Confiscación de La Prensa: el mayor robo ejecutado por el régimen Ortega Murillo

El gerente general de La Prensa y excarcelado político, Juan Lorenzo Holmann, estima que la confiscación inconstitucional de diario La Prensa es un despojo de una inversión de “veinte millones de dólares, más el lucro cesante y otros daños intangibles”, que representa la mayor de las 250 confiscaciones ejecutadas por el régimen desde 2018.

Ante la consumación del robo de las instalaciones del diario La Prensa y la inauguración de un Centro tecnológico del Estado a cargo del INATEC, Holmann reveló que sus abogados están preparando el caso para presentarlo ante los tribunales de justicia internacional, y puso en duda la supuesta inversión de siete millones de dólares realizada por por el Estado en las instalaciones de La Prensa

Holmann, expreso político, quien fue condenado a nueve años de cárcel y posteriormente desterrado y despojado de su nacionalidad nicaragüense, explica que “no hay ninguna base legal” que soporte el robo de las instalaciones del diario. Pero advierte que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende añadir la “confiscación” de La Prensa, como una pena accesoria impuesta a él, en su carácter de persona natural.

“La Prensa nunca estuvo en el juicio. La Prensa no es parte de mi juicio ni de mi condena. Nunca hubo un cargo o algo hacia La Prensa. Cuando a mí me condenan, entonces, por mi condena es que castigan a La Prensa”, subraya Holmann en una entrevista que brindó a CONFIDENCIAL y Esta Semana.

¿Existe alguna base jurídica, alguna ley, algún decreto o sentencia judicial que haya sido invocada por el régimen para justificar la confiscación, ahora ya definitiva, del diario La Prensa?

Hay una sentencia condenatoria a mí, en la que dicen que me condenan a nueve años de cárcel y a pagar una multa de tantos millones de córdobas y tantos miles de dólares que suman más o menos 3 000 000 de dólares, pero no hablan absolutamente nada más que de eso y que me incapacitan de poder ejercer mi profesión. Después mi abogado pone una apelación y esa apelación es aceptada. En ese momento, el juez deja de conocer la causa y pasa al Tribunal de Apelación, pero después de que me destierran —a finales de febrero— cambian la sentencia, pero la cambia la jueza, y en esa sentencia incluye que se confiscan las propiedades que son de La Prensa. Pero, La Prensa no es dueña de la propiedad, la dueña de la propiedad es una sociedad en la cual ni siquiera participo yo. Así ellos confiscan o se roban las propiedades, porque no hay ninguna base legal para hacer eso.

¿Hubo alguna notificación que habría recibido la Junta Directiva de La Prensa, sus asociados, que diga que esta propiedad, estos bienes, este inmueble, estas imprentas, estos equipos, ahora son propiedad del Estado y que los asigna al Inatec?

No, no existe ningún tipo de comunicación. Nunca ha existido ningún tipo de comunicación. La única comunicación que hay son cédulas de notificación que envían a mi abogado, valga la redundancia, notificando sobre mi caso. Pero no existe ningún tipo de notificación, ni he visto yo, por ejemplo, en La Gaceta, algún tipo de artículo que diga que las propiedades pasan a ser del Estado. Lo único que conocí, que salió en La Gaceta, es la asignación de un presupuesto para hacer unos trabajos en las instalaciones nuestras.

Cuando a vos te captura la Policía, supuestamente es para continuar una investigación en las instalaciones de La Prensa, sobre supuesta defraudación aduanera, no sé si también asuntos fiscales. ¿Al final de cuentas de eso te acusaron en ese simulacro de juicio? ¿por qué te condenaron?

Llegó (al diario) un allanamiento y al mismo tiempo una orden de defraudación aduanera. Es decir, llegó una gente de la Aduana. Al hacer una revisión de todas las instalaciones encuentran en una bodega unas cajas y unos muebles de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ellos se las llevan, pero nunca dicen absolutamente nada de eso. Cuando yo llego al juicio, porque no tuve acceso a la debida defensa y nunca conocí a mi abogado hasta el día del juicio, ahí me doy cuenta que me están acusando por lavado de dinero, de que soy cómplice o encubridor de una situación de lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios.

¿Aunque no hay una notificación dirigida al diario en La Prensa, lo que se puede deducir de esa pena accesoria que te agregaron a vos, es que están pretendiendo utilizar la condena judicial que te pusieron a vos como persona natural y se la están trasladando al diario La Prensa?

Exactamente. Es decir, La Prensa nunca estuvo en el juicio, La Prensa no es parte de mi juicio ni de mi condena. Nunca hubo un cargo o algo hacia La Prensa. Cuando a mí me condenan, entonces, por mi condena es que castigan a La Prensa.

Juan Lorenzo Holmann, gerente general de La Prensa y excarcelado político. Foto: Esha Sarai

Este es el quinto medio de comunicación confiscado. Antes fueron confiscados 100% Noticias, Confidencial, Radio Vos, Radio Darío, y hay otros 50 medios que han sido cerrados y más de 200 propiedades que también han sido confiscadas, una gran parte de ellas pertenecían a organizaciones no gubernamentales. Este caso específico contra La Prensa, ¿qué impacto consideras que tiene en el clima de seguridad jurídica en el país, y para la empresa privada?

La verdad es que el clima de inversión debería estar con los pelos de punta porque no existe ninguna seguridad jurídica. Lo primero que uno piensa es ¿cuál es la seguridad jurídica que tengo para que mi inversión esté ahí todo el tiempo, que no me vayan a caer sobre ella, que no la vaya a perder? La verdad es que estamos recalcando una situación que se ha visto y es que no existe seguridad jurídica en Nicaragua.

