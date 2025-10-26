“La Casona”, un gran “hogar” nica en Ciudad de Panamá

En Ciudad de Panamá existe un lugar que huele a hogar nica: “La Casona”, un restaurante de comida nicaragüense. Su propietaria, Zulma Suyen Chong Soza, es una doctora de 30 años que “puso en pausa” su carrera para cumplir el sueño familiar de tener su propio negocio de comida típica nicaragüense en el extranjero.

La nicaragüense tenía apenas siete años cuando dejó Managua junto a sus padres en 2002. Su madre nicaragüense y su padre panameño tomaron la decisión de salir de Nicaragua para construir una nueva vida en Panamá.

“Éramos todos unidos en Nicaragua: mi mamá, mis abuelos, mis primos… la familia es bastante grande”, recuerda Chong Soza con nostalgia. “Fue bastante difícil cuando llegamos acá, más para mí, porque estaba prácticamente sola. Solo éramos mi mamá y yo. No conocíamos a nadie, no teníamos amistades, no teníamos nada”.

La niña que llegó sintiéndose sola creció en un país que eventualmente la vio graduarse como doctora en diciembre de 2020. Pero el destino tenía otros planes para ella, que la conectarían con un legado familiar que venía cocinándose desde Nicaragua.

Collage de los inicios del restaurante “La Casona” en Panamá, abajo las dos sucursales del restaurante// Foto: Cortesía

De un kiosquito a dos sucursales

El sueño de “La Casona” comenzó mucho antes de ser restaurante. “Mi abuela en Nicaragua tenía un kiosco donde vendía comida”, cuenta Chong Soza. “De ahí viene el amor por la comida, el amor por el negocio”.

En 2020, cuando aún cursaba la carrera de Medicina, su madre Zulma Soza de Chong le propuso alquilar un pequeño local para vender comida. “Era un kiosquito donde ni siquiera teníamos baño, solo un fregadero. Empezamos vendiendo pollo asado, tacos y enchiladas. Todo era para llevar”, recuerda.

Pero la pandemia de la covid-19 los obligó a cerrar. Lejos de rendirse, madre e hija reabrieron el negocio en una casa. “Pensamos cómo llamarlo y recordé los inicios de mi abuela. De ahí surgió el nombre ‘La Casona’. Le dije a mi mamá: ‘empezamos en un kiosquito donde no cabíamos las dos, y ahora vamos a una casa’. Así se va a llamar”.

Para financiar el proyecto de “La Casona”, Chong Soza invirtió un dinero que ahorró trabajando en los laboratorios del aeropuerto detectando pruebas de covid-19 en pasajeros internacionales. “Le dije a mi mamá: ‘Bueno, se nos dio la oportunidad en la casa, aquí está el dinero, vamos a invertirlo’”, recuerda.

El 9 de enero de 2022 abrieron oficialmente el restaurante en la Avenida 12 de Octubre, en Ciudad de Panamá. Con apenas cuatro mesas plásticas y utensilios de segunda mano, empezaron a servir los primeros platos.

“Los primeros seis meses fueron durísimos. Si llegaban diez o quince clientes al día era mucho. Pero mi mamá siempre me decía: tranquila, hija, vamos a salir adelante”, relata la nicaragüense.

De izq. a der. Zulma Soza Chong, Oscar Vanegas y su mamá Zulma Soza de Chong, los socios del restaurante “La Casona” en Panamá// Foto: Cortesía

El éxito que sabe a Nicaragua

Hoy, tres años después, “La Casona” tiene dos sucursales —la segunda inaugurada el 29 de enero de 2025 en Panamá Viejo— y emplea a 11 trabajadores, nueve nicaragüenses y dos panameños. En un buen día, pueden atender hasta 1000 clientes.

“La Casona” se ha convertido en un punto de encuentro para los nicaragüenses que viven en Panamá, pero también para panameños, colombianos y venezolanos. “Nos dicen que nuestra comida les recuerda a la cuchara de la abuelita”, cuenta orgullosa Chong Sosa.

“Entregamos comidas a empresas, nos invitan a representar la gastronomía nicaragüense aquí en Panamá”, resalta la doctora. Uno de sus momentos más memorables fue agosto de 2024 cuando el canal de televisión “Telemetro” las invitó a hacer una degustación de comida nicaragüense sin avisarles que recibirían a Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023. “Eso fue una sorpresa para ella, sorpresa para nosotros”, recuerda.

Collage de los platillos nicaragüenses que se ofrecen en el restaurante “La Casona”//Foto: Cortesía

Autenticidad en cada bocado

El menú de “La Casona” es un viaje directo a Nicaragua. En el menú ofrecen: enchiladas, nacatamales, vaho, sopas: de res, albóndigas, mondongo y de mariscos, chancho con yuca, vigorón, tacos, tajadas con queso y maduro con queso.

Los precios van desde los tres dólares hasta los 25 dólares, que son platillos para compartir. “Los asados de res, pollo o cerdo cuestan entre siete y ocho dólares. Hacemos pavo y todos los platos típicos de Nicaragua”, detalla Chong Soza.

También ofrecen refrescos naturales como calala, cebada, granadilla con naranja, chia con tamarindo y cacao nicaragüense.

“Todo lo que se hace aquí es receta familiar”, afirma la emprendedora. Su madre Zulma Soza de Chong y un cocinero nicaragüense son los encargados de mantener el sabor original: “Mi mamá es la que le da ese toque”. Las recetas de la abuela Delvis Soza viven en cada platillo.

La doctora subraya que la sazón nica no se improvisa, por lo que tienen proveedores que les llevan naranjas agrias y pipianes, que no consiguen fácilmente en Panamá. “Cuando falta algo, buscamos alternativas, pero siempre conservando el sabor auténtico”, destaca. “No cocinamos con condimentos ni preservantes”, aclara con orgullo.

La decoración también rinde homenaje a Nicaragua: cuadros representativos del país, dibujos de una chica con la bandera, frases como: “Nicaragua, tierra de lagos y volcanes”, y lámparas traídas directamente desde Managua. Todo diseñado para que los comensales se sientan en casa.

Los chefs nicaragüenses detrás del restaurante “La Casona”// Foto: Cortesía

Una doctora con vocación de empresaria

Chong Soza se graduó de doctora en 2020, pero decidió poner en pausa su carrera para dedicarse al restaurante. “Fueron años bastante difíciles tratando de mantener ‘La Casona’ estable. Alejarme de mi carrera fue un sacrificio enorme, pero valió la pena”, afirma.

Casada y madre de dos hijos, la nicaragüense dice que lo más difícil ha sido el equilibrio entre el negocio, la familia y sus propios sueños. “Es bastante desgastante, pero lo que nos llena de fuerza es ver a la gente comiendo, disfrutando nuestra comida”.

En los próximos meses planea retomar la medicina, sin abandonar el negocio que levantó junto a su madre. “El plan a futuro es comprar un terreno y hacer ‘La Casona’ como su nombre lo dice: una casa grande, amplia, acogedora y familiar”, sostiene la doctora nicaragüense.