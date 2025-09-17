Logo de Confidencial Digital
Mundo

Proyectan fotos de Trump y Epstein en castillo de Windsor

Miles de manifestantes anti-Trump prevén protestar contra la presencia del presidente estadounidense durante su visita a Reino Unido

Proyectan fotos de Trump y Epstein en Londres

La visita de Estado de tres días del presidente estadounidense comenzó a generar protestas en Londres. // Imagen: Phil Noble / REUTERS | Tomada de DW

Deutsche Welle

16 de septiembre 2025

Activistas proyectaron la noche del martes (16.09.2025) imágenes de Donald Trump y del criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre del castillo de Windsor, donde el presidente estadounidense será recibido por los reyes el miércoles en su visita de Estado a Reino Unido, según imágenes de AFPTV.

La policía local anunció en un comunicado el arresto de cuatro personas sospechosas de “comunicaciones maliciosas” tras el incidente.

El grupo británico “Led by Donkeys” (“Dirigidos por burros”, en español), que exige responsabilidades a los políticos con campañas a menudo humorísticas, logró difundir durante varios minutos un montaje de video sobre una de las torres de la residencia real, situada al oeste de Londres.

Entre las imágenes proyectadas estuvo la foto policial tomada a Trump durante uno de sus procesos judiciales y retratos de Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual. También una imagen de ambos hombres bailando juntos y recortes de periódicos.

Cuatro arrestados y proyección interrumpida

“Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor”, dijo Felicity Parker, responsable de la policía del valle del Támesis citada en el comunicado.

Añadió que los agentes “rápidamente detuvieron la proyección” antes de arrestar a los cuatro sospechosos.

El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump. El dirigente republicano fue durante mucho tiempo amigo íntimo del financiero, antes de romper con él.

Protestas y agasajo real en Londres

El tema también estuvo presente esta semana en la agenda del primer ministro británico, Keir Starmer, quien destituyó a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse los estrechos vínculos que este mantenía con el criminal.

Decenas de manifestantes anti-Trump se congregaron en Windsor la tarde del martes para protestar contra la presencia del presidente estadounidense.

El miércoles, Trump y su esposa Melania serán agasajados en Windsor por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes, Carlos III y Camila.

Miles de personas tienen previsto protestar en Londres durante la jornada contra la visita de Estado, la segunda que realiza Trump en Reino Unido.

Trump aterrizó la noche del martes, a las 21H07 locales (22:07 CET) en el aeropuerto londinense de Stansted, donde fue recibido por la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

