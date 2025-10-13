Detrás de las grandes concesiones mineras, solo hay “intermediarios” chinos 

A pesar de que ocho empresas chinas han recibido 25 concesiones mineras equivalentes a 565 000 hectáreas de tierras en Nicaragua, en los últimos dos años, ninguna de ellas tiene un récord de explotación minera reconocido, ni cotiza en la bolsa de valores de China, todas son relativamente nuevas y su principal finalidad es la “intermediación”, afirma el ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río.

En una entrevista en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Ruiz explicó que la empresa china Thomas Metal, una de las principales concesionarias, se dedica a “hacer fundición de minerales, no procesos de extracción, sino más bien de compra de material para generar el proceso de fundición, y luego refinamiento para la comercialización”.

“No son la empresas estatales chinas que se dedican a la actividad minera y son respetadas porque utilizan las mejores tecnologías”, dijo Ruiz,

sino “empresas de capital privado que se constituyen recientemente” como “intermediarias” en un esquema que se asemeja al del fallido proyecto del Canal Interoceánico.

El director de la Fundación del Río, cuya personería jurídica fue cancelada por el régimen Ortega Murillo, alertó sobre la opacidad de los contratos de las concesiones mineras a la empresas chinas: “No se sabe nada de su capacidad como inversionistas, ni de su responsabilidad en un momento de impactos ambientales o sociales a la gente en esos territorios de concesión” .

Con la última concesión otorgada el 7 de octubre a la empresa Thomas Metal, ya suman más de 565 000 hectáreas de tierras concesionadas a ocho empresas chinas, en los últimos dos años. Una extensión mayor que todo el departamento de Managua o todo el departamento de Chinandega. ¿Qué representan estas concesiones en relación al total del área concesionada a la minería en Nicaragua?



El régimen ha posicionado a las empresas chinas como las de segunda mayor importancia en términos de áreas de concesión y de lotes concesionados, luego del capital canadiense que sigue teniendo importantes áreas y mayor cantidad de lotes en el país, pero esto avanza y no se va a detener. Estamos mirando rápidamente un cambio en el sector industrial de la minería y tiene que ver con la forma en que el régimen está tratando de cooptar al sector minero.

Los otros capitales inversionistas están en riesgo porque están promoviendo una competencia desleal, las empresas chinas hacen y deshacen con la complicidad del régimen Ortega Murillo. Lo hemos visto en las expropiaciones al plantel Los Ángeles (en Chontales), o la expropiación al plantel BHBM (en Palacaguina). Hemos visto varias formas de instalarse rápido y de beneficiar (a las empresas chinas), incluso tratando de pasar por encima de la legislación ambiental vigente en el país.

Hay dos empresas chinas, Thomas Metal y Zhong Fu Development, que concentran el 65% de todas las concesiones otorgadas a estas ocho empresas. ¿Se conoce quiénes son estas dos empresas, qué trayectoria han tenido en otros países?



Hemos logrado identificar que una de estas empresas se constituyó en 2019, pero no tiene antecedentes de extracción minera ni explotación. En su perfil tiene operaciones en la ciudad de Zhengzhou y además está vinculada a una empresa que se llama Brother Metal Limited, y la subsidiaria Thomas Metal en Nicaragua, también tiene operaciones en el Congo, pero estas operaciones iniciaron también muy recientemente.

Thomas Metal tiene su sede en Zhengzhou, pero no está cotizando en la bolsa de valores, no tiene un antecedente de inversiones serias en minería. Y se dedica a hacer fundición de minerales. Eso te demuestra que no necesariamente está pensando el régimen con este socio chino en desarrollar proyectos de extracción, sino más bien de compra de material de minería para tratar de generar el proceso de fundición, y luego refinamiento para la comercialización.

Son empresas muy nuevas con poca experiencia en términos del manejo de una concesión minera, no son las empresas mineras históricas que tiene China y que cotizan en la Bolsa de Beijing. Son empresas que vienen del capital privado y es el mismo esquema del Canal Interoceánico, empresas subsidiarias que se reinventan, que se constituyen recientemente, y no hay muchos datos alrededor de su capacidad y de su responsabilidad en un momento de impactos ambientales o impactos sociales a la gente en esos territorios de concesión.



¿Cuál es la característica de estas concesiones? ¿Qué obligaciones tienen las empresas en materia ambiental, en materia de inversiones o incluso de generación de empleo?



No se establecen muchas responsabilidades, más bien el régimen ha permitido con el cambio a principios de marzo de la Ley de Áreas Protegidas, la minería dentro de áreas protegidas. Thomas Metal fue una de las beneficiarias directas de estas concesiones dentro de la Reserva Biológica Indio-Maíz y dentro de otras áreas protegidas de la Reserva de Biosfera de Bosawas y del sureste de Nicaragua.

