Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Nación

Ortega y Murillo autorizan endeudar más a Nicaragua con empresas chinas

La empresa CCCC prestará 57.4 millones de dólares para el diseño y construcción de una planta de energía eléctrica eólica “La Mesita”, en Estelí

Imagen de uso referencial. Vista de uno de los parques de energía eólica en Nicaragua. | Foto: Tomada de El 19 Digital

Redacción Confidencial

Los esposos y “copresidentes” de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron endeudar al país con 57.4 millones de dólares más con empresas de la República Popular China.

Ortega y Murillo facultaron al tesorero general de la República de Nicaragua, Carlos José Selva Hernández, a suscribir en “nombre y representación del Gobierno nicaragüense” ese préstamo con la empresa China Communications Construction Company Limited (CCCC), según un Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 2 de octubre de 2025.

El crédito será utilizado para el “diseño, suministro, construcción y puesta en servicio” de una planta de generación de energía eléctrica eólica “La Mesita”, en el departamento de Estelí, detalló el Ejecutivo sandinista.

El organismo ejecutor de ese proyecto será la estatal Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, de acuerdo con la información.

Onceavo préstamo con empresas chinas

Nicaragua restableció relaciones diplomáticas con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura.

Entre 2023 y 2025, Nicaragua ha firmado diez contratos de préstamos con cinco empresas chinas, que totalizan una deuda de más de 1205 millones de dólares, según datos oficiales.

De esos diez préstamos, cuatro créditos son con la empresa CCCC por un monto total de más de 277.6 millones de dólares. Con el nuevo préstamo, la deuda con esa empresa superará los 335 millones de dólares.

Todos los préstamos con la CCCC son para proyectos energéticos:

  • Planta de energia solar en San Isidro, Matagalpa, por un monto de 69.8 millones de dólares.
  • Planta de energia solar “El Hato” en Ciudad Darío, Matagalpa, por un monto de 68.09 millones de dólares.
  • Planta de energia solar “El Hato” en Nindirí, Masaya, por un monto de 70.5 millones de dólares.
  • Planta de energía eólica “El Barro” en La Trinidad, Estelí, por un monto de 69.1 millones de dólares.

El economista y excarcelado político, Juan Sebastián Chamorro, ha advertido que los préstamos con empresas chinas han sido contratados en términos que son “leoninos, para las finanzas públicas, y lesivos para la soberanía nacional”.

Sobre el autor
Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996.

