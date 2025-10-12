“Tres Bro’s Nicaraguan Grill”, el único restaurante nica en Astoria, Oregón

En Astoria, Oregón, una ciudad costera conocida por su ambiente turístico, un aroma inconfundible se siente de martes a sábado: el del gallopinto recién revuelto y la carne recién tirada a la parrilla. Es el sello distintivo de “Tres Bro’s Nicaraguan Grill”, un restaurante familiar que desde 2024 ha puesto a Nicaragua en el mapa gastronómico del noroeste del Pacífico estadounidense.

Detrás de “Tres Bro’s Nicaraguan Grill” está Yadira López Flores, originaria de Managua, quien junto a su esposo estadounidense Joshua Colby y sus tres hijos —Joshua, Kendall y Arenson— han construido el restaurante familiar en Oregón, un estado donde casi no hay nicaragüenses.

La pareja se conoció en San Francisco cuando ambos trabajaban en un restaurante de comida rápida estilo mexicano-americano. “Siempre hemos trabajado juntos”, afirma la nicaragüense.

El amor por la cocina lo trae en la sangre. “Casi la mayoría de mi familia, mi abuelo y mi abuela cocinaban siempre, mi mamá y mis tías cocinan muy bien. Tengo una tía que cocina nacatamales en San Francisco. Mi mamá cocinaba cabeza chancho, todo lo rico de Nicaragua”, relata Yadira López con orgullo.

La oportunidad de iniciar un negocio llegó en 2018, cuando la familia se mudó a Astoria. Joshua Colby, quien estudió para ser pastor, aceptó un llamado para servir en una iglesia nazarena en la ciudad.

“Vendimos nuestra casa, y tuvimos la oportunidad de abrir un food truck (camión de comida)”, subraya el estadounidense. Con los ahorros de la venta de su casa y sin contraer deudas, invirtieron en el camión de comidas, que se convertiría en el inicio del negocio nicaragüense.

Collage de los nacatamales que se preparan en el restaurante “Tres Bro’s Nicaraguan Grill”// Foto: Cortesía

Llevando la sazón nica

La decisión de abrir un restaurante nicaragüense no fue casualidad. “En todo el noroeste como en Oregón y Washington, no hay ningún restaurante de comida nicaragüense, por eso también fue nuestra decisión”, señala Joshua Colby.

“Hay algunos restaurantes —continúa— que son salvadoreños o diferentes partes de Centroamérica y, tal vez, tienen un platillo de Nicaragua, pero no son 100% nicaragüenses”.

El 2 de mayo de 2018, pusieron a rodar su food truck de comida nicaragüense. “Estábamos nerviosos y emocionados el primer día. Eran sentimientos encontrados y la gente estaba muy emocionada por comer algo nuevo”, recuerda Yadira.

“Con el food truck nos fue bien porque la gente comía y decía que era muy diferente a la comida de otros lugares. Los nicaragüenses cocinamos un poquito más con limoncito, con aquel chilito”, sostiene la nicaragüense.

“La gente siempre nos compara con los restaurantes mexicanos, pero apenas saborean la comida, saben que nuestra sazón es diferente y les gusta”, destaca.

Joshua, Kendall y Arenson Colby López atendiendo a los clientes durante un catering// Foto: cortesía

Del food truck al restaurante

Después de cinco años de éxito con el food truck, el 15 de abril de 2024 abrieron el restaurante. El local está decorado con pinturas de Masaya, jarras tradicionales, el ave nacional de Nicaragua (Guardabarranco).

“Tenemos muchas pinturas que vienen desde Masaya, pronto pondremos unas del Güegüense y de la Isla de Ometepe”, comenta Joshua Colby con entusiasmo.

El nombre del restaurante “Tres Bro’s (Tres Hermanos)” es por sus tres hijos. Los muchachos de 14, 15 y 16 años son parte del negocio. “Mis hijos son meseros, limpian el restaurante, nos ayudan a cocinar también”, dice Yadira.

“Somos multiusos. Yo soy la cocinera y mi esposo también. Además, él es mesero y yo también puedo ser mesera. Nos turnamos”, detalla.

Collage de los platillos que se ofrecen en el restaurante “Tres Bro’s Nicaraguan Grill”// Foto: Cortesía

Sabores que conquistan paladares

El menú de “Tres Bro’s Nicaraguan Grill” es un recorrido por la gastronomía nicaragüense. La fritanga es el plato estrella, seguido de una carta de mariscos. “Ofrecemos fritanga, cerdo, carne asada, pescado, camarón, ceviche, ensalada de tomate con cebollita, limoncito y le echamos crema también”, detalla Yadira.

Entre las especialidades destacan “El Trío Nica” (chancho frito, queso frito y maduro frito), la sopa de frijoles, los nacatamales y el maduro con queso frito. También ofrecen opciones a la parrilla como ribeye steak y fire braised pork chop, con precios que van desde los 18 hasta los 48 dólares.

El desafío de conseguir ingredientes auténticos es constante, pero tratan siempre de mantener el verdadero sabor nicaragüense “Es muy difícil encontrar ingredientes nicas, pero hay gente que nos ayuda a traer las cosas, si no tenemos que buscar a veces por Amazon o internet”, explica Yadira.

El restaurante opera de martes a sábado, de 12:00 p.m. a 8:00 p.m., y también ofrece servicio de catering.

Fotografía de los propietarios “Tres Bro’s Nicaraguan Grill”// Foto: Cortesía

La receta del éxito

Yadira López y Joshua Colby han logrado compaginar sus diferencias culturales y han unido su pasión por la comida. “Nos gusta lo mismo, él quería cocinar y yo también. Me gusta comer y a él también, siempre deseamos tener nuestro propio restaurante, y esa es la fórmula”, comenta la nicaragüense.

Para quienes sueñan con emprender, el estadounidense recomienda que “para cualquier persona que tiene un sueño como el nuestro, que no tomen ningún préstamo, no tengan deudas, mejor pagar todo en cash (efectivo) y no comprar cosas que no se necesita, trabajar y dedicar todo a la meta”.

Los planes de “Tres Bro’s Nicaraguan Grill” incluyen expandir el menú con más platos tradicionales como el vigorón, y eventualmente abrir nuevas locaciones.