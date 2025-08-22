Condecorarán a participantes de la toma del Palacio Nacional, pero omiten a disidentes

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgará la Orden General Benjamín Zeledón, “Apóstol de la Libertad”, para condecorar los 47 años del comando Rigoberto López Pérez, responsables de la operación “Muerte al Somocismo” en 1978, que concluyó con la toma del Palacio Nacional, pero decidió excluir a los disidentes Dora María Téllez y Hugo Torres, este último fallecido tras ser encarcelado por el régimen.

Según el acuerdo presidencial publicado en La Gaceta el 22 de agosto de 2025, exactamente cuando se cumplen 47 años de esa gesta, los miembros de ese comando serán merecedores de ese reconocimiento por “sus acciones en defensa de nuestra patria, libertad, soberanía y autodeterminación”.

La condecoración será entregada en una sesión especial de la Asamblea Nacional, a quienes todavían están vivos y a los familiares “de quienes ya están en otro plano de vida”.

Uno de los reconocidos será Edén Pastora, conocido como el ‘comandante Cero’, líder de la toma del Palacio Nacional y quién falleció en junio de 2020 durante la pandemia de covid-19.

Otros condecorados serán: Walter Ferretti Fonseca, Sergio Campos Vásquez, Gustavo Amaya Morales, David Santamaría Martínez, José Francisco Gaitán Muñoz, Wilberto Cano Gaitán, Edgard López Taleno y Carlos Salgado López.

Además recibirán la orden: José Santiago Pupiro Nicaragua, Israel Ramírez Guevara, Eddy Antonio Chavarría Tercero, Iván José Bendaña Sequeira, Salvador Monge López, Bayardo Salinas, Francisco Emilio Mena Alba y José Hermógenes Hernández.

También la recibirán: Eddys Leonardo Olivares Hernández, Juan Lorenzo Hernández Cisne, Billi Enrique Ramírez López, Miguel Rutilo Miranda, Donald Román Pantoja Herrera y Porfirio Jalina Sánchez.

El acuerdo presidencial remarca que es una distinción para “quienes ofrendaron su vida en defensa del decoro y dignidad nacional”.

Los excluidos por Ortega y Murillo

El número 1 y número 2 del comando “Rigoberto López Pérez”, conformado por 25 combatientes, fueron los guerrilleros sandinistas Hugo Torres Jiménez y Dora María Téllez, quienes fueron excluidos de la condecoración.

Hugo Torres Jiménez, general de brigada en retiro y preso político por órdenes de Ortega y Murillo desde junio de 2021, falleció en febrero de 2022 a los 73 años de edad, tras más de dos meses en los que la dictadura mantuvo oculto su paradero físico y condición de salud.

La otra excluida por la dictadura es Dora María Téllez, quien fue presa política de la dictadura, desterrada y desnacionalizada por orden de Ortega y Murillo.

Torres Jiménez participó en dos acciones militares para liberar a presos políticos, incluyendo al actual dictador, Daniel Ortega, en 1974. Cuatro años después, en 1978, formó parte del comando guerrillero del FSLN que asaltó el Palacio Nacional, y permitió la liberación de otro grupo numeroso de presos políticos, entre quienes estaban Tomás Borge, Javier Carrión, René Núñez y Doris Tijerino.

“Fue seleccionado para integrar el Comando ‘Rigoberto López Pérez’, que realizó la ‘Operación Muerte al Somocismo’ o asalto al Palacio Nacional, otra acción espectacular que permitió la liberación de más de sesenta presos políticos. Fue segundo jefe de la operación, en la que también participó Dora María Téllez, como responsable política y de la negociación”, detalló Mónica Baltodano en sus Memorias de la lucha sandinista.

“Es el único que participó en las dos grandes operaciones político-militares efectuadas por el FSLN en toda su lucha”, afirmó Baltodano.

Torres Jiménez y Téllez ocuparon altos cargos durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) tras participar en operaciones suicidas que permitieron la liberación de presos políticos en tiempos de Somoza.

Sin embargo, se distanciaron de Ortega por la forma en la que conducía el FSLN, y se sumaron al antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora llamado Unión Democrática Renovadora (Unamos).

La “Operación Chanchera”

Un martes 22 de agosto de 1978, un comando sandinista integrado por 25 guerrilleros ataviados como cadetes militares simularon ser de la fuerza elite de la Guardia Nacional y desarmaron a la seguridad y a los guardaespaldas del Congreso con la excusa de que llegaba el mismísimo Somoza Debayle, según han relatado los protagonistas.

Una vez dentro del Congreso, que presidía Luis Pallais Debayle, primo hermano de Somoza Debayle, el “comandante cero” anunció que se trataba de un asalto liderado por el FSLN y tomaron de rehenes a los diputados para exigir la libertad de decenas de guerrilleros que se encontraban en prisión.

Tras casi tres días de negociaciones, con la mediación del entonces arzobispo de Managua Miguel Obando, los guerrilleros lograron que se emitieran varios comunicados del FSLN en medios de comunicación oficialista, recibieron medio millón de dólares, y la garantía de salir de Nicaragua con los presos políticos liberados.

La “Operación Chanchera” como también se le conoció a la acción guerrillera, según los sandinistas, fue el principio del fin de la dictadura de Somoza Debayle, que luego se enfrentó con los jefes de la Guardia Nacional que lo cuestionaron por claudicar en las negociaciones en vez de ordenar la liberación con las fuerzas de las armas el Palacio Nacional.