Centroamérica

Honduras: Once muertos por lluvias en de las últimas dos semanas

lluvias en Honduras

Lluvias causan daños en el Cerco del Instituto 4 de septiembre en Saba Colon. // Foto: ClimaTV Saba Colón

Agencia EFE

Al menos once personas han fallecido y 10 491 han sido afectadas por las intensas lluvias que azotan a Honduras desde el 29 de septiembre de 2025, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

El mal tiempo también ha dejado 1996 personas damnificadas, 347 evacuadas y una desaparecida, además de 32 rescatadas y 65 comunidades incomunicadas, indicó el organismo de protección civil en un comunicado.

Entre los fallecidos hay cinco niños, añade el informe.

Cuatro departamentos siguen en alerta roja

A raíz del temporal, derivado de fenómenos en el Caribe y el Pacífico, de los 18 departamentos del país centroamericano cuatro permanecen en alerta roja (evacuación inmediata), cinco en amarilla (evacuación preventiva) y cinco en alerta verde (preventiva).

La alerta roja afecta a tres departamentos en el oeste del país, fronterizos con El Salvador, y uno en el centro, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, que ha sido una de las regiones más afectadas.

En Tegucigalpa decenas de barrios situados en partes bajas han sufrido los embates del río Choluteca y otras fuentes que se han desbordado.

Otros tres departamentos en alertas verde y amarilla colindan con Nicaragua, y dos con El Salvador. También hay tres en alerta preventiva fronterizos con Guatemala.

Los únicos cuatro departamentos sin alertas se localizan en la región caribeña.

Daños incluyen deslizamientos e inundaciones

Las inundaciones han causado daños en carreteras, puentes, cultivos agrícolas, lo mismo que deslizamientos y derrumbes en zonas urbanas y rurales, entre otros, según fuentes de la Copeco y autoridades de varios de los municipios afectados por las precipitaciones.

En algunas regiones del país las precipitaciones han superado los 50 milímetros, señalan registros de la Copeco.

Las lluvias continuarán al menos durante tres días más, han advertido los organismos de protección civil, y en los cuatro departamentos en alerta roja las clases en todos los centros educativos serán suspendidas el lunes y martes.

Honduras es uno de los países más vulnerables a desastres naturales, y entre septiembre y noviembre de cada año sufre los efectos de tormentas tropicales, vaguadas y huracanes en el Caribe. 

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

