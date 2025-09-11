Logo de Confidencial Digital
Mundo

Eurocámara pide incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas

La razón es “la proliferación de la delincuencia organizada y la actividad terrorista en las fronteras entre Colombia y Venezuela”

FOTO: PE de la DW

Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance

Deutsche Welle

11 de septiembre 2025

El Parlamento Europeo (PE) urgió el jueves 11 de septiembre de 2025 al Consejo de la Unión Europea (los países) y a la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Kaja Kallas, a actualizar la lista de organizaciones terroristas reconocidas por la UE e incluir al Cartel de los Soles, una presunta organización criminal venezolana vinculada al narcotráfico.

El texto, de carácter no vinculante, salió adelante con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones y había sido impulsado por el Partido Popular Europeo, los ultraconservadores (ECR) y los liberales de Renovar Europa. En el voto recibió además el apoyo de los Patriotas por Europa.

Los eurodiputados justifican su petición señalando “la proliferación de la delincuencia organizada y la actividad terrorista en las regiones fronterizas de Colombia con Venezuela” que, afirman, “se han convertido en corredores para el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de dinero, a menudo facilitados por estructuras transnacionales” que amenazan la soberanía colombiana y la estabilidad regional.

Por ello, proponen agregar a la lista europea de organizaciones terroristas al conocido como Cartel de los Soles, una organización relacionada con el narcotráfico en Venezuela que la administración estadounidense de Donald Trump pretende combatir con el reciente envío de un gran contingente militar al Caribe que ha disparado la tensión con Caracas.

Asimismo, el PE también pidió agregar al Clan del Golfo, la principal banda criminal en Colombia, y a dos disidencias de las antiguas FARC, que son el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

El Consejo de la UE, que representa a los veintisiete Estados miembros, es la institución encargada de acordar la renovación de la lista de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones para luchar contra el terrorismo.

La lista fue actualizada por última vez el 29 de julio de 2025 y actualmente incluye 13 personas y 22 grupos y entidades sometidas a las medidas restrictivas vigentes, que consisten en la congelación de fondos y otros activos financieros o recursos económicos en los Estados miembros de la UE. (EFE, Parlamento Europeo)

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

