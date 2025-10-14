Carcelero de la dictadura entre los nuevos comisionados generales de la Policía

El comisionado mayor Julio Guillermo Orozco, director general del Sistema Penitenciario Nacional, será premiado por la dictadura orteguista con el grado de “comisionado general”. El ascenso representa un reconocimiento a la “impunidad”, afirmó el abogado Salvador Marenco, coordinador de Incidencia y Comunicación del Colectivo Nicaragua Nunca Más.

Orozco —uno de los 54 altos funcionarios nicaragüenses identificados como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país— será ascendido en un acto que se realizará el viernes 17 de octubre de 2025 y que presidirá el dictador Daniel Ortega.

Bajo su administración, el 16 de mayo de 2019, el prisionero político Eddy Montes fue asesinado por custodios del Sistema Penitenciario, un crimen que a la fecha permanece “impune” y ninguna “sanción administrativa”.

“Julio Orozco es parte de la estructura de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país como torturas, detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, incluyendo la violencia y violación sexual”, mencionó Marenco a CONFIDENCIAL.

El funcionario forma parte de un grupo de seis ciudadanos que, por su “abnegación, lealtad y compromiso” con el régimen, serán ascendidos a comisionados generales. Los otros premiados son:

Ramón Mercedes Landero Pichardo, director general de los Bomberos.

Juan Emilio Rivas Benítez, director general de Migración y Extranjería.

Maribel de la Cruz Medina Flores, nueva inspectora general de Migración y Extranjería.

Kathya Melania Barberena Jácamo, nueva subdirectora general operativa de Migración y Extranjería.

Lila Margarita Flores, auditora general del Sistema Penitenciario Nacional.

Julio Orozco, un funcionario fiel a Ortega y Murillo, es la máxima autoridad en la cárceles nicaragüenses y bajo cuya responsabilidad descansa todo el sistema penitenciario. Lleva más de una década en ese cargo y en distintos informes de organismo de derechos humanos lo ubican como una de las figuras que somete a torturas a los presos políticos.

“No pudiera haber torturas y detenciones arbitrarias y condenadas arbitrarias sin la complicidad directa de Julio Orozco. Están condecorando a la cabeza de alguien que comete crímenes de lesa humanidad”, insistió Marenco.

Participación de Julio Orozco en torturas

A partir de julio de 2019, las personas detenidas por motivos políticos fueron recluidas en centros del Sistema Penitenciario Nacional en diversos lugares del país, particularmente en La Modelo y La Esperanza.

El Grupo rupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU ha determinado que en varias situaciones relacionadas a los presos políticos las “acciones de desobediencia y desacato a las órdenes judiciales” de las jefaturas penitenciarias responden a directrices emanadas por Julio Orozco.

Marenco recordó que desde 2018, con el inicio de la Rebelión de Abril, los distintos reclusorios del país se convirtieron en centros de torturas.

Golpizas, amenazas, insultos, prohibición de comunicarse con otros presos, aislamiento en celdas de castigo, comida inadecuada y, en algunos casos, en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes, cortes de agua y luz en las celdas y la negativa a entregar la paquetería con alimentos e insumos básicos que traían sus familias son algunas de las formas de torturas documentadas.

El comisionado mayor Julio Guillermo Orozco (izq.) saluda al primer comisionado Francisco Díaz, director de la Policía, durante un acto en diciembre de 2023. | Foto: Tomada de Visión Policial

“Julio Orozco es uno de los funcionarios que ha participado de forma directa, no solo permitiéndo y coordinando, sino de forma directa amenazando de muerte a las personas presas políticas antes de ser excarceladas”, señaló Marenco.

Varios detenidos en La Modelo fueron sometidos a un régimen de aislamiento prolongado e indefinido en la sección de máxima seguridad, conocida como “La 300”, y en celdas de castigo conocidas como “El Infiernillo” que alcanza temperaturas de hasta 40 grados centígrados y cuentan con acceso limitado a agua, según testimonios recopilados por organismos de derechos humanos.

El acto de ascensos en grados se realizará en el marco de la conmemoración del 46 aniversario del Ministerio del Interior, una institución clave en el control político y represivo.