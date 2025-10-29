Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Nación

Avión ruso acusado de transporte de armas por EE. UU. aterriza en Managua

El avión ruso hizo escala en La Habana y Caracas antes de llegar a Nicaragua. Tiene capacidad de transportar hasta 50 toneladas de cargamento

Una fotografía del Ilyushin Il-76, que tiene capacidad de transportar hasta 50 toneladas de cargamento. Foto: Santiago Arias Jen Velandia | Aviación Comercial Colombia

Agencia EFE

AA
Share

Un carguero aéreo Ilyushin Il-76 de la compañía rusa Aviacom Zitotrans, sancionada por Estados Unidos por participar en el comercio de armas y transporte de mercenarios, aterrizó el miércoles 29 de octubre de 2025 en Managua procedente de La Habana, tras recalar antes en Caracas, una ruta entre aliados que se da en plenas tensiones militares por el despliegue naval y aéreo estadounidense frente a las costas venezolanas.

El Il-76 tiene capacidad de transportar hasta 50 toneladas de cargamento y es uno de los aviones de carga más grandes del mundo, similar a los militares A400M de Airbus o al C-17 Globemaster de Boeing.

Según datos de la web Flightradar, el avión ruso, que voló parte de su ruta con el transpondedor apagado para no ser identificado, despegó en la mañana de La Habana; el martes 28 de octubre operó entre Caracas y la capital cubana, y el día 26 aterrizó en la capital venezolana procedente de Mauritania.

Antes de cruzar el Atlántico, el carguero tuvo paradas en Senegal, Marruecos, Argelia y Armenia.

La acusación de EE. UU.

La empresa rusa Aviacon Zitotrans está acusada por Estados Unidos de estar implicada en el transporte de material militar y apoyar el sector de la defensa de Rusia, así como apoyar el despliegue de mercenarios del llamado Grupo Wagner, designada como organización criminal trasnacional por la nación norteamericana.

EE. UU. la añadió a la lista de entidades sancionadas en enero de 2023 por servir para transportar armamento ligero, así como misiles y partes para helicópteros, con especial hincapié en el apoyo logístico a Venezuela y a las operaciones militares en África.

La flota de Aviacon Zitotrans incluye seis Ilyushin de carga. El que hizo esta última ruta entre los aliados Venezuela, Cuba y Nicaragua está registrado con matrícula RA-78765 y es una de las aeronaves específicamente nombradas en las sanciones estadounidenses, por lo que está sujeta a ser intervenida si entra en jurisdicciones de Estados Unidos o sus aliados más cercanos.

Este movimiento aéreo se da en pleno reforzamiento masivo de EE. UU. en el Caribe y frente a las costas venezolanas, donde ya operan varios destructores y buques de asalto anfibio, y donde en los próximos días se espera que ingrese el grupo de ataque del portaviones USS Gerald Ford, el más grande y moderno de la Armada estadounidense.

Los analistas ven este masivo despliegue de Estados Unidos, que incluye sobrevuelos cerca de los límites del espacio aéreo venezolano de bombarderos estratégicos, como un intento de presionar al régimen de Nicolás Maduro para que acepte una salida negociada, aunque en público la principal razón que da la Casa Blanca es su campaña de lucha contra el tráfico de fentanilo.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Nación
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.