Dictadura no cede, y confirma límite de velocidad en Nicaragua

La Policía Nacional mantendrá el límite de velocidad en carreteras de 50 km/h para vehículos y de 40 km/h para motos que ordenó Daniel Ortega, el 17 de junio de 2025, y que supuestamente estarían en quince días de prueba, confirmó el segundo jefe de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, comisionado mayor, Edgar Sánchez.

“Se va a mantener esta orden porque si ha coadyuvado a disminuir los accidentes de tránsito”, dijo el comisionado Sánchez, en entrevista con el Canal Parlamentario.

La declaración de Sánchez refuerza una entrevista que concedió hace una semana, la jefa de Tránsito Nacional, comisionada general, Vilma Reyes, en la cual titubeó cuando le preguntaron si se mantenía el límite de velocidad en carreteras.

“¿Cincuenta (km/h) en carretera abierta?”, le preguntó el periodista oficialista Ervin Vega. A lo que la comisionada Reyes respondió: “Eh, habría que revisarlo. Por eso es un proyecto piloto que está en ejecución”.

Según los funcionarios, el nuevo límite de velocidad está dando resultados positivos porque pasó a ser la segunda causa de accidentes con fallecidos en el último mes. Sin embargo, la Policía lleva más de una semana sin revelar el número semanal de muertes en las vías en los reportes semanales y se limitan a afirmar una supuesta disminución.

El segundo jefe de Tránsito, defendió la medida al afirmar que “no es algo que se ha salido del marco legal porque hay señales de tránsito que indican manejar a 45km/h, 30 km/h”. Sin embargo, estos límites no son en carreteras abiertas.

El comisionado Sánchez no reveló la cifra de fallecidos. Sin embargo, el acumulado hasta ahora ascendería a más de 512 porque aseguró que 374 de las muertes, que representan un 73%, ocurrieron en estos departamentos:

Managua con 128,

Matagalpa con 67,

León con 45,

Jinotega con 40,

Triángulo Minero con 35,

Nueva Segovia con 31

Rivas con 28.

Aplican más de 5000 multas por exceso de velocidad

La Policía Nacional aplicó 5079 multas por exceso de velocidad en lo que va de 2025, aseveró el comisionado Sánchez. Sin explicar si estas son más o menos que el año pasado y si hay algún aumento de aplicación tras la imposición de los 50 km/h a nivel nacional.

Esta multa tiene un costo de 2500 córdobas, según la Ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito. Adicional, los conductores sancionados deben pagar 2000 córdobas del seminario de reeducación vial y 125 córdobas por emisión del certificado del mismo. En total, pagarán unos 4625 córdobas.

Por lo cual, con la aplicación de 5079 multas por exceso de velocidad, la Policía sumó a las arcas del Estado unos 23.4 millones de córdobas. Sin mencionar, los ingresos que genera por la aplicación y detención de conductores ebrios, donde las sanciones son de hasta 5000 córdobas.

Hasta junio de 2025, la Policía recaudó a través de las multas y de la escuela de educación vial 251.8 millones de córdobas, unos 18.5 millones menos que el mismo período de 2024. Sin embargo, la recaudación podría dispararse en el siguiente informe de ejecución, que va de enero a septiembre, cuando se verá el efecto de la aplicación de multas tras la imposición de los nuevos límites de velocidad.

Giros indebidos principal causa de accidentes con muertes

Tras la imposición de los nuevos límites de velocidad, el exceso de velocidad pasó a la segunda posición de las causales de accidentes con muertes, asegura el comisionado. Ahora la causa principal son los giros indebidos.

Un 23% de los fallecidos son por la realización de esta maniobra. “No nos explicamos si es que andaban rápido o si no se fijaron la señal de no hacer giros”, dice el comisionado Sánchez, quien admite que estas causales se mantienen desde hace una década.

En segundo lugar, están los accidentes por exceso de velocidad que acumulan un 22.3%, asevera sin revelar el porcentaje que tenían antes. La tercera causa de accidentes es la invasión de carril, con un 18%.

Asimismo, asegura que un 34% de los fallecidos son por conducir en estado de ebriedad, un porcentaje aún mayo que el señalado por el exceso de velocidad.

El comisionado también señala que el parque vehicular ya asciende a 1.5 millones de vehículos, del cual 933 000 son motocicletas. En Nicaragua, el 66% de las muertes ocurre en accidentes con motos.