“Todos con Edmundo” en Venezuela, el nuevo candidato de la oposición desafía al chavismo

El pasado 20 de abril, la oposición venezolana organizada en la Plataforma Unitaria proclamó por unaniumidad al diplomático Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, con el respaldo de Maria Corina Machado, ganadora de la primarias opositoras, y del gobernador Manuel Rosales, que declinó su candidatura a favor de González.

Para analizar cuáles son las implicaciones del nombramiento de este nuevo candidato opositor, después que el régimen de Nicolás Maduro había vetado por las vías de hecho a Corina Yoris, la candidata sustituta de Maria Corina Machado, en Esta Semana y CONFIDENCIAL conversamos con los periodistas venezolanos Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y el cronista Boris Muñoz, columnista del diario El País y exdirector de opinión del New York Times en español.

Les preguntamos si el chavismo está dispuesto a permitir una elección competitiva el 28 de julio, en la que puede perder el poder, o las anulará como Daniel Ortega en Nicaragua, en 2021, y cuál es la oferta de transición democrática de la oposición venezolana, y esto fue lo que nos dijeron.

La candidatura de Edmundo González apoyada por unanimidad por la la Plataforma Unitaria de la oposición está aceptada por el Tribunal Electoral y por el chavismo. La pregunta del millón que nos hacemos en América Latina es ¿si habrá o no en Venezuela una elección competitiva el 28 de julio?

Luz Mely Reyes: La respuesta corta es lo dudo que va a haber una elección competitiva porque el proceso electoral ya tiene vicios que atentan contra su integridad. Incluso habría que dudar de que esta persona, Edmundo González Urrutia, candidato de la plataforma unitaria apoyado por los otros dos partidos políticos que tienen posibilidades de postular en este proceso de oposición, todavía dudo muchísimo que el 28 de julio sea la persona por la que estaremos votando los venezolanos.

Lula, Petro, EE. UU. vs. Putin, Ortega, Díaz Canel

¿Qué está pasando en el chavismo? ¿Están dispuestos a aceptar ir a una elección en la que pueden perder el poder, o están comprando tiempo antes de decidir, su acción final para descabezar este proceso?

Boris Muñoz: Yo tengo preguntas, no tengo respuestas en este momento. A mí me inquieta saber porque el chavismo ha aceptado hasta que lo lleven por la ruta electoral. Creo que la intervención de (Gustavo) Petro y de (Luiz Inácio) Lula ha sido clave en todo esto, y también de Estados Unidos, como ellos dijeron, a través de Francisco Palmieri, el encargado comercial con Venezuela, la negociación por el levantamiento de sanciones está todavía sobre la mesa, no hay una decisión definitiva y eso ha sido un acicate para que (Nicolás) Maduro se abra a la posibilidad de que haya una elección competitiva, quizás no es el mejor calificativo, pero una elección donde va a haber una presencia opositora importante y que va a disputar el poder.

Entonces, ¿qué pasa en el chavismo? difícil saberlo. Por lo que he estado averiguando, la persona que está más dispuesta a medirse es (Nicolás) Maduro, hay otros factores de poder dentro del chavismo, como Diosdado Cabello y los mismos hermanos (Jorge y Delcy) Rodríguez no están en esa línea.

¿Qué está llevando a Maduro a esa decisión? Es una pregunta que vamos a tardar en responder, porque las posibilidades de que él pierda el poder son muy reales. Por supuesto que la oposición que obtuvo 2.6 millones de votos en las primarias tiene ese capital, pero para llevarlo a una elección presidencial tendría que crecer mucho, y esos números estarían alrededor de seis, siete millones que tendría que llevar a las urnas. Eso es un desafío organizacional muy grande.

María Corina Machado está haciendo un trabajo bastante intenso en esa dirección y jugando en mancuerna con Edmundo González Urrutia. ¿El Gobierno va a permitir que eso siga adelante? No sé, es una gran incógnita. Por supuesto que Maduro cualquier día le puede dar una patada a la mesa. Puede dar el zarpazo, una emboscada.

