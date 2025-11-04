Los indecisos y el “liderazgo personalista” de Chaves dominan el arranque de elecciones ticas

La debilidad de los partidos políticos inmersos en la campaña electoral de Costa Rica, magnifica la influencia de las personalidades que están detrás de uno u otro grupo político. En ese escenario, la figura del presidente del Gobierno tico, Rodrigo Chaves, con su 63% de popularidad, puede ser determinante para lograr que su elegida, Laura Fernández, gane las elecciones de Costa Rica del 1 de febrero de 2026, y se convierta en su sucesora.

Costa Rica elige a sus autoridades cada cuatro años. Dado que no existe la reelección inmediata, Chaves tuvo que contentarse con bendecir a Fernández, quien declaró que, si la eligen, pondrá al presidente actual en el cargo de ministro de la Presidencia. Tal posibilidad no es del todo descabellada, considerando la ventaja con que ella arranca en las encuestas, más el apoyo decidido de su mentor, pero aún está muy por debajo de la mayoría votantes indecisos.

Una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica, muestra que Fernández arranca la competencia electoral, a la cabeza de las preferencias de intención de voto, entre las personas dispuestas a votar, con el 25%. De los otros 19 candidatos a la presidencia, solo tres obtuvieron una intención de voto que supere el margen de error de la encuesta, cifrado en +- 2.7%.

Los otros tres candidatos son Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, con 7%. Le siguen en una especie de empate en tercer lugar, Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana, y Ariel Robles, del Frente Amplio, ambos con 3%. Los 16 restantes están por debajo del margen de error, entre ellos los excandidatos presidenciales Fabricio Alvarado (0.6%) y Eliécer Feinzaig (0.5%).

La segunda ventaja de Fernández es contar con el apoyo decidido del presidente Chaves, y el valioso capital político que este puede aportar, en referencia a ese 63% de popularidad. El problema para la clase política costarricense, es que el 55% de los consultados, aún no decide a quién otorgar su voto.

El factor Chaves en las elecciones

Ronald Alfaro es el director del CIEP, y coordinador de esta encuesta que se realizó entre 1333 personas de manera telefónica entre el 6 y 15 de octubre de 2025. En una entrevista con el periodista Carlos Fernando Chamorro, en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, Alfaro explicó los retos que implica para cualquiera de los candidatos y los partidos, tratar de atraer a su seno a la mayoría de ese 55% de indecisos. Ellos enfrentan el desafío de movilizar a un grupo grande de indecisos que “están observando la carrera, están estudiando las alternativas, las opciones, e incluso reconociendo candidaturas”. Hace esa acotación considerando que muchos de los candidatos “son personas que no han tenido experiencia política previa, además que algunos partidos políticos son completamente nuevos”.

En la historia reciente tica, este tipo de “elecciones con alta volatilidad y partidos políticos muy debilitados”, propicia un vacío que terminan llenando los liderazgos individuales. De ahí que Alfaro reconozca que “cualquier resultado es posible en estas circunstancias”.

No sería primera vez, pues ya ha ocurrido que incluso candidaturas con bajos o muy bajos niveles de apoyo, crecen de manera muy importante, en momentos clave del proceso electoral, como las últimas semanas de campaña.

Tampoco descarta que eso ocurra en esta campaña electoral, y surja una candidatura que comience a captar más apoyos del público. Mientras eso sucede (o no), recuerda que, en el pasado, los mandatarios se mantenían al margen de cualquier actividad política electoral, pero eso está cambiando con Chaves. El mandatario desarrolla una estrategia proselitista de mayor beligerancia en pleno periodo electoral, y puede ser ese factor de peso que incline la balanza hacia la candidatura oficialista.

La Asamblea seguirá tan fragmentada como hoy

Lo que sí parece seguro es que la Asamblea Legislativa costarricense, que cuenta con 57 diputaciones, seguirá tan fragmentada como en la actualidad. El primer poder del Estado tico tiene seis bancadas: Liberación Nacional (18 diputados); Partido Progreso Social Democrático y la Unidad Social Cristiana, ambas con nueve diputados. Hay también seis del Frente Amplio, seis del Partido Nueva República, dos del Partido Liberal Progresista, y siete independientes. Se requieren 29 votos para obtener mayoría simple, y 38 para la mayoría calificada.

Los datos muestran que aunque el 70% dice que votará por el mismo partido para presidente y para diputados, el 30% restante tiene la intención de quebrar el voto. En este caso, el bando de los indecisos es más numeroso: el 60% dice que no sabe por qué partido va a votar. Acá el partido de gobierno empieza la competencia de primero, al contar con una preferencia del 14%. Liberación Nacional tiene 8%; el Frente Amplio, 6%; Unidad Social Cristiana y Progreso Social, 2%; y muchos otros solo reciben el 1%.

Aunque el chavismo aspira a lograr más del 66% de la votación para lograr 38 diputados para poder desmantelar el sistema político, Alfaro admite que “es una tarea compleja. No es imposible, pero sí compleja en estas circunstancias”. La circunstancia a la que se refiere, es la mayor incertidumbre que se observa en el proceso para elegir diputados, ante la mayor indecisión expresada por los votantes.

Todo eso indica la fuerte posibilidad de que la Asamblea Legislativa siga siendo una institución fragmentada en la que no más de cinco o seis banderas partidarias ocupen los 57 escaños repartidos en siete provincias. Esa configuración hace que la competencia por entrar a esa distribución sea aún mayor, dejando a muchos por fuera. Un panorama muy posible es el de una Asamblea tan fragmentada como la actual, con algunos de los partidos que están representados en ella, siendo reemplazados por otros.

Vista la historia reciente de Costa Rica (a partir de 1953), Alfaro no cree que la fracción oficialista alcance su aspiración de obtener esa mayoría calificada de 38 diputados. “Eso no ha ocurrido”, repite. Para que ocurra, debería darse un resultado muy inusual en el que un partido domine en todas las provincias, y que los demás obtengan muy bajos márgenes de votación. Si llega a ocurrir, “eso reconfiguraría por completo el panorama electoral”, destaca.