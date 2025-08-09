Gobierno de Trump recurre a cárceles locales para albergar migrantes

La Administración de Donald Trump ha recurrido a hasta 150 cárceles locales para retener a migrantes ante una subida del 49% en la cifra de ciudadanos que están detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) desde que comenzó su presidencia en enero de 2025.

El ICE tenía 55 568 migrantes bajo custodia en la primera mitad de julio de 2025, casi 18 000 más que los 37 317 de finales de enero, según los últimos datos oficiales de la agencia, que usa cárceles de condados, prisiones federales, y nuevos centros de detención, como “Alligator Alcatraz” en Florida, para lidiar con esta subida.

En este contexto, ICE tuvo en junio 436 sitios “activos”, que retuvieron al menos a un migrante en el mes, un incremento del 7.13% frente a los 407 de enero, cuando comenzó la gestión de Trump, y 14.44% más que el mismo mes de 2024, documenta Vera, organización civil que indaga las detenciones.

Esta y otras asociaciones han documentado migrantes en sitios no reportados en los informes de ICE, por lo que la Prison Policy Initiative registró un promedio de 10 547 retenidos en 80 cárceles locales entre mayo y junio, mientras que The Marshall Project identificó 6600 detenidos en 150 cárceles locales.

Migrantes detenidos no tienen sentencias

Los extranjeros están detenidos por razones migratorias en estas prisiones, pues siete de cada diez no tienen sentencias criminales, el 71.1%, indica TRAC, proyecto de la Universidad de Syracuse en Nueva York que analiza los datos de detenciones migratorias.

Aún así, tres de cada cuatro sitios que reportan migrantes detenidos por encima de su capacidad, 30 de 45, son cárceles de los condados, señala la asociación con base en los 181 centros que sí reporta ICE de forma oficial en julio, de acuerdo con TRAC.

La dificultad de obtener una cifra concreta de detenidos en prisiones se explica por la “falta de transparencia” en los informes de ICE, asegura a EFE la profesora Susan B. Long, cofundadora del proyecto TRAC.

Como ejemplo, cita a “Alligator Alcatraz”, el centro de detenciones al oeste de Miami que abrió el 3 de julio, que no estaba listado en las estadísticas de ICE pese a los “reportes de la prensa sobre cómo están manteniendo a personas ahí”.

“Hay una falta de transparencia aquí, tenemos un montón de información, hay un montón de sitios que tienen y cambian con el paso del tiempo, hay un montón de reportes sobre añadir nuevos centros que están apareciendo”, explica en una entrevista.

No es un fenómeno “pero impacta” por los números

Incluso desde antes de Trump, Estados Unidos opera “el mayor sistema de detención migratoria del mundo”, indica a EFE Michael Flynn, director ejecutivo del Global Detention Project.

“Hay que ser muy claros con que esto no es nuevo. Estados Unidos ha estado usando prisiones y estaciones de policía (para detener a migrantes) por décadas. No hay nada nuevo en esto, en lo absoluto. Es solo que los números son realmente impactantes”, comenta en una entrevista.

El investigador atribuye el fenómeno a que Estados Unidos “ignora” los tratados y convenciones internacionales sobre el trato a los migrantes y sobre la separación de personas detenidas por motivos migratorios frente a las de procesos criminales.

Flynn advierte de “serios problemas con la forma en la que Estados Unidos ha abrazado el sistema de prisiones, las cárceles locales, los alguaciles locales, como una medida para mantener a más personas detenidas por la percepción de inseguridad relacionada con ellos”, los migrantes.

Más dinero para ICE y más denuncias

Jeff Migliozzi, director de comunicaciones de Freedom for Immigrants, alerta también de los conflictos de interés mientras ICE recibirá 45 000 millones de dólares hacia 2029 para construir centros de detención, el 62% más que todo el sistema federal de prisiones, según un análisis del American Immigration Council (AIC).

Esto porque nueve de cada diez inmigrantes detenidos están en centros en los que están involucrados contratistas privados, según Freedom for Immigrants.

“Los migrantes están albergados por dondequiera que (ICE) puede expandirse. Pero este sistema de detención siempre ha operado como un parche de centros federales, sitios administrados por privados y centros locales”, describe.