Pero a mí lo que me causa curiosidad es saber ¿por qué él, de alguna manera, ha ido aceptando las ideas de gente como Petro de hacer una especie de consulta para acordar las vías de supervivencia política del perdedor?. Y si vemos las palabras de Lula también son muy claras en ese sentido, cuando dice que va a haber una elección y que el perdedor va a tener que irse a su casa mientras los otros toman el poder. Nosotros no sabemos si se refiere al mismo chavismo en una especie de carambola de continuidad, o a la oposición. Pero esos son signos que indican que hay un ambiente que está llevando a que haya una elección.

Boris menciona la influencia que tienen estos gobernantes de la izquierda democrática Lula y Petro en esta supuesta apertura del chavismo, pero los verdaderos aliados del chavismo son los representantes del ALBA que estuvieron reunidos en Caracas, ahí estaba Díaz-Canel de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua. Y uno supone que lo que estos habrán hablado con Maduro es del modelo que se aplicó en Nicaragua para criminalizar a toda la oposición, eliminar la competencia, y seguir adelante a cualquier costo, a pesar de haber liquidado una elección, ¿Qué peso tiene esa influencia de Cuba, Nicaragua, en esta crisis?

Luz Mely Reyes: Un analista nos recordaba en Efecto Cocuyo que la estrategia de Estados Unidos ha sido más de incentivo y de influencia. Es decir, tener contacto con Petro y con Lula para desde esa parte de la izquierda democrática, poder influir y efectivamente hacer un contraste frente a la izquierda dinosaurica que está representada por Ortega y por Díaz-Canel, quienes esta semana estuvieron en Caracas en un encuentro de la Alianza de Países por el ALBA.

Pero hay otros elementos que son el petróleo, derechos humanos y política. Venezuela es un país productor de petróleo, Estados Unidos con las sanciones sectoriales que tiene, pero también con la de flexibilización que anunció el 18 de abril la está haciendo lentamente, de manera que hasta el 31 de mayo las empresas pudiesen actuar, pero eso es un lapso para seguir negociando.

Luego tienes el tema de derechos humanos que puede explicar por qué Maduro ha sido flexible y ha escuchado a otras voces. Esta misma semana estuvo en Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional abriendo la oficina. También Maduro dijo que era hora y aceptó la posibilidad de que se instale nuevamente la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que fue expulsada hace dos meses.

En la parte política, si bien esta elección presidencial tiene una caracterización existencial, también es una elección que no es la meta porque todavía queda en el ciclo electoral venezolano la elección en el 2025 para el Poder Legislativo, gobernadores y alcaldes. En Venezuela, se eligen directamente a gobernadores y alcaldes, entonces hay mucho todavía en juego, porque esos cuadros del chavismo que están en las gobernaciones y en las alcaldías también tienen muchísimo que perder, en caso de que se produzca una transición de manera que se afecten sus posibilidades, cuando ninguno de ellos en realidad ha estado en la línea de investigación por violación de derechos humanos.

Eso es fundamental, porque quien encabeza esa cadena de mando sobre presuntos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, la investigación que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional, es Nicolás Maduro. Entonces hay una hipótesis dentro del chavismo disidente, según la cual pues Maduro también está buscando reducir el impacto que pueda tener, la continuidad de la investigación sobre él.

Elecciones y resistencia cívica

Hay una ley que se anunció hace varias semanas y ya fue aprobada en lo general, supuestamente contra el fascismo, pero se parece mucho a una que inventó Ortega en Nicaragua, en supuesta defensa de la soberanía nacional para criminalizar cualquier actividad política y declarar a los opositores traidores a la patria para encarcelarlos e inhabilitarlos. ¿Esa ley será aprobada, podría ser aplicada en algún momento?

Boris Muñoz: En el punto de los derechos humanos, coincido con Luz Mely que es crítico, porque Maduro está leyendo que él necesita atenuar su expediente de cara a una negociación en la que eventualmente se pueda perder el poder. Y por supuesto, el factor interno de los chavistas en otras posiciones de ejercicio del poder en Venezuela también se ve muy comprometido por este contexto de derechos humanos.

