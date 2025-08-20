Costó C$118 millones renovar el polideportivo para ser sede de AmeriCup 2025

La Alcaldía de Managua gastó más de 117.8 millones de córdobas del presupuesto municipal para remodelar el Polideportivo Alexis Argüello y cumplir los estándares de calidad impuestos por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para que Nicaragua lograra ser sede del torneo internacional de baloncesto AmeriCup 2025.

El torneo de baloncesto, con una duración de diez días, se realiza del 22 al 31 de agosto de 2025, con la participación de 12 selecciones de baloncesto, a quienes la Alcaldía les pagará hospedaje, alimentación y transporte, según consta en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la municipalidad y en una serie de licitaciones recuperadas y analizadas por CONFIDENCIAL del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE).

En las licitaciones se especifica que las millonarias remodelaciones de infraestructura y de tecnología al polideportivo son para cumplir “con los lineamientos de la FIBA” que se adquirieron al volverse sede de la Copa de las Américas, como también se conoce a la AmeriCup, pese a que el polideportivo es un edificio de apenas ocho años.

Vista nocturna del interior del Polideportivo Alexis Argüello, remodelado para la AmeriCup 2025. // Foto: Tomada de redes sociales. Fachada del Polideportivo Alexis Argüello, renovada en 2023. // Foto: ALMA Alcaldía remodeló y acondicionó el Polideportivo Alexis Argüello, para realizar la AmeriCup 2025. // Foto: Tomada de redes sociales.

Las remodelaciones para la AmeriCup 2025 en Nicaragua

Las remodelaciones para la AmeriCup 2025 se dividen en tres grupos:

Obras de remodelación del Polideportivo Alexis Argüello, que van desde climatización, mejoras de tecnologías, luces, sonido, instalación de servidores de datos, espacios para prensa nacional e internacional, pintura en baños, cambios de inodoros, espejos, entre otros.

Contratación de hospedajes, alimentación y transporte para los basquetbolistas internacionales de las selecciones.

Renta de mobiliario y realización de eventos.

Nicaragua ganó la sede de la AmeriCup 2025 en diciembre de 2022, a pesar de ser la selección que está en el rango más bajo de todas las que juegan y que perdió todos los juegos preliminares, pero aún así participará al ser el país anfitrión.

“No tenemos nada que perder. Queremos que nuestro público se sienta orgulloso pero lo principal es poder disfrutar y aprender de esta experiencia de competir con los mejores del continente”, dijo en una entrevista a FIBA, el líder de la selección nicaragüense, Jared Ruiz, quien es puertorriqueño y fue nacionalizado.

La selección nicaragüense se enfrentará contra los equipos de Argentina, Brasil, Canadá, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Bahamas, Venezuela. La Alcaldía de Managua no rinde cuentas sobre los recursos usados para estas reformas y tampoco, si las entradas retribuirán la millonaria inversión.

Para este torneo las entradas van desde 100 córdobas en graderías, 350 en platea, 700 en diamante y 1500 córdobas en duela. El polideportivo tiene capacidad para albergar a 8000 asistentes.

¿Cómo se “modernizó” el Polideportivo?

La mayor cantidad de dinero invertido en el Polideportivo para la AmeriCup 2025 fue utilizada en el reacondicionamiento del polideportivo para el cual se asignaron 54.1 millones de córdobas, según el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2025 de ALMA.

A continuación una comparación de los cambios en la fachada del Polideportivo Alexis Argüello. En la primera foto, se observa la fachada original del Polideportivo, inaugurado en 2017. En la segunda, la remodelación hecha a finales de 2022, según fotos de la Alcaldía de Managua y redes sociales.

Las obras incluyen la climatización del polideportivo, la instalación de un sistema contra incendio, la construcción de una sala de prensa para medios y para la FIBA. También remodelaciones de servicios higiénicos (pintura de paredes, cambios de inodoros, espejos, entre otros), pinturas de barandales exteriores, instalación de iluminación en el parqueo exterior y en la fachada, compra de muebles, construcción de rampas de salida de emergencias, señalizaciones, entre otros acondicionamientos.

Otros 40 millones de córdobas fueron destinados a la “actualización de tecnología” en el polideportivo. Uno de los contratos detalla cambios en el sistema eléctrico, instalación de sistema de audio y video en la sala de prensa y en los vestidores, mantenimiento preventivo para las pantallas, instalación de luces “conforme a los lineamientos de la FIBA y los requisitos de transmisión televisiva en alta definición, asegurando una óptima visibilidad y calidad de iluminación para eventos deportivos de alto nivel”.

