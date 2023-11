Inmortal Sheynnis

Tocada por las hadas de la abundancia en belleza, la nicaragüense Sheynnis Palacios fue coronada como Miss Universo, ayer, y la trascendencia histórica de su participación puso de acuerdo a todas las comunidades digitales que conversaron en las redes sociales provocando que el nombre del país "Nicaragua" se mencionara en tono amable y precioso después de cinco años de estar relacionado con hechos violentos debido a la represión de sus gobernantes.

La obtención del título internacional por parte de la caraceña empujó a las y los nicas a crear todo tipo de contenidos en todas las redes sociales: reels, tuits, estados en Facebook, stories en Instagram y en Tik Tok. En la figura de la más bella del universo las y los nicas proyectaron sus vivencias y anhelos.

Así, el fenómeno social que ha provocado Sheynnis Palacios hizo emerger un relato social y político que da cuenta de la actual identidad nacional y que tiene algunos rasgos válidos para mencionar: salir del anonimato, nuevos referentes del feminismo juvenil, alivio y esperanza, la valentía de destacar a pesar de la represión, el regalo de soñar un futuro mejor, ella es alguien «como nosotros», la fuerza del rotundo cuerpo femenino con rasgos étnicos.

Así lo expresaron:

Al ser un evento mundial y muy bien promocionado, algunos nicaragüenses que padecen el exilio comentaron que la corona de Sheynnis Palacios les ayudaría a salir del anonimato ciudadano en los países que les acogen.

La usuaria «La negrita» escribió: "A mí estos hptas no me vuelven a preguntar: Where is Nicaragua? Porque me los harto". Y la usuaria Anaís Catalina escribió: "Al crecer nadie conocía Nicaragua, en clases yo era la desvalida con un acento, mis rasgos diferentes al resto. Si la gente sabía de Nicaragua solía ser por algo negativo. Pero ahora el mundo lo sabe, ¡Miss universo 2023 es Nicaragua! ¡Soy nicaragüense!".

