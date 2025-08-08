Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Mundo

Trump anuncia reunión con Putin en Alaska el 15 de agosto

En los últimos días, Trump ha impulsado medidas de presión económica contra Moscú como aranceles a países —como India— que compran petróleo ruso

Vladimir Putin saluda a Donald Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin (izq.), saluda a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante una cumbre del G20 en Osaka, Japón, en 2019. // Foto: EFE/Archivo

Agencia EFE

AA
Share

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo 15 de agosto de 2025 se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social, el viernes 8 de agosto.

El encuentro será para discutir un posible fin a la guerra con Ucrania.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden celebrado en Ginebra.

En 2018 se había reunido con Trump en Helsinki.

La propuesta de Trump de incluir un “intercambio de territorios” como parte de un eventual acuerdo de paz ha despertado críticas tanto en Kiev como en varias capitales europeas.

Las autoridades ucranianas han reiterado que no aceptarán ceder zonas controladas por Rusia.

Medidas de presión de Trump a Putin

En los últimos días, Trump ha impulsado medidas de presión económica contra Moscú como aranceles a países —como India— que compran petróleo ruso.

Analistas consideran que estas acciones forman parte de su estrategia para llegar a la mesa de negociación con un margen de influencia frente a Putin, aunque no está claro si lograrán el efecto deseado.

Desde el Kremlin, portavoces han calificado el próximo encuentro como “una oportunidad para el diálogo directo” y reiterado que Moscú buscará garantías de seguridad y reconocimiento internacional de los territorios que controla en Ucrania.

No se ha precisado si habrá participación de representantes ucranianos o mediadores externos en las conversaciones de Alaska.

La cita de Alaska se perfila como uno de los momentos diplomáticos más observados de 2025, con implicaciones que podrían ir más allá del conflicto en Ucrania.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Mundo
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.