Para cumplir con los requisitos impuestos por la FIBA, al ser Nicaragua el país sede, la Alcaldía de Managua tuvo que instalar más de cien puntos de red destinados a prensa y medios internacionales, un sistema de audio especial para prensa que incluye “17 parlantes, 2 amplificadores de audio, una mezcladora, micrófonos y otros componentes esenciales”, según la licitación.

Con estos fondos cambiaron el sistema de cronometraje y de puntuación, entre otras mejoras tecnológicas impuestas por la FIBA.

En el SISCAE destaca que la Alcaldía destinó 1.7 millones de córdobas para la “construcción de muebles de posiciones de prensa para AmeriCup”. Con este dinero se quitaron butacas que ya existían, para crear duelas especiales, graderías de dos y tres niveles para acomodar invitados especiales. Otro de los contratos establece el alquiler de estructuras de tarimas, pantallas led, sistema de sonido aéreo.

Mejoras contempladas en 2025 Monto (en córdobas) Obras complementarias en el Polideportivo Alexis Argüello 54 150 369 Servicio de actualización de tecnología en el Polideportivo Alexis Argüello 40 000 000 Mantenimiento de estructuras deportivas Polideportivo Alexis Argüello 10 000 000 Suministro de hospedaje y alimentación para evento AmeriCup 7 000 000 Servicio de transporte para evento AmeriCup 3 662 010 Construcción de muebles de posiciones de prensa para AmeriCup en el Polideportivo Alexis Argüello 1 700 000 Servicio de topografía para el proyecto Polideportivo Alexis Argüello 717 600 Renta de mobiliario para evento AmeriCup 650 000 TOTAL 117 879 979 Fuente: Plan Anual de Contrataciones (PAC), de la Alcaldía de Managua.

En ninguno de estos contratos que ya fueron adjudicados se revela quiénes fueron los beneficiados. Aunque si se especifica que se hicieron a través de procesos de licitación pública o como contratación menor.

Hotel Crowne Plaza gana 6.8 millones de córdobas

Para la AmeriCup 2025 en Nicaragua, la Alcaldía de Managua (ALMA) también se hizo cargo del hospedaje, alimentación y transporte de las selecciones de basquetbol que participan en el torneo y que ya comenzaron a arribar al país desde el lunes 18 de agosto de 2025.

El hotel beneficiado fue el Crowne Plaza, que ganó un contrato por 6.8 millones de córdobas para hospedar y alimentar a las selecciones. Inicialmente, ALMA tenía un presupuesto de siete millones de córdobas para el hospedaje y alimentación, pero consiguió reservar por menos.

A través de otro contrato, la Alcaldía dispuso de 3.6 millones de córdobas para contratar servicios de transporte para movilizar desde el hotel hasta el Polideportivo a las selecciones y personal staff de la AmeriCup 2025. El monto es elevado considerando que el hotel queda a un poco más de un kilómetro del polideportivo.

Este contrato incluye el alquiler de un bus para 50 o 56 pasajeros, con aire acondicionado, baños, asientos reclinables, puertos USB y wifi. Un microbús de 34 pasajeros y una camioneta para cinco pasajeros.

Eventos deportivos a gusto de Fidel Moreno

El Polideportivo Alexis Argüello fue construido para los Juegos Centroamericanos de 2017 y es administrado por la Empresa Municipal de Instalaciones y Promociones Deportivas (Emipde), adscrita a la comuna, que también administra el Estadio Nacional de Béisbol.

Inicialmente, el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno era parte de la directiva de Emipde, a quien se le atribuye el aumento de promoción de este deporte, pero fue removido en 2020, tras ser sancionado por la Ley Magnistky. Moreno es uno de los funcionarios de la comuna que más se le ve disfrutando de los torneos de baloncesto que se realizan en el polideportivo.

El Polideportivo Alexis Argüello tuvo un costo inicial de 11 millones de dólares. Sin embargo acabó costando dos millones más por “estrictas regulaciones” que no fueron contempladas y luego tuvieron que hacerse para reforzar las obras, admitió Moreno.

El Polideportivo ya había sido remodelado a finales de 2022 y principios de 2023, cuando ALMA decidió cerrarlo completamente y prometieron climatizar el espacio. Sin embargo, fue hasta 2025, de cara a la AmeriCup 2025 que finalmente lo acondicionaron.

Además de los eventos deportivos, el Alexis Argüello se volvió sede de conciertos en los que los nicaragüenses se quejaban en redes sociales por la falta de ventilación y en algunos casos, mala acústica, tras las remodelaciones de 2022. Asimismo, la dictadura lo ha usado para realizar encuentros de la Juventud Sandinista y veladas boxísticas profesionales como la de Román “Chocolatito” González en 2024 y el show de “tiktokers”.