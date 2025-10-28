Autorizan ingreso a Nicaragua de buque hospital de la Armada de China

El buque hospital ‘Ark Silk Road’ de la Armada del Ejército Popular de Liberación de la República Popular China llegará por primera vez a Nicaragua para una “visita de intercambio de carácter humanitario con el Ejército de Nicaragua”, informaron las autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El navío, con 389 tripulantes, llegará el sábado 1 de noviembre de 2025 a la costa del Pacífico nicaragüense y permanecerá en el puerto de la ciudad de Corinto hasta el 30 de noviembre, según un decreto enviado con carácter urgente a la Asamblea Nacional por los Ortega y Murillo.

Durante su estancia, los tripulantes del buque hospital chino “compartirán con especialistas y llevarán salud a nuestro pueblo nicaragüense, a la vez capacitación y fortalecimiento a nuestros médicos del Ejército de Nicaragua”, aseguró la diputada sandinista, Perla Soledad Castillo, durante la aprobación y ratificación de ese decreto.

El decreto enviado por Ortega y Murillo se limita a señalar que navío chino estará en Nicaragua solo “para desarrollar visita de intercambio de carácter humanitario con el Ejército de Nicaragua”.

El Legislativo nicaragüense destacó que la aprobación del decreto “fortalece la confianza, el desarrollo y la cooperación con la hermana República Popular de China, específicamente entre nuestro Ejército de Nicaragua y el Ejército Popular de Liberación”.

El Ejército de Nicaragua a través de su Fuera Naval coordinará con las autoridades correspondientes el ingreso y garantizará la seguridad y custodia del barco hospital chino ‘Ark Silk Road’ durante su estadía en el Puerto de Corinto.

Nicaragua restableció las relaciones con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura.

El 20 de diciembre de 2023, Ortega, quien suele despotricar del “imperialismo de Estados Unidos”, calificó de “mejor regalo navideño” y “una gran noticia” el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de “asociación estratégica”.

Esa decisión se oficializó después de que el presidente chino, Xi Jinping, mantuviera una conversación telefónica con Ortega la noche anterior.

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país cortara los lazos con Taipéi, territorio cuya soberanía reclama China.