Más de veinte millones de dólares

¿Se puede dimensionar el costo de esa inversión que le están robando a La Prensa?

Hay cosas tangibles y cosas tal vez, intangibles, que se perdieron ahí. Las cosas tangibles son los terrenos, las máquinas, los edificios. Eso teníamos una valoración —que habíamos hecho por cuestiones de seguros y porque tienen que estar al día en nuestros estados financieros— eso rondaba más o menos los veinte millones de dólares, incluyendo los terrenos y todo. Otra cosa que tenemos que adicionar es lo que respecta al lucro cesante que tuvimos del 2018 hasta la confiscación, con todos esos embargos de papel, de tinta y de insumo que nos daban. Ese lucro cesante también tiene que ser sumado al robo de las propiedades. Por lo tanto, no solo son veinte millones, sino que son mucho más.

Pero también están las cosas intangibles, que son una serie de documentos históricos. Está, por ejemplo, la hemeroteca, que no solo es la hemeroteca de La Prensa (sino que) ahí está la hemeroteca completa de muchos de los medios escritos que han existido en Nicaragua en los últimos 97 años que tiene de existencia La Prensa. Ahí tenés copia de la primera edición de Barricada, de Novedades, del Centroamericano, de Flecha, de un montón de medios de comunicación y una serie de documentos históricos, algunos tal vez son documentos históricos que a la familia nada más le competen. Gracias a Dios, hay una serie de documentos que fueron entregados a la Universidad de Tulane anteriormente y que esos documentos no se perdieron.

Hay una evaluación de lo que significa esto como un asalto contra la libertad de prensa y por otro lado está esta otra dimensión económica de la confiscación. Si La Prensa no tiene algún amparo bajo la ley nacional, porque está actuando básicamente sin ley, de una forma completamente arbitraria, ¿pueden recurrir a tribunales internacionales?

Sí, efectivamente. Nosotros estamos haciendo el caso para poder llevarlo a las cortes internacionales. Ya las cortes internacionales han dicho que no es necesario agotar los pasos en Nicaragua para poder ir a la Corte Internacional. ¿Por qué? Porque dicen que ya está completamente probado de que las instancias judiciales en Nicaragua no están funcionando, de que no hay el debido proceso de defensa en Nicaragua y que por lo tanto pueden ir directamente a las instancias internacionales. Sí, nosotros estamos preparando el caso para que las instancias internacionales den un fallo, que estamos seguros que va a ser a favor de nosotros, y cuando Nicaragua vuelva a ser república veremos cómo hacemos para recuperar o resarcir o poner en práctica ese fallo que se obtendrá.

La Prensa está confiscada, pero sigue informando a través de plataformas digitales, ¿se puede derrotar la censura a través del periodismo digital?

No solo nosotros sino que todos los medios de comunicación que están exiliados están derrotando la censura. No es fácil. Es una cosa dificilísima. Es una cosa emocionalmente muy difícil para las personas que practican el periodismo en Nicaragua. Pero sí se derrota. Cuando definitivamente nos quedamos sin papel, nosotros anunciamos y dijimos que estábamos interrumpiendo momentáneamente la circulación impresa del diario, pero que íbamos a seguir haciendo nuestro trabajo a través de las plataformas digitales, eso lo hicimos y lo podemos hacer porque nuestros lectores siguen buscando La Prensa. Ahora, La Prensa sigue siendo esa plataforma en la cual la gente puede expresarse y le damos voz a aquellas personas que no tienen voz. Así que seguiremos haciendo ese trabajo hasta que Dios nos preste vida y nos siga acompañando.

¿Cómo interpretas que el Gobierno haya bautizado La Prensa confiscada como Centro Tecnológico José Coronel Urtecho, cuando el poeta Coronel Urtecho, en 1973, envió un telegrama a La Prensa, diciendo: "Para la conciencia del país, cuando La Prensa deja de salir es como que no sucediera nada o todo fuera mentira”?

Es irónico que estén usando el nombre del poeta Coronel Urtecho, con el cual (La Prensa) tuvo una cercanía o una afinidad muy marcada. Y la verdad, todavía más irónico, cuando además le ponen (la leyenda) “y el pasado no volverá”. A qué pasado es al que se están refiriendo, porque efectivamente nosotros eso es lo que estamos buscando, que el pasado no vuelva y el pasado son ellos y pasarán.

El Gobierno se jactó de que hizo una inversión de casi siete millones (de dólares) para rehabilitar La Prensa, ¿cómo se compara esta inversión del Gobierno con el despojo de que está siendo objeto La Prensa?

A mí me gustaría ver esos números porque yo no sé a dónde pudieron haber metido siete millones de dólares. Hay alguien ahí que salió muy beneficiado de eso. Nosotros teníamos planificado hacer, antes de 2018, un edificio y ese edificio nos costaba 1.3 millones de dólares. Entonces, a ver, si tengo 1.3, ¿a dónde están los otros 5.7? No sé. Ahí hay maquinarias. Todas las máquinas estaban trabajando a la perfección. No sé a dónde pueden meter siete millones de dólares. A mí me gustaría ver eso. Ahora, si los metieron, bendito sea Dios, porque cuando lo recuperemos vamos a tener un lugar bastante mejor de lo que teníamos cuando lo dejamos.