El Gobierno se está preparando en todos los frentes, la aprobación en primera instancia de la ley antifascista, que tiene unas similitudes muy fuertes con lo que se aprobó en Nicaragua, es como un salto adelante, típico del chavismo, de abonar todos los terrenos y eventualmente, si es necesario, apretar y tomar la vía nicaragüense. Hacerlo, y ya tener los instrumentos legales que se lo permitirían.

Si yo fuera la oposición en este momento, trataría de que eso no se apruebe, lo pondría dentro de la negociación, porque esa es una forma que ellos están usando para intimidar a María Corina Machado que es la que tiene el caudal popular. Y obviamente que si esto va por una calle ciega que lleva a una cancelación de los comicios, o una posposición, o en el peor de los casos que se roben la elección, va a haber un problema en la calle, porque dentro de las posibilidades que maneja la campaña de María Corina está la movilización popular y ellos están organizando sus comanditos que tienen una doble función de organización electoral, por una parte, y también de movilización ciudadana, por la otra. Entonces, el escenario está borroso todavía, pero con puntos de calor que señalan que más adelante hacia la cercanía de la fecha electoral, las cosas se podrían calentar.

Periodistas permanecen en las inmediaciones de la sede principal del Consejo Nacional Electoral en Caracas. Foto: EFE | Confidencial

¿Existe una campaña electoral? Uno ve esas imágenes de María Corina Machado recorriendo municipios y Estados en el interior del país con un desborde impresionante de ciudadanos. Ella está liderando esa campaña a favor del candidato de la oposición y el candidato está haciendo campaña en su casa brindando entrevistas. Ya lo vimos conversando Luz Mely. ¿Esa es la tónica de la campaña electoral, María Corina en la calle y el candidato conversando con los medios?

Luz Mely Reyes: Esta es una campaña muy atípica. Pero las condiciones las puso el Gobierno de Nicolás Maduro, al impedir que María Corina fuese la candidata inscrita y que luego la profesora Corina Yoris, que era la sustituta, también pudiese postularse. ¿Qué está pasando? Me da la impresión que la gente puede percibir que María Corina es la candidata en vez de la líder de la oposición, o en todo caso, todavía no diferenciar muy bien que ella está liderando este movimiento, todavía incipiente, pero que tiene características de movimiento de desobediencia civil no violenta, de resistencia pacífica que se puede expresar el día de la votación, para lo cual se necesita muchísima organización, porque solamente con la voluntad no basta.

Y luego tienes al candidato Edmundo González Urrutia, que cuando lo escogieron decían que era un “candidato tapa”, es decir, lo postularon para que guardara el puesto, como cuando uno va de compras al supermercado y le dice a alguien guárdame aquí la fila, y ahora él tiene que asumir esa candidatura.

Él es una persona de 74 años, era diplomático, siempre ha trabajado como armador de las cosas y tengo la impresión de que está en eso, está armando también reconfigurando y tratando de unir a todas esas voces y organizaciones de oposición que, si bien lo avalaron en la plataforma unitaria, pasaron por momentos de fricción muy fuertes.

María Corina está en la calle, anda recorriendo el país, las expresiones de emocionalidad que hay son bastante fuertes, lo pueden ver en los videos.Y el embajador y candidato pues está en un área más tranquila y más segura. Yo creo que hay varios desafíos que le va a tocar manejar a la oposición venezolana. Uno es cómo lograr que la gente, nosotros tenemos voto electrónico, y la máquina de votación es una boleta virtual como un cajero electrónico donde tú marcas, pero estamos acostumbrados a ver el rostro del candidato, es parte de la cultura de votación venezolana. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la gente esté buscando a María Corina y no la vea en ninguna de las foticos de las casillas? Yo creo que, aunque ahora puede lucir como algo superficial, hay que prestarle mucha atención.

