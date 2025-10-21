Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Centroamérica

Belice y EE. UU. firman acuerdo para recibir a migrantes

El pacto sobre “tercer país seguro” permitirá enviar al país centroamerciano a personas deportadas por Estados Unidos

belice ee. uu. migrantes FOTO: DW

El acuerdo entre Estados Unidos y Belice, que debe ser aprobado por el Senado beliceño, permitirá que Washington envíe a Belice a migrantes mientras resuelve si les concede o no asilo.. (Imagen de archivo: 08.06.2025) Michael Nigro/Pacific Press/picture alliance

Deutsche Welle

21 de octubre 2025

AA
Share

Estados Unidos y Belice suscribieron el lunes 20 de octubre de 2025 un acuerdo mediante el cual la nación centroamericana recibirá temporalmente a migrantes que solicitan asilo en el país del norte, informaron ambos gobiernos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, emprendió una campaña de deportación de migrantes y ha negociado polémicos acuerdos para enviar a deportados a terceros países, incluyendo El Salvador, Uganda, Sudán del Sur y Ruanda.

Este acuerdo sobre un “tercer país seguro”, que debe ser aprobado por el Senado beliceño, permitirá que Washington envíe a Belice a migrantes mientras resuelve si les concede o no asilo, se informó oficialmente.

El anuncio lo hizo el canciller beliceño, Francis Fonseca, quien dijo que el acuerdo garantiza que Belice controle quiénes y cuántos migrantes pueden ser trasladados al país. Las autoridades beliceñas resolverán sobre las solicitudes de asilo, en base a un tope anual, añadió.

Dos años de duración

El acuerdo también establece parámetros estrictos: tendrá una duración de dos años y cualquiera de los dos países podrá rescindirlo o suspenderlo mediante notificación por escrito, dijo el canciller.

Belice también ha solicitado apoyo financiero y técnico a Estados Unidos para fortalecer las instituciones locales que gestionan las solicitudes de asilo.

Fonseca recordó la capacidad limitada de Belice para acoger y tramitar un gran número de solicitudes de asilo. Fonseca dejó claro que el interés nacional de Belice es una prioridad, por lo cual el Gobierno pidió múltiples salvaguardas para garantizar que el pacto no comprometa la seguridad del país ni sobrecargue su infraestructura.

Esta medida supone un importante cambio de política, especialmente después de la resistencia inicial del primer ministro Johnny Briceño a principios de este año a aceptar detenidos o solicitantes de asilo del extranjero. Sin embargo, con las nuevas condiciones y garantías establecidas, Belice parece dispuesto a dar un paso adelante. (AFP, Breaking Belize News)

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

PUBLICIDAD 3D

Más en Centroamérica
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.