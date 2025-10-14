Instalan en Managua una academia de idiomas en propiedad robada a frailes franciscanos 

La Academia Nacional de Idiomas “Héroe Brian Wilson” fue instalada en una propiedad confiscada a los Frailes Menores Franciscanos, que se ubica a unos 100 metros del residencial Lomas del Valle, en Managua, confirmó CONFIDENCIAL. El centro educativo será inaugurado por la dictadura Ortega-Murillo el viernes 17 de octubre de 2025.

La autonombrada “copresidenta” Rosario Murillo anunció la creación de este “un nuevo centro de idiomas que lleva el nombre del héroe Brian Wilson”, un estadounidense que la dictadura bautizó como “héroe de la paz” o como el “gringo bueno”, por la hazaña en la que perdió las piernas al postrarse ante las vía de un tren como protesta por el envío de armas desde EE. UU. a la contrarrevolución.

“Cómo nos llena de alegría, de orgullo, poder servir a nuestro pueblo con más y más obras que son amores”, dijo Murillo en su intervención del mediodía del 9 de octubre de 2025, sin mencionar que se trata de un bien confiscado que fue pintado para lucir como inversión estatal.

La orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís en Nicaragua fue despojada de su personería jurídica el 24 de octubre de 2023, por supuestamente “no reportar sus estados financieros del período 2022”.

En el acuerdo ministerial, en el cual también le quitaron la personería a otras 17 asociaciones, el Ministerio de Gobernación (ahora Ministerio del Interior) pidió a la Procuraduría General de la República el traspaso de los bienes a nombre del Estado.

18 propiedades maquilladas en 2025

La academia de idiomas se sumará a una lista de 18 inmuebles confiscados a organizaciones y periodistas, que han sido “vendidos” como obras públicas del régimen de Ortega y Murillo, en lo que va de 2025, según un monitoreo de CONFIDENCIAL.

Esta cifra incluye un subregistro porque hay organizaciones que prefieren no denunciar por temor a más represalias. Además, otras propiedades son traspasadas a instituciones estatales sin revelar detalles, como ocurre con los bienes entregados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

De los 18 bienes confiscados, siete fueron entregados al Ministerio de Salud (Minsa):

Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina , antes Club Campestre Las Colinas.

Centro de Hemodiálisis “Sacuanjoche”, antes Hostal El Central, propiedad del periodista Henry Briceño.

Hospital Primario de San Rafael del Sur, construido en el Campestre y Cabañas El Vivero, del periodista Henry Briceño.

Centro Oncológico Nacional “Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa”, instalado en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae).

Centro de Salud Mental “Doctor Jacobo Marcos Frech”, instalado en el monasterio “Hermanas Clarisas Franciscanas” en Managua.

Centro de Recuperación de Adicciones Nuevos días “Matagalpa”, antes Finca Colibrí del Ministerio Puerta de la Montaña.

Centro de Recuperación de Adicciones Nuevos días “Carazo”, antes Retiros Skylark de la Fundación There Fold Ministery.

Otras siete propiedades fueron entregadas al Ministerio de Educación (Mined), al Tecnológico Nacional y a la Universidad Nacional Agraria (UNA):

Centro Técnico “Muchachos, Horizonte Valiente”, propiedad de Fundación Samuel.

Centro Universitario de Tecnologías Agropecuarias y Tecnologías para la Agroexportación, instalado en el monasterio “Sagrados Corazones de Jesús y de María” de las monjas Clarisas, en Chinandega.

Centro Universitario Regional de Tecnología Agropecuaria para la Exportación Padre Comandante Camilo Torres Restrepo, antes Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja de la Diócesis de Matagalpa.

Centro Tecnológico “Niños Héroes”, donde era el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga de la Diócesis de Matagalpa.

Centro de Hotelería y Turismo “Hermana Paquita”, ubicado en el Centro de Eventos La Ciudad de Dios”

Colegio Bismark Martínez, antes Colegio San José de Jinotepe administrado por las monjas josefinas.

Las otras cuatro propiedades que han sido promovidas como en obras del régimen son: El Centro Teatro Municipal Jorge Paladino y Museo Acateyte, instalado en el Complejo Betania de la Fundación Chinandega 2001, una filial de Sermesa instalada en la curia de Matagalpa, una filial de la Cruz Blanca en otra propiedad del periodista Henry Briceño y el Centro Nacional de Capacitación de Emprendedores “La Sandino”, instalado en las oficinas del Ciprés.

UNAN-Managua administrará la academia

La academia de idiomas será administrada por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y aunque Murillo aseguró que impartirán ocho idiomas, el secretario técnico para Atención a las Universidades, Bismark Santana, explicó que de momento sólo enseñarán inglés.

“En una primera etapa, iniciaremos con el idioma inglés, y posteriormente ampliaremos la oferta a otros idiomas como francés, portugués, alemán, ruso y chino mandarín”, dijo Santana, quien está al mando de la educación superior en Nicaragua tras la eliminación del Consejo Nacional de Universidad (CNU).

“Son 12 aulas lindas”, dijo con alegría Murillo, quien aseguró que iban a mandar fotos del inmueble. Hay “12 auditorios para diez personas, tres para 20, salas de tecnologías digitales, y bueno, todo lo que requiere un espacio como éste”, detalló la dictadora.

La rectora de la UNAN-Managua, Ángela Munguía, celebró la apertura de esta academia y dijo, durante un recorrido con medios oficialistas, que “antes contábamos con un pequeño módulo de idiomas, pero ahora este centro nos permitirá ofrecer más aulas y ampliar la enseñanza. Además de las carreras en traducción e interpretación, también tendremos cursos libres, lo que amplía las oportunidades de aprendizaje para todos”.

Bismark Santana, secretario técnico para Atención a las Universidades (centro), y la rectora de la UNAN-Managua, Ángela Munguía, junto a miembros de UNEN en recorrido por la Academia Nacional de Idiomas. | Foto: Tomada de Prensa Popular

Franciscanos una de las ordenes más golpeadas

En octubre de 2023, el ministro general de los franciscanos menores, Fray Massino Fusalli dijo al medio nicaragüense Mosaico CSI que, tras la cancelación de la personería, la presencia de la orden en Nicaragua a era más frágil, pero que “los hermanos tienen la voluntad y el deseo de quedarse, de seguir como sea posible y sin hacer polémica”.

La orden franciscana se divide en tres ramas: Los Hermanos Menores, Las Clarisas y los Hermanos y Hermanas de la Penitencia, que incluye a la Orden Franciscana Seglar. Todas estas órdenes religiosas ya fueron canceladas por la dictadura.

A las monjas Clarisas, les confiscaron dos monasterios ubicados en Chinandega y en Managua. Ambos inmuebles ya fueron “transformados” como bienes públicos.