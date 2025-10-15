Nicaragua, uno de los países menos prósperos de Centroamérica

Nicaragua es uno de los países menos próspero de Centroamérica, según el Índice de Prosperidad HelloSafe 2025, un estudio que evalúa de forma integral las condiciones de vida, la distribución del ingreso y el desarrollo humano en 186 naciones del mundo.

El país obtuvo 24.59 puntos de 100 que representan la prosperidad global de un país. Esta calificación coloca a Nicaragua en la posición número 19 de 23 países de América Latina y el cuarto en el ámbito centroamericano.

De acuerdo con el estudio de HelloSafe, Panamá lidera la región como el país más próspero con 40.36 puntos, seguido de Costa Rica con 36.39 puntos y El Salvador con 27.48.

Solo Guatemala (19.84) y Honduras (17.33) presentan indicadores menores a los de Nicaragua.

“La estructura productiva no ha cambiado. Nicaragua no ha apostado por una estrategia de crecimiento y desarrollo que dependa menos de sus productos commodities —granos básicos, carne, oro, productos lácteos— y de las remesas (…) El PIB depende casi un tercio de ese flujo macroeconómico”, dijo a CONFIDENCIAL el economista Marco Aurelio Peña.

HelloSafe es una empresa mexicana conocida por sus análisis económicos y comparativos de datos, orientados a inversionistas, turistas y expertos.

¿Qué evalúa este informe?

A diferencia de otros informes, este índice no mide únicamente la riqueza económica, sino que, con base en datos del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), combina las siguientes variables:

El producto interno bruto por persona (PIB per cápita), representa el 30% de la puntuación que otorga HelloSafe.

La Renta Nacional Bruta, proporciona una visión global de la renta disponible para la población, teniendo en cuenta los flujos financieros internacionales y la influencia del capital extranjero.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), analiza la esperanza de vida, el nivel de educación y la renta per cápita del país.

El Coeficiente de Gini, que evalúa la desigualdad de la distribución de los ingresos en una población.

La tasa de pobreza nacional, indica la proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, un aspecto esencial para evaluar el nivel de vida

La tasa de ahorro, que es un componente esencial de la estabilidad económica.

Según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), el PIB per cápita de 2024 se ubicó en 2864.7 dólares. Lo anterior representa apenas un incremento de USD 247.7 respecto a 2023, cuando el indicador económico se situó en 2617.0 dólares, lo que evidencia un crecimiento lento del ingreso promedio por persona.

En 2024, Costa Rica alcanzó un PIB per cápita de 16 435.06 dólares, cifra que multiplica por más de cinco el promedio nicaragüense.

Nicaragua sigue la línea de la pobreza

En julio de 2024, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló que Nicaragua se ubica entre los países con mayor hambre en Centroamérica. Y, en enero de 2025 confirmó que al menos 20 de cada 100 nicaragüenses padecen hambre.

“El crecimiento va a paso de tortuga (…) Nicaragua ha pasado de ciclos de violencia a ciclos de violencia. La regla ha sido inestabilidad democrática, y eso se ve reflejado en los resultados económicos, porque la inestabilidad política, el déficit de democracia, la violencia y el conflicto social hacen que la actividad económica funcione mal”, explicó Peña.

La falta de empleo formal, la migración forzada y la desigualdad persistente son, según Peña, los principales factores que explican este bajo nivel de prosperidad.

En 2018, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) experimentó una significativa disminución de asegurados activos, perdiendo 157 923 afiliados. Aunque en los años posteriores se observó una recuperación parcial del número de asegurados, nunca se logró alcanzar nuevamente la cifra máxima registrada en noviembre de 2017, cuando 921 328 personas cotizaban al INSS.

El economista describió la situación actual del país como una “economía del malestar” o “crecimiento sin desarrollo”, donde las familias sobreviven “a pesar del gobierno y no gracias a él”.

“No les conviene erradicar la pobreza; les conviene mantenerla. No es un gobierno progresista, es un gobierno pobrecista y lo que hace es redistribuir la pobreza”, puntualizó Peña.