Y además también modificaron el sistema de evaluación ambiental, pasando a estos proyectos mineros a categoría dos, sin pedirle los estudios de impacto ambiental y anulando las consultas públicas que en el Decreto de Sistema de Evaluación Ambiental estaba establecido. El régimen está cambiando el sistema ambiental para permitir que estas empresas se instalen sin que la gente se dé cuenta, los municipios no están otorgando las certificaciones, lo está otorgando la Procuraduría General de la República.

El municipio tampoco se está dando cuenta de lo que el régimen está otorgando dentro de su territorio municipal, cuando se dan cuenta están empezando a llegar para tratar de negociar las tierras que se ubican ahí, la población está preocupada porque no sabe cómo le van a pagar, si le van a pagar con el precio de mercado o con el precio de catastro.



¿En qué municipios o departamentos están distribuidas estas concesiones, tienen un polo de concentración en algunas zonas en particular?

Las concesiones están ubicadas principalmente en el Caribe Norte, en el Pacífico Norte, y en el Caribe Sur. En el Caribe Sur es novedoso porque no son distritos mineros históricos y además existía la Reserva de Biosfera de Río San Juan, que comprendía parte de todo el territorio de del departamento de Río San Juan y parte del territorio de algunos municipios del Caribe Sur de Bluefields y de Nueva Guinea, que jamás habían experimentado la extracción minera en esa zona porque eran reserva, el nuevo territorio concesionado se está ubicando en el sureste.

En el caso del Caribe Norte, hay una historia minera en el triángulo minero que ha aumentado, las nuevas concesiones chinas también se ubican en el triángulo minero y sobre todo cercano a otros municipios como Puerto Cabezas. En el Pacífico norte están en Chinandega, Villanueva. También la parte de los municipios de Dipilto, Jalapa, Palacagüina, Murra, varios municipios en el norte.

Estas empresas chinas claramente se instalan en Nicaragua con el favor del Estado, ¿tienen socios nicaragüenses, estatales o privados?.



La información que nosotros hemos podido recopilar llega hasta los representantes legales, los abogados y las firmas que están instalando a estas empresas en el país. Todavía no se conocen los acuerdos que hay entre este concesionario y la Dirección General de Minas para que el Estado otorgue esas áreas de reserva minera, o si tiene que haber un contrato público privado, entre la Dirección General de Minas y esos concesionarios chinos.

Ese contrato no es público, lo que aparece en La Gaceta, no sabemos cuánto es la inversión, si hay alguna inversión; cuál es la dimensión, cuál es la tecnología de trabajo de estas empresas mineras, si va a ser cielo abierto, va a ser por túneles; cuánto están invirtiendo en la zona, cuál va a ser la metodología de extracción, si van a utilizar cianuro o mercurio.

No hay información alrededor de cómo se instalan estas empresas y cuáles son sus inversiones, pero tampoco cuál va a ser la ganancia del Estado nicaragüense en función de estos contratos que deberían de ser públicos. Por eso es muy difícil saber cuáles son los actores que están detrás, hemos visto por fotos que hay operadores del régimen detrás de eso, y estamos tratando de ponerle nombre y apellido, hasta ahora lo que ha pasado es una suerte de intermediación.



¿Han iniciado alguna labor extractiva o solo están procesando lo que otras empresas estaban produciendo en estas minas?



Ya hay procesamiento, en noviembre vamos a sacar un informe sobre este tema. Hemos encontrado a una de las empresas de capital chino, procesando y exportando material minero fuera del país, y otra lo está haciendo como intermediarios, una empresa industrial procesando el material que viene del Caribe, y norte del país, y lo están exportando. Otras empresas hacen una intermediación, están comprando material de minería artesanal y procesando en algunos planteles, y utilizan otras empresas de comercialización que ya tienen permisos de exportación para mover ese material.

Es muy peligroso lo que se está gestando entre el régimen de Ortega Murillo y los concesionarios chinos, porque es vender a cualquier postor de origen chino para tener una justificación de la intervención en el sector minero. El régimen de Ortega está trayendo inversionistas chinos para decir que en cualquier escenario de riesgo de esos empresarios chinos, entonces China pueda actuar a defender al régimen de Ortega Murillo y a esas inversiones.

En los registros públicos de la Embajada de China en Nicaragua, no mencionan ninguna inversión de minería china en Nicaragua, ellos están en otro sector, en energía, en préstamos para construir el aeropuerto, en sectores comerciales, pero no en el sector minero.

En el ranking de peso de importancia de las empresas mineras que hay hoy en Nicaragua. ¿Cómo se ubican los dos grandes concesionarios chinos en relación con las ya existentes?



Ninguna de las empresas chinas están en las bolsa de valores de los principales mercados de China, y esta es una preocupación importante porque no sabemos quiénes son estos actores y el grado de seriedad que tienen en la industria minera, sabemos que hay empresas empresas estatales chinas que se dedican a la actividad minera en China y que son respetadas porque utilizan las mejores tecnologías, pero esas empresas no son las que están llegando a Nicaragua.