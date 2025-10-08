Universidades privadas abren sus puertas al discurso orteguista

Las universidades privadas de Nicaragua abrieron sus puertas para que diputados de la dictadura orteguista realicen ponencias que se han convertido en actos de “propaganda pura”. En sus “charlas”, los propagandistas enaltecen y exageran el papel que jugó Daniel Ortega previo a la insurrección de 1979, a quien presentan como una “figura clave en la historia del país”.

Los diputados Moisés Absalón Pastora, Edwin Castro, Jeny Martínez, Carlos Emilio López, Arling Alonso, Filiberto Rodríguez, Wálmaro Gutiérrez, María Auxiliadora Martínez, Melvin Agurcia y Adolfo Pastrán han liderado esta campaña, recorriendo distintos recintos universitarios privados para impartir un ciclo de conferencias denominada: “la Insurrección Popular Sandinista, estrategia del FSLN que hizo suya el pueblo nicaragüense para destruir al somocismo y alcanzar el triunfo de la Revolución Popular Sandinista”.

Las universidades privadas “visitadas”

Las ponencias, presentadas como “charlas magistrales”, dieron inicio el 29 de septiembre de 2025.

Hasta el 7 de octubre, los diputados han visitado once universidades y un instituto superior:

En la Universidad del Valle (Univalle), Carlos Emilio López aseguró que Daniel Ortega dirigió la gesta de San Fabián, la “primera acción heroica guerrillera”.

En la Keiser University Latin American Campus Carazo, Moisés Absalón Pastora habló sobre “eventos de carácter político-militar del Frente Sandinista”.

En la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (Unicit), Arling Alonso recordó la “etapa insurreccional”, liderada por el FSLN.

En la Universidad Americana (UAM), Carlos Emilio López habló sobre la “unidad del FSLN”.

En la Universidad Nicaragüense de Ciencias y Tecnología (UCYT), Jeny Martínez detalló los “ideales” heredados de los “héroes y mártires de la revolución”.

En la Universidad Católica (Unica), Edwin Castro sostuvo que son los jóvenes quienes “hacen revolución”.

En la Universidad Thomas More, Adolfo Pastrán habló de “seguir adelante con la Revolución Popular Sandinista”.

En la Universidad de las Américas (ULAM), Arling Alonso disertó sobre la “estrategia insurreccional”.

En la Universidad Tecnológica La Salle (ULSA), en León, Filiberto Rodríguez relató su versión sobre la “ofensiva final contra Somoza”.

En la Universidad de Managua (UdeM), Wálmaro Gutiérrez se refirió a “la lucha del Frente Sandinista” contra Somoza.

Melvin Agurcia asistió a la Universidad de Ciencias Médicas (UCM).

En el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), María Auxiliadora Martínez evocó “todas las acciones guerrilleras del Frente Sandinista”.

Ensalzan el papel de Ortega

Durante las conferencias, los diputados han destacado los hechos de la “gesta de San Fabián” —ocurrida el 13 de octubre de 1977 en Ocotal—, mientras elevan la figura de Ortega como un “líder visionario” y de una “acción heroica”.

“San Fabián, dirigido por el comandante Daniel, esa fue la primera acción heroica guerrillera y el comandante Daniel, que sostenía la tesis insurreccional, la tesis de que solamente con una insurrección popular masiva y generalizada, se iba a dar al traste con la dictadura más sangrienta y oprobiosa de América Latina”, afirmó Carlos Emilio López en uno de sus recorridos.

En su obra Memorias de la lucha sandinista, la historiadora y comandante guerrillera Mónica Baltodano ofrece un análisis sobre los eventos de 1977, incluyendo lo que ella denomina la “Ofensiva de Octubre de 1977”. Sin embargo, no menciona a Ortega como uno de los protagonistas principales de esos hechos.

Universidades privadas “agachan la cabeza”

El catedrático nicaragüense Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana (UAM), sostuvo que a las universidades privadas, que han sufrido el mayor número de cierres y de confiscaciones, “no les queda más que agachar la cabeza, poner la bandera roja y negra y dejar que estos personajes, que no tienen ninguna credencial para hablar de historia, hablen”.

“Lo que hacen es propaganda pura para el régimen y llevarles a las universidades el mensaje de que están al servicio del régimen”, añadió.

No es la primera vez que universidades privadas como la ULAM, UAM, Unicit, ULSA, Keiser, Unica y Univalle se convierten en escenario de actos políticos promovidos por el Frente Sandinista.

En agosto de 2025, más de 600 estudiantes, docentes y trabajadores participaron en conferencias organizadas en el marco del llamado “Mes de la Patria”.

Este esfuerzo por consolidar el control ideológico en la educación superior ocurre en medio de un sistemático desmantelamiento de la libertad académica.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), al menos 41 de las 5535 instituciones que han visto cancelada su personalidad jurídica operaban en el sector educativo.

“Quieren hacer ver que las universidades nunca más serán el escenario de una protesta en contra del Gobierno. Para eso, estos personajes llegan a decir lo que les da la regalada gana, sin que nadie los pueda cuestionar ni hacer preguntas un poco incómodas”, cuestionó Medina.

“Debería de haber —continuó— muchísimas (preguntas incómodas), sobre todo cuando llega alguien como Pastora a hablar de sandinismo”.

La estrategia del régimen

Durante su visita en el campus de la Keiser University, Pastora, quien antes era un crítico de Ortega, presentó el video titulado, “Así fue la Revolución Sandinista” y se expusieron más de 120 fotos alusivas a la insurrección popular.

Pastora también brindó otra charla en el Instituto Latinoamericano de Computación (Ilcomp), donde habló de la “gesta heroica de Pancasán en 1967”.

Una joven estudiante de la Universidad del Valle, que prefiere hablar bajo anonimato para evitar represalias, considera que estas conferencias son otra forma que ha encontrado el régimen para “ganarse ideológicamente a la juventud”.

“Como chavalo uno es moldeable y, al final, como la gente se ha ido relajando, supongo, es la manera que encontraron para volver a ganarse a las personas, para ir metiendo a uno esas ideas en la cabeza (…) No nos cancelan clases. En cada actividad que se hace siempre se ven ambas banderas (la azúl y blanco y la rojinegra)”, mencionó la joven universitaria.

El ingreso del oficialismo a universidades privadas refleja un nuevo nivel de expansión del aparato político sandinista. Anteriormente, las actividades ideológicas se concentraban en centros públicos, colegios y universidades estatales.

“Mientras yo estuve en la UAM había debates en los que abordamos diferentes temas, pero nunca invitamos a ningún personaje político para que fueran a hablar de la historia de Nicaragua, jamás”, puntualizó Medina.