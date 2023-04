Argentina Olivas: “Estoy del lado correcto…pero eso no es bien visto”

Confiscación y exilio es el doble precio que tuvieron que pagar los propietarios y algunos extrabajadores de lo que un día fue Radio Vos, en Matagalpa, una emisora local que, por más de 18 años, brindó servicio comunitario a todos los lugareños.

Radio Vos se fundó en 2004, gracias a la idea y sueños del grupo Colectivo de Mujeres de Matagalpa que, mediante programas de radio, capacitó en derechos humanos a jóvenes de la ciudad del norte del país.

En todos estos años la emisora transmitió en la señal abierta en Frecuencia Modulada 101.7 y desde sus modestos estudios albergó a decenas de jóvenes que fueron capacitados para hacer comunicación en defensa de los derechos humanos, Lo hacían desde una cabina de radio o en la calle, reportando noticias de interés social.

“Nos llevó más de diez años conseguir que nos aprobaran la licencia para operar en el dial”. Para los inicios “ya teníamos un estudio de grabación, personas en proceso de formación, chavalos y chavalas que estudiaron comunicación, y algunos que comenzaron chiquitos y que después participaban en procesos de formación que la radio daba”, recuerda hoy en el exilio Argentina Olivas, directora de la emisora.

Radio Vos fue cerrada el 2 de agosto de 2022 y un mes después fue confiscada por la órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aduce que la razón de su cierre y confiscación se debió a que la radio brindó cobertura a los hechos de represión gubernamental de 2018 en Matagalpa y en diversas ciudades del país.

“La radio estaba justo en la calle (con coberturas informativas) cuando hubo ataque a los tranques en mayo (por paramilitares y policías). Entonces, de alguna manera, eso hizo que empezara el hostigamiento al personal y al medio por simpatizantes del partido de Gobierno” opina Olivas.

Argentina Olivas, en Matagalpa, durante una actividad del Colectivo de Mujeres. // Foto: Archivo | Cortesía

Reconstruirse en el exilio

Actualmente, la periodista y líder feminista se encuentra en Estados Unidos, en calidad de exiliada. Salió del país después de ser citada en junio de 2021 por el Ministerio Público de Nicaragua, como directora del medio, para testificar en el caso contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

“Yo salí ( de Nicaragua) en junio de 2021. Yo tenía temor a que me apresarán, porque yo fui citada a declarar en el Ministerio Público… porque en algún momento la Fundación nos dio fondos a la radio para nuestras producciones, equipamiento, para el trabajo cotidiano, porque nosotros somos una radio defensora de derechos humanos”, recuerda.

La defensora de los derechos humanos relata que después de 2018 las amenazas por parte de simpatizantes del Frente Sandinista eran parte de la cotidianidad. Sin embargo, no era motivo suficiente para dejar de seguir formando e informando en la radio.

“El hecho de no poder salir tranquila a la calle, de no poder dormir tranquila, y no porque hayas hecho algo malo, porque vos decís: ‘Yo sé que estoy haciendo algo correcto, estoy del lado correcto’… Pero eso no es bien visto, eso no es aceptado y eso te pone en peligro no solo a vos, sino a tu familia”.

Al igual que miles de nicaragüenses que han salido del país ante la persecución, amenazas, confiscaciones y destierro gubernamental, para Argentina Olivas una de las cosas que más le cuesta superar, es la lejanía de una parte de su familia que no ha podido ver en persona en los últimos dos años.

“Yo sé que les cause un dolor dejarlos, no es fácil, creo que he hecho un proceso para adaptarme, para vivir bien, tengo familia aquí, pero es difícil” … relata sin poder contener las lágrimas.

Radio Vos aún sigue funcionando, ahora desde el exilio, a través de redes sociales, en su página web, y realizando alianzas con otros medios para resistir a la censura impuesta en Nicaragua con el cierre de todos los medios de comunicación no afines a la dictadura y la dura realidad de no haber periodistas independientes en el país.

Argentina Olivas, en la cabina de la clausurada y confiscada Radio Vos, en Matagalpa. // Foto: Archivo | Cortesía

“Sigo apoyando a los jóvenes en los procesos de formación radiofónica, sigo buscando recursos para continuar este proyecto…. Mi interés es poder aportar a otros jóvenes periodistas para que sigan haciendo su trabajo a pesar de las dificultades.

En el exilio, Olivas se unió a las periodistas Patricia Orozco y Maryórit Guevara, para fundar el proyecto multimedia “Las Comadres”, que pretende la unidad de las mujeres periodistas en diversas partes del mundo, y una vez se logre la libertad del país, regresar a reconstruir la nueva Radio Vos.