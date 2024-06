Michael Shifter: “El veredicto real a Trump se verá el día de la elección”

Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal, pero su veredicto de culpabilidad por 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, relacionados con el pago de una actriz porno para proteger su carrera presidencial en 2016, parece no implicar que vaya a entrar en la cárcel. Para el politólogo Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown, el verdadero juicio contra Trump se verá el día de las votaciones presidenciales.

"No han salido las encuestas todavía de cómo va a afectar las preferencias de los electorados en Estados Unidos, pero mi impresión es que va a tener poco efecto", valoró Shifter en una entrevista en el programa Esta Semana.

La sentencia contra Trump se conocerá el próximo 11 de julio, cuatro días antes del inicio de la convención en la que se espera que el Partido Republicano proclame de manera oficial al exmandatario como su candidato para los comicios de noviembre.

¿Qué impacto puede tener en la campaña electoral de Estados Unidos que el expresidente Trump, quien es el virtual candidato republicano, ha sido declarado culpable por un jurado por 34 delitos?

Esto es un precedente en la historia de Estados Unidos, todo es nuevo, muy incierto, el impacto creo que es muy difícil predecir en este momento, no han salido las encuestas todavía de cómo va a afectar las preferencias de los electorados en Estados Unidos, pero mi impresión es que va a tener poco efecto.

Llama la atención que tanto Trump como Joe Biden ha dicho que el veredicto real va a ser el cinco de noviembre, el día de la elección, pero yo creo que vivimos en un país muy polarizado, con posiciones bastante congeladas y esto podría cambiar. No se sabe si el efecto es para sacar votos de Trump o también agregar votos de Trump, porque hay gente que piensa que este caso no fue muy grave y fue algo muy politizado, entonces tenemos que ver, qué impacto tendrá en la elección.

Las encuestas previas a este veredicto indicaban que un porcentaje pequeño, entre un 5 y 10% de republicanos decían que dejarían de votar por Trump si fuera condenado judicialmente. Pero también, cada vez que Trump ha sido acusado, su campaña y sus ataques cobran más fuerza e incluso logra recaudar mucho más dinero. ¿Cuál de estas dos hipótesis podría tener más peso?

Yo he visto las mismas encuestas, pero, soy un poco escéptico, no creo que tenga mucho impacto en la gente que siguen a Trump. El problema en este momento es que el rival del expresidente Trump, es Biden y es un candidato muy vulnerable, muy débil, y la gente tiene que elegir entre uno o el otro, eso podría tener algún impacto en cuanto al apoyo a Trump, entre algunos seguidores de él. Pero esto no significa que va a girar a votar por Biden, porque tampoco genera mucho entusiasmo.

Hay que recordar que, la próxima semana, va a haber un juicio contra el hijo de Biden. Entonces, la gente dice: "Trump es corrupto, pero Biden también es corrupto", y no afecta mucho. Yo soy muy escéptico, si estos porcentajes son así. Trump, ha utilizado y aprovechado el veredicto para generar más fondos y aparentemente no sé las cifras, pero, ha podido conseguir bastante.

Todavía faltan otros tres procesos penales contra Trump, uno por amañar los resultados electorales y otro por conspirar para evitar la certificación de la victoria de Biden en las pasadas elecciones. Estos son temas, más políticos. ¿Podrían tener alguna afectación en este debate?

Son mucho más serios y más graves, el tema es que no se va a tener esos juicios hasta después de la elección porque han sido postergados por varios motivos, y esto también es otro factor que juega a favor de Trump, la gente piensa que esto fue un juicio de un escándalo sexual más que nada, aunque no fue así en términos jurídicos, legales, pero para la gente, en el imaginario de la gente eso es otro escándalo de sexo.

Mientras que los otros juicios que mencionas son mucho más graves. Pero estos juicios no se va a dar, parece, hasta después del 5 de noviembre.

En el imaginario de los votantes que tiene más peso en este momento. ¿Cuál sería el orden de prioridades entre el tema: la economía, la migración y por el otro lado el apoyo del presidente Biden a la guerra de Israel en Gaza y ahora este tema de los juicios y los veredictos contra Trump? ¿Qué pesa más?

