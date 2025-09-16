Logo de Confidencial Digital
Mundo

Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk es acusado de homicidio agravado

Tyler Robinson, de 22 años, podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de asesinar a Charlie Kirk

Tyler Robinson y Charlie Kirk

Tyler Robinson (i) detenido como sospechoso de asesinar a Charlie Kirk (d), el 10 de septiembr de 2025, en Estados Unidos. // Fotos: Agencias | Collage: CONFIDENCIAL

Deutsche Welle

16 de septiembre 2025

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos, fue acusado de homicidio agravado y otros cargos, indicó el martes 16 de septiembre de 2025 un fiscal de Utah.

El cargo implica que el joven de 22 años podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de asesinar a Kirk la semana pasada en la Universidad del Valle de Utah.

“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”, declaró el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, al anunciar los cargos.

Además, precisó que se encontró ADN de Robinson en el gatillo del arma usada para matar a Kirk.

El líder conservador recibió un disparo el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes y murió poco después. La fiscalía alega que Robinson disparó a Kirk en el cuello con un rifle desde el tejado de un edificio cercano del campus.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

