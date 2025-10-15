Logo de Confidencial Digital
Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

ChatGPT permitirá “contenido erótico” a partir de diciembre de 2025

La compañía OpenAI autorizará esa opción “a los usuarios que verifiquen su edad” en la plataforma, según Sam Altman, director ejecutivo de la empresa

Vista del logo de la aplicación de ChatGPT, un “‘chatbot” de OpenAI operado como inteligencia artificial. | Foto: EFE/Liselotte Sabroe/Archivo

Agencia EFE

Sam Altman anunció que su compañía, OpenAI, permitirá a partir de diciembre de 2025 “contenido erótico” para los usuarios de ChatGPT que verifiquen su edad en la plataforma.

“En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los usuarios adultos como adultos’, permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados”, escribió en su cuenta de X el director ejecutivo de la empresa, el martes 14 de octubre de 2025.

No es la primera compañía de inteligencia artificial (IA) que ofrece este tipo de servicios, xAI, de Elon Musk, ya lanzó chatbots de IA —que aparecen como modelos de anime en la aplicación Grok— con los que se puede “coquetear”.

A principios de este mes, OpenAI insinuó que permitiría a los desarrolladores crear aplicaciones para adultos en ChatGPT después de implementar la verificación de edad y los controles adecuados.

Anuncian nueva versión de ChatGPT

Además de la incorporación del contenido erótico, Altman dijo que se lanzará una nueva versión de ChatGPT que “se asemeja más a lo que a la gente le gustaba de GPT4o (la versión anterior)”.

“En unas semanas, planeamos lanzar una nueva versión de ChatGPT que permite a los usuarios tener una personalidad que se comporte de forma más parecida a la que a la gente le gustaba de 4o ¡esperamos que sea mejor!”, explicó Altman en su mensaje.

En este sentido, el empresario de 40 años dijo que la empresa hizo que ChatGPT fuera “bastante restrictivo para asegurarse de tener cuidado con los problemas de salud mental”.

“Sabemos que esto lo hacía menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental, pero dada la gravedad del problema, queríamos solucionarlo”, anotó y dijo que la compañía pudo mitigar “relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos”.

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

