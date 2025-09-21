“Sabor Pinolera”: Comida nicaragüense sobre ruedas en Miami

En enero de 2022, Mayerlin Ríos Jirón, embarazada y junto a su esposo e hija mayor, “dieron un salto de fe”: vendieron todo en Nicaragua para migrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Hoy, esa apuesta se transformó en “Sabor Pinolera”, un food truck (camión de comidas) en Miami, Florida, donde ofrece fritanga y “sabores tradicionales de Nicaragua”, y que en octubre de 2025 inaugurará su segundo tráiler.

Mayerlin Ríos creció entre fogones. En su casa, los fines de semana eran jornadas de cocina familiar, donde su mamá y sus tías preparaban nacatamales, vaho o sopas para vender. Desde niña aprendió a pelar verduras, despachar pedidos y sentir “orgullo por los sabores pinoleros”.

En Managua tenía un pequeño negocio de ropa y un comedor, pero la crisis política y económica la empujó a venderlo todo y emigrar. “Vendí el buffet, las ollas, los freezers y las mesas. Me sentí triste porque me estaba deshaciendo de mi vida en Nicaragua”, recuerda la capitalina.

De izq. a der. Mayerlin Ríos cuando vendía comida desde su casa, y el día en que compro su primer camioneta.// Foto: Cortesía

Una inversión de 60 dólares

En Miami, Mayerlin trabajó en limpieza de casas y hoteles, pero el salario no alcanzaba y su pasión por la cocina persistía. El momento decisivo fue un mal día de trabajo: no le pagaron lo justo y con 60 dólares preparó un vaho y lo ofreció en su canal de Tik Tok. Esa primera venta lo cambió todo.

“Dije: ‘no voy a seguir trabajando aquí, me están pagando mal, con este pago hago un vaho’. Mi tío me prestó una mesa, y así inició todo. Desde ese día no he parado de cocinar”, recuerda la nicaragüense.

Desde su llegada a Miami, Mayerlin Ríos subía a su canal de TikTok las recetas de sus platillos nicaragüenses y su vida: cómo cocinar un vaho en Estados Unidos, dónde comprar mondongo o cómo mantener la sazón nicaragüense en el extranjero.

Sus videos se hicieron virales y los clientes llegaron atraídos por la pantalla. “Yo documentaba mi día a día. Y la gente hacía fila para esperar la comida; muchos clientes llegan porque han visto mis videos”, comenta.

Un food truck y otro en camino

La demanda creció tanto que vender desde casa ya no era sostenible. Mayerlin Ríos pensó en montar su propio restaurante, pero los costos y permisos no estaban a su alcance. Investigó y encontró en los food trucks una alternativa más accesible. En noviembre de 2023 inauguró “Sabor Pinolera”, un camión de comidas que hoy da empleo a seis nicaragüenses.

La oferta gastronómica del food truck es “auténtica fritanga nicaragüense”, siendo las enchiladas “el platillo que más ordenan los clientes”. Estas son servidas en órdenes de tres por 12 dólares.

“Abrimos de miércoles a domingo, a partir de las cuatro de la tarde a las diez de la noche. Ofrecemos: fritanga, tortas de papa, tacos de res, repochetas, enchiladas, tajadas con queso, maduro con queso, carne asada, cerdo asado, pollo asado, y los especiales de fin de semana que son los nacatamales, el baho, las sopas y el vigorón”, enumera Mayerlin Ríos.

El food truck está ubicado en la 4905 Nw 7 Avenida, Miami, Florida, y abre de miércoles a domingo. Cada fin de semana vende hasta 60 órdenes de vaho, además de los demás platos.

Vista de un plato de vaho que ofrecen en el food trucks “Sabor Pinolera”// Foto: Tomada de la revista Al sonar de la marimba

Mayerlin Ríos: “Me siento bendecida por todo el alcance”

El nombre del food truck fue idea de su hija. “Ella tiene un poco más de visión. Me dijo que yo tenía el sabor y quería resaltar el trabajo y el empoderamiento de la mujer, y así nació ‘Sabor Pinolera’”, destaca.

“La clave del alcance de mi canal en TikTok es mostrarme tal cual soy: una mujer llena de errores, pero fuerte, llena de fe, siempre confiando en Dios, que siempre trabaja hasta lograr mis objetivos y mis sueños”, sostiene.

El canal de Tik Tok de “Sabor Pinolera” tiene unos 73.8 mil seguidores, y sus videos tienen un alcance de 12.7 mil visualizaciones, y 1.6 mil me gustas.

“Me siento una persona bendecida, agradezco a Dios por haberme dado el talento y la gracia para poder cocinar y de poder llegar a tanta gente, todos son parte de mi familia, gente que veo todos los fines de semana, que comparto con ellos”, destaca la propietaria de “Sabor Pinolera”.