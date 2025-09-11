Crean nueva Liga Profesional de Béisbol al mando de un “cuadro” de la Juventud Sandinista

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio luz verde a la creación de la nueva Asociación Profesional de Béisbol Nicaragüense, lo que supone la suspensión de facto de la liga actual, dirigida por Pancasán Arce, hijo del encarcelado comandante Bayardo Arce. La recién formada entidad deportiva será dirigida por Cristhian Jiménez, a quien se describe como un disciplinado “cuadro” del partido en el Gobierno, surgido de la Juventud Sandinista (JS).

Jiménez también es miembro de la junta directiva del equipo rivense y trabaja como director de Deportes de la Alcaldía de Rivas.

El miércoles 10 de septiembre de 2025 se publicó en La Gaceta la aprobación, por parte de la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kimloch, de la personalidad jurídica a la nueva entidad. La medida ocurre después que el 14 de agosto de 2025, agentes de la Policía Nacional catearon las oficinas de la Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua, ubicada en el edificio Compostela, en Los Robles, en Managua.

Cristhian Jiménez sería nombrado dirigente de la nueva Asociación Profesional de Béisbol Nicaragüense. Foto: Tomada de redes sociales

Desde ese momento se llevaron los archivos, las chequeras, recibos y comprobantes. Luego de sustraer todos los documentos, cerraron la oficina y dejaron a dos uniformados de guardia, para asegurarse que nadie pudiera entrar a la sede. Ni siquiera el personal administrativo. El interés de la familia gobernante por controlar el negocio del incipiente deporte profesional en el país, se señala como una de las grandes razones para sustituir a la actual Liga Profesional de Béisbol.

Adiós a la LNBP

Al aprobarse la personería jurídica de la nueva entidad, que también puede ser conocida como ‘La Profesional – APBN’, termina de sepultarse el futuro de la liga actual, aunque desde hace varias semanas, los representantes de los cinco equipos ya dieron el sí a la nueva entidad. De ahí que la publicación en La Gaceta solo sirva para dar el punto final a un hecho consumado.

Sin embargo, la cancelación de la liga actual no se ha hecho oficial en La Gaceta como correspondería al cierre de una organización legalmente constituida.

Pancasán Arce, hijo del entonces presidente saliente de la Liga, Bayardo Arce, fue elegido como presidente en abril de 2018. El parentesco entre ambos se ha señalado como la otra razón para que el régimen ataque a la Liga, en especial después del arresto de Arce.

“Pancasán llegó a presidir la liga, porque su papá lo colocó ahí. Primero como gerente. Después como presidente, y a partir de ahí, él quedó manejando todo. Su papá fue el que lo apadrinó para llegar hasta donde él está”, aseguró Ariel Tábora, director de Mundo Deportivo Nicaragua.

Una fuente del entorno deportivo explicó a CONFIDENCIAL, cuando ocurrió la toma de la sede de la Liga, que “desde hace tiempo, el régimen quería tener el control” de esa organización así que aprovecharon que Bayardo Arce sigue preso, para arremeter contra el actual presidente, su hijo Pancasán Arce.

“La acción contra la Liga es también una acción contra Pancasán, por ser hijo de Bayardo”, dijo la fuente.

Este golpe no es el primero que se le asesta al predominio que Arce tenía sobre la actividad deportiva. El periodista Tábora narró que el primer paso fue quitarle a Arce, el equipo Bóer que juega en primera división, o sea, en ‘El Pomares’. Después, en 2024, el empresario y asesor económico de Daniel Ortega, entregó el Bóer de la liga profesional, que es lo que se conoce como la Corporación Bóer.

Nicaragua tiene dos ligas mayores de béisbol: el Campeonato Germán Pomares, que trata de incluir a equipos de todos los departamentos y regiones del país, y funciona gracias a una subvención gubernamental, y la Liga Profesional. Con altibajos, esta última ha logrado mantenerse activa a lo largo de más de dos décadas.