Boris Muñoz: Si, estoy de acuerdo, una vez más, con Luz Mely. Me parece muy importante que Edmundo González Urrutia salga de su balcón con guacamayas, muy cómodamente del este de Caracas. No lo digo de manera crítica, ni clasista, necesariamente, sino que él salga a recorrer las calles, que la gente lo conozca, que haya un contacto humano es muy importante que él se haga un candidato creíble y no solo un monigote puesto por la oposición para guardar el puesto. Porque es un hombre que tiene cosas que decir, que tiene una trayectoria política, él se está midiendo muchísimo; la entrevista de El País hoy y la entrevista con Efecto Cocuyo lo demuestra, está calculando cada palabra que pronuncia, pero yo creo que los venezolanos van a querer que María Corina siga haciendo campaña, organizando el movimiento de masas y esa posibilidad de resistencia cívica, pacífica, que ha estado latente incluso desde antes, desde que la gente vota en las primarias por María Corina en claro desafío a su estatus político, porque ella está inhabilitada, pero sin embargo votan por ella. Edmundo González Urrutia tiene que moverse y ponerse una guayabera, salir de la corbata, y empezar a patear calles y barrios.

Hace un mes, la última vez que hablamos en este programa, estaba nombrada candidata Corina Yoris, y después el régimen la vetó de facto, no porque ella sea una líder política, sino porque ella tiene el endoso de María Corina Machado. Entonces, ¿Por qué vetan a Corina Yoris y no a Edmundo González?

Boris Muñoz: El gobierno lo había aceptado como un candidato posible, así fuera de tapa y era difícil deshacer eso. Sobre todo cuando le debe algo a Lula, porque Lula le pidió a María Corina Machado que nombrara su sustituto, como lo había hecho él con (Fernando) Haddad, y cuando la nombra, Maduro la castiga y no permite la inscripción de Corina Yoris. Eso no se podía repetir en el contexto de lo que estaba pasando en los últimos días y por eso las declaraciones, de la semana pasada, de Petro y Lula en conjunto.

Ahora me imagino que el chavismo dice --nosotros tenemos todavía muchas cartas que jugar y las vamos a jugar si es necesario. Y entre esas cartas está el descarte de Edmundo González Urrutia si los pone en peligro, la jugada del chavismo es realmente no correr el riesgo de medirse con alguien que representa un desafío verdadero.

Luz Mely Reyes: Sí, coincido con Boris. El Gobierno no está haciendo nada que no se esperara de él. O sea, está haciendo lo que tiene en su caja de herramientas represivas y autoritarias.

El factor que está influyendo allí necesariamente es Estados Unidos. El analista venezolano Félix Seijas, decía que había unas fuerzas que estaban empujando y haciendo presión dentro de las dinámicas internas del chavismo, son fuerzas que uno no ve porque no hay información, que no termina de salir, y me da la impresión de que esa fuerza fundamental la está ejerciendo Estados Unidos con su estrategia de zanahoria y garrote con las sanciones sectoriales.

La oferta de transición democrática

¿Qué le ofrece la plataforma unitaria a la sociedad venezolana, incluido el chavismo? Están unidos en torno a una tarjeta, una casilla, están unidos en torno a un candidato, pero ¿Tienen una oferta programática de transición democrática que se traduzca en cosas concretas para el electorado, para la población y para el chavismo? ¿O María Corina va por un lado y el resto del movimiento por otro?

Luz Mely Reyes: Cuando hubo la elección primaria, la obligación de los candidatos era presentar una propuesta de programa de gobierno. Esa discusión todavía no se ha dado, aunque hay varias ofertas (programáticas). González Urrutia ha hablado mucho de la Transición y es una de las pocas personas que ha puesto la palabra en el discurso público.

Aunque hay muchos grupos que han trabajado en escenarios de transición, incluso el de justicia transicional, todavía eso no es muy orgánico, no está estructurado. La Plataforma (Unitaria), lo que está ofreciendo es la posibilidad de que en Venezuela regrese la democracia. Y solamente eso es una oferta valiosísima para la gente de oposición y también para el chavismo. Creo que al chavismo y a las fuerzas democráticas que hacen vida dentro del chavismo y que se han opuesto a la corrupción y que creen todavía en un proyecto democrático, pues a ellos también les conviene que regrese la democracia a Venezuela.

