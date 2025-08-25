Logo de Confidencial Digital
Mundo

Tres días libre: Kilmar Ábrego otra vez detenido por el ICE

Detenido en su cita de registro con las autoridades migratorias en Baltimore, estado de Maryland, días después de ser liberado de una prisión

El abogado de Kilmar Ábrego García informó de la detención de su representado (en la imagen). Elizabeth Frantz/REUTERS

Deutsche Welle

25 de agosto 2025

El abogado del inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, informó el lunes 25 de agosto de 2025 que su representado fue nuevamente detenido por las autoridades estadounidenses.

El arresto se produjo cuando Ábrego García acudía a una visita a los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland), tres días después de haber sido puesto en libertad en Tennessee, informó su abogado.

El ciudadano salvadoreño se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración. Hace dos días, los abogados de Ábrego García afirmaron que el Gobierno estadounidense pretendía deportarlo a Uganda.

En un escrito, los defensores solicitaron a los tribunales que desestimaran el caso, argumentando que se trata de un intento de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador.

En espera de juicio

El viernes 22 de agosto de 2025, García Ábrego fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland, en espera de juicio por cargos de tráfico de personas. El hombre había sido deportado por error a una prisión de alta seguridad en su país y luego regresó a territorio estadounidense.

Ábrego García niega haber cometido cualquier delito, mientras que el Gobierno de Trump afirma que es un violento miembro de la pandilla MS-13 que traficaba con otros inmigrantes.(AP/EFE/AFP)

Sobre el autor
Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

