”, expresó la Compañía de Jesús.

Tojeira, de origen español y naturalizado salvadoreño, fue rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador, de 1997 a 2010, y nombrado vocero de la Compañía de Jesús sobre Nicaragua, tras la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA).

En su última entrevista que brindó a CONFIDENCIAL, en agosto de 2025, cuando se cumplieron dos años de la confiscación ilegal de la UCA, señaló que el robo de la universidad suma más de 60 millones de dólares en infraestructura y propiedades.

“El cierre de la UCA es un golpe muy fuerte para el desarrollo económico y social de Nicaragua”, dijo entonces el padre Tojeira. “Arrasaron con una universidad de gran peso nacional, que promovía el pensamiento crítico, la conciencia ciudadana, y contribuyó al diálogo y a la investigación científica”, valoró.

En esa última entrevista, Tojeira también recordó que, de los más de 2000 estudiantes de la UCA, que en 2023 postularon a las universidades jesuitas de Centroamérica para continuar sus estudios, 400 lograron ingresar en la Universidad Simeón Cañas, de El Salvador, y 200 en la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala.

“En octubre —adelantó— se graduarán los primeros 60 estudiantes en la UCA de El Salvador”.

Crítico de la dictadura nicaragüense

Desde que fue nombrado como vocero de los jesuitas para Nicaragua, Tojeira mantuvo una postura crítica de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En su primera entrevista en agosto de 2023, sobre la situación de los jesuitas en el país, fue directo y desnudó la realidad de la dictadura orteguista. “En Nicaragua se ha instalado un régimen de terror, de cárcel, confiscación de bienes, amenazas de diverso tipo, expulsiones del país mucho más duro del que existió en otros países”, dijo.

El sacerdote español también denunció la escalada represiva contra la Iglesia católica, motivada por la “defensa de los derechos de las personas, por las llamadas de la Iglesia a la paz social y el diálogo y por la denuncia profética de la brutal represión de manifestaciones de protesta acontecidas el año 2018”.

También denunció con ahínco el encarcelamiento y posterior destierro de obispos y sacerdotes nicaragüenses.

Lideró proceso por el asesinato de jesuitas en El Salvador

El padre Tojeira fue provincial de los jesuitas para Centroamérica, de 1988 a 1995, y tras el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en la UCA de El Salvador lideró el proceso legal contra los miembros de la Fuerza Armada por ser autores materiales del crimen.

El 16 de noviembre de 1989, cinco días después de que la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzara la ofensiva “Hasta el tope” en la capital de El Salvador, un comando de élite del Ejército salvadoreño asesinó a un grupo de jesuitas de la UCA.

Las víctimas fueron los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.

La masacre de la UCA permaneció impune durante 31 años, hasta que en 2020 hubo un juicio en España para esclarecer el caso. El testimonio del padre Tojeira redimensionó la importancia de la causa contra la impunidad, ya que el Estado salvadoreño nunca esclarecido el caso.

El exviceministro de Seguridad Pública coronel Inocente Orlando Montano Morales fue el único militar salvadoreño encontrado responsable por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas. Fue condenado a 133 años de prisión y se le ha negado el indulto y conmutación de la pena por ser un crimen de lesa humanidad.

En noviembre de 2024, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio a 11 acusados de la autoría intelectual de la masacre de seis padres jesuitas incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).