Boris Muñoz: Si, yo lo veo por la línea de “hasta el final”, que ha mencionado María Corina como su mensaje clave. Y “hasta el final” no necesariamente es el fin del chavismo, pero sí el fin de este gobierno chavista. Y a partir de ahí, hay muchos puntos que es necesario negociar y conversar. Eso no lo conocemos todavía orgánicamente, es muy abstracto todavía una oferta de transición.

La responsabilidad de la oposición en este juego está en poner eso en discusión y traducirlo a un lenguaje que la gente entienda en la calle lo más posible, porque estas son cosas a veces hasta técnicas que un ciudadano sin un grado de información alto, no va a digerir rápidamente, eso hay que elaborarlo de una manera que sea entendible como es el futuro poschavista.

Es hora de empezar a dibujarlo y a venderlo.

María Corina Machado tiene una gran ventaja por la llegada que tiene y va a tener que convocar a otros liderazgos de oposición que están allí desde hace tiempo y que tienen capacidad organizativa y carisma. Por ejemplo (Henrique) Capriles Radonski y el mismo Manuel Rosales. Va a tener que haber un equipo que esté detrás de la candidatura de González Urrutia para llevar adelante esa necesidad de poner estos mensajes en la calle de manera creíble, que el Gobierno se vea en la obligación de responder a eso, y ganar la elección.

Supongamos que sigue la vía electoral, nos acercamos al 28 de julio y ahí están Edmundo González y Maduro como el candidato del chavismo. ¿El sistema electoral controlado por el chavismo es confiable para administrar una elección? ¿Existe un riesgo de fraude?, o ¿se piensa que el resultado, debería de ser por un margen suficientemente grande como para que sea inmune a un fraude?

Boris Muñoz: Todas las anteriores. La observación internacional es básica para poder blindar el proceso y disminuir las posibilidades de fraude. La misma organización interna de la coordinación de la oposición a través de los comanditos para la defensa del voto es ultra necesaria. Y también confiar en que si el proceso llega hasta ese punto es porque hay algo que nosotros todavía no podemos descifrar, pero que se va a estar negociando entre el gobierno y la oposición para que haya la posibilidad real de una transición, porque si no todo va a ser una charada. Y creo que la charada no le conviene a ninguna de las dos partes.

Luz Mely Reyes: Técnicamente, el Consejo Nacional Electoral está en capacidad de llevar una elección con estándares de calidad. Por eso estuvieron misiones tanto del Centro Carter, de la Unión Europea, la semana antepasada y esta semana de un panel exploratorio de la ONU, para evaluar si envían misiones de observación.

Uno también ve las contradicciones que hay en el Gobierno, por un lado, están invitando a todas estas organizaciones para tener un grupo de observadores creíbles. Y por el otro, están aumentando también las acciones represivas.

Pero el riesgo mayor que hay en términos técnicos, tiene que ver con la estructura electoral, que es toda esa infraestructura que va a permitir que estén los miembros de mesa y los testigos de los partidos de oposición en todas las mesas. La táctica que pueden hacer desde un Consejo Nacional Electoral cooptado por el Gobierno es una reingeniería también electoral. El Gobierno no solamente está pensando en esta elección, sino en la elección del 2025.

Técnicamente, en esta elección deben haber 16 auditorías y los partidos que forman parte del proceso, que tienen candidaturas, tienen derecho a tener testigos en esas auditorías. Es decir, pueden ir evaluando cómo va todo este proceso. El proceso tiene fallas en cuanto a los lineamientos de integridad electoral, pero todavía hay posibilidades de hacer una elección lo más competitiva posible.

Gracias, Luz Mely y Boris, esperamos volver a conversar dentro de tres meses y que antes no ocurra un cortocircuito que produzca un golpe que saque del carril este proceso electoral, y nos vemos en julio.

Luz Mely: Nos vemos antes.

Boris Muñoz: Sí, mantenemos los dedos cruzados de todas maneras, porque todo esto es muy frágil.