Repunte de variante de la covid-19: Más de 300 casos detectados en agosto 

Entre julio y lo que va de agosto de 2025 se han registrado al menos 457 casos positivos de la covid-19, de estos 307 ocurrieron en las primeras tres semanas de agosto, según consta en los informes semanales del Ministerio de Salud (Minsa).

Esta institución tenía meses reportando pocos o ningún caso de covid. Sin embargo, desde finales de junio el número de infecciones comenzó a incrementar. Entre el 19 al 26 agosto, es cuando más contagios se han identificado, un total de 95, esto es un 30% más que los 73 casos de la semana previa.

El viceministro del Minsa, Carlos Saenz, señaló en una entrevista con un medio oficialista, que en el país está circulando una variante del coronavirus. Sin embargo, no detalló cuál es. Los síntomas, dijo, son similares a los de la cepa original, pero son más leves. Entre ellos:

Dolor de garganta

Fiebre alta

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Para estos síntomas, el Minsa recomienda tomar analgésicos. Asimismo, insiste a la población vacunarse contra la covid-19.

“Instamos a que se sigan aplicando las vacunas que nos va a permitir protegernos y estar en mejores condiciones para enfrentar cualquier contagio que tengamos con esta enfermedad que afecta principalmente el tracto respiratorio alto, pero también puede afectar con bronquitis y neumonía, como manifestaciones graves”, señaló Saénz.

Variante de ómicron

Un médico privado, que pidió no ser identificado, coincidió en que si hay un aumento de casos. Incluso, algunos de gravedad que han acabado en decesos en hospitales públicos. Sin embargo, no se tiene acceso a esa información. El Minsa asegura que no han habido muertes.

Hay posibilidad que la variante que puede estar circulando en Nicaragua es la XFG, una subvariante de ómicron, conocida como Frankenstein, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya representa un 60% de los contagios globales. Esta variante se caracteriza por ser más contagiosa, pero no es más letal.

“En hospitales públicos se han ingresado pacientes con formas graves, pero nada que ver con los primeros brotes”, explica el médico y agrega que en pacientes inmunodepresivos podrían desarrollarse este tipo de casos.

Kasandra, una mujer de la tercera edad, es una de las ciudadanas afectadas por el brote de covid-19 de agosto de 2025. En su caso, tuvo pocos síntomas respiratorios, dolor de cabeza, de cuerpo, cansancio y debilidad en general, temblor en las manos.

Tras los malestares y al recordar la sintomatología que tuvo en el brote de covid-19 de 2021, decidió hacerse una prueba que dio positiva. Kasandra se está atendiendo en consulta privada, pero hasta ahora no le han informado de cuál variante se trata. Tras el diagnóstico positivo en su familia siguen las recomendaciones generales que se dio durante la pandemia: uso de mascarillas, lavado de manos y están en cuarentena.

Influenza también circula en Nicaragua

El Minsa reportó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que en el país también hay un aumento de casos de influenza, principalmente del tipo A(H1N1)pdm09. Este fue el tipo de epidemia de 2009.

Según esta organización de salud, se han hecho 3959 pruebas de influenza y de estas 252 dieron positivas. De estas 175 son del virus de tipo A y 76 del tipo B.

Los síntomas de la influenza generalmente comienzan alrededor de dos días después de ser infectados por alguien que tiene el virus, dice la OMS.

Los síntomas incluyen:

aparición repentina de fiebre

tos (generalmente seca)

dolor de cabeza

dolor muscular y articular

malestar grave (sentirse mal)

dolor de garganta

la nariz.

La tos puede ser severa y puede durar 2 semanas o más. La mayoría de las personas se recuperan de la fiebre y otros síntomas en una semana sin requerir atención médica. Sin embargo, la gripe puede causar enfermedades graves o la muerte, especialmente en personas de alto riesgo.