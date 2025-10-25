Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Nación

Más de 40 medios de 12 países se suman al AI Product Lab

Se inició el programa de la SIP y Google para acelerar la innovación con inteligencia artificial

AI Product Lab

Redacción Confidencial

AA
Share

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative anuncian la puesta en marcha del AI Product Lab, un programa pionero que busca impulsar la transformación digital y la adopción estratégica de inteligencia artificial en las redacciones latinoamericanas.

La iniciativa reúne a 45 medios de 12 países en un proceso intensivo de ocho meses que combinará formación, experimentación y desarrollo de productos con la idea de generar impacto real en el trabajo periodístico.

“Este programa marca un paso decisivo para distintos medios de la región incorporen la inteligencia artificial de manera estratégica y orientada al servicio del público. La SIP está comprometida en acompañar a los periodistas y a las empresas de medios en este proceso de cambio profundo, promoviendo innovación sin perder los valores esenciales del periodismo”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Imaginando el futuro de las redacciones latinoamericanas, el AI Product Lab comenzó en septiembre con el objetivo de fortalecer las capacidades estratégicas de los medios, incorporar una visión de producto y fomentar el uso responsable y eficiente de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo.

“Estamos muy entusiasmados de ver la energía y el compromiso de los participantes del AI Product Lab en las primeras sesiones. En Google, creemos firmemente en el poder transformador de la inteligencia artificial para los medios de comunicación y estamos con mucha expectativa de ver las innovaciones en temas de producto que surgirán de este programa”, expresó Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

Un programa diseñado para generar impacto real

El AI Product Lab, desarrollado por Marktube Group, combina formación estratégica, práctica aplicada y acompañamiento en la ejecución, con un enfoque orientado a resultados concretos. No se trata solo de capacitar, sino de transformar capacidades internas y generar soluciones tangibles desde el inicio.

Durante los ocho meses de duración, los participantes recorrerán cuatro fases clave:

  1. Fase formativa: sesiones con expertos regionales en IA y estrategia de producto.
  2. Fase de diseño aplicado: talleres personalizados y retos semanales para convertir el aprendizaje en prototipos reales.
  3. Fase de ejecución: entrega de fondos de implementación a hasta 20 medios seleccionados.
  4. Fase de exposición: presentación de resultados, aprendizajes y proyectos implementados.

“Hemos diseñado el AI Product Lab con una obsesión: que sea práctico y aplicable. Cada sesión, cada reto y cada taller está pensado para que los medios, sin importar su nivel de madurez digital, puedan terminar el programa con un logro concreto”, explicó Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube.

Una comunidad que aprende en conjunto

Los 45 medios seleccionados conforman una comunidad diversa que incluye nativos digitales, medios tradicionales y regionales de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

  • Bolivia: Cabildeo Digital, El Diario, Revista Nómadas
  • Costa Rica: CR Hoy, La Nación, Televisora de Costa Rica
  • Ecuador: Ecuavisa, El Diario, El Universo Ecuador, Expreso Ecuador, La Hora
  • El Salvador: Alharaca, Elsalvador.com, La Prensa Gráfica, Redacción Regional
  • Guatemala: Agencia Ocote, Prensa Libre, Ruda + Prensa Comunitaria
  • Honduras: Criterio.hn, Diario El Heraldo, Revista Estrategia & Negocios, Tu Nota
  • Nicaragua: 100% Noticias*, CONFIDENCIAL*, Divergentes, La Prensa*
  • Paraguay: ABC Color, El Nacional, El Otro País
  • Panamá: La Prensa, Medcom
  • R. Dominicana: El Nuevo Diario, Grupo Diario Libre, Listín Diario, N Digital
  • Uruguay: Búsqueda, El Observador, El País, Montevideo Portal
  • Venezuela: 2001, Efecto Cocuyo, El Nacional, El Regional del Zulia, La Vida de Nos, Runrun.es

* Medios en el exilio

Para asegurar una transformación efectiva, el programa está diseñado para involucrar a perfiles estratégicos y operativos de cada medio. La convocatoria se enfocó en directores, editores generales, responsables de producto e innovación, y líderes de equipos de tecnología y audiencias.

Este enfoque garantiza que las soluciones no solo se diseñen, sino que también se implementen, alineando la visión de negocio con la ejecución editorial y tecnológica para generar un cambio cultural sostenible.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

PUBLICIDAD 3D

Más en Nación
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.