Sin duda pesa más el tema de la economía, el costo de la vida, a pesar que está bajando un poco la inflación, el efecto acumulativo de inflación en los últimos dos tres años es grande, todas las encuestas indican que es el tema principal.

El otro tema es el migratorio, que es a favor del presidente Biden, que es muy importante entre sectores muy amplios, sobre todo en mujeres en Estados Unidos, el tema del aborto y eso juega mucho a favor de Biden. Entre sectores más jóvenes, latinoamericanos y africanos americanos, el tema de Gaza, en la medida que van acumulando, violaciones masivas de derechos humanos y muertes en Gaza, es un problema para Biden. Entre estos sectores de jóvenes, latinos y africanos americanos.

Decías al inicio que todo esto que está ocurriendo no tiene precedentes, que es algo muy nuevo. ¿En el hipotético caso en que Trump sea condenado por un juez e incluso enviado a prisión, puede seguir siendo candidato? ¿Puede incluso ser presidente estando en la cárcel?

No hay ninguna prohibición en ese sentido, yo creo que los fundadores de Estados Unidos hace 250 años, nunca la corrigieron, nunca pensaron que esto seria una posibilidad. No hay nada en la Constitución que prohíba que un criminal como Trump, de acuerdo a los jurados y el veredicto, tenga algún obstáculo para que pueda ser elegido y también pueda asumir la presidencia de Estados Unidos.

¿Y en ese caso, él tendría que autoindultarse o cómo se resolvería ese problema de este juicio?

No puede autoindultarse de este juicio, porque es un juicio estatal. Solamente puede hacerlo a nivel federal, que son los otros juicios sobre los documentos y lo que pasó el 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio, entonces a nivel estatal, esto está así. Es decir va a ser un criminal, pero también puede ser presidente de Estados Unidos.

En los próximos meses se van a llevar a cabo las convenciones de ambos partidos. ¿Hay alguna sorpresa que pueda surgir ahí? Los nombramientos de los vicepresidentes, ¿tendrá algún impacto?

Yo creo que podría tener impacto, a quien elige el expresidente Trump, porque por la edad de Biden, el tema de la vicepresidenta Kamala Harris, yo creo que va a ser un blanco de muchos, ya lo es, pero va a ser más en la medida que se caliente la campaña, va a ser un blanco de muchos ataques de republicanos diciendo que Biden si está reelecto, a lo mejor no va a terminar su mandato.

En ese escenario, quien la asumiría sería Kamala Harris, y si ustedes quieren a Kamala Harris como vicepresidenta, entonces es importante, tiene algún peso, pero, antes de la convenciones, hay una fecha muy importante que hay que tomar en cuenta, que es el 27 de junio, cuando hay un debate presidencial entre Trump y Biden.

Creo que nunca en la historia hemos tenido un debate tan temprano y es algo que Biden quería hacer para caminar la dinámica de la elección, porque muchas encuestas indican que está perdiendo o si no, hay un empate, que es muy riesgoso y es si él va bien, yo creo que podría generar alguna fuerza por parte de la candidatura de Biden. Pero si le va mal, hay un escenario que no descarto, no digo que va a ocurrir y pero no descarto si a Biden le va mal, el 27 de junio y las encuestas siguen mal para él, yo creo que es posible, que si no convence a los demócratas se puede abrir para otro candidato para la presidencia. Puede ser Kamala Harris o pueden ser otros, estaría más abierto, pero yo creo que es un escenario que no descarto.

Y en el caso de Nikki Haley, que compitió con Trump, se resistió hasta el último momento y ahora le está dando su apoyo.

Ella dijo que va a votar por Trump, no estoy seguro si va a hacer mucha campaña para Trump. Lo que indica la posición de Nikki Haley, es que el Partido Republicano está dominado y controlado por Trump y si quiere un futuro, ella obviamente tiene mucha ambición política, no me cabe duda que quiere ser presidenta en 2028, es joven.

Entonces ella tomó esa posición, pero no la veo haciendo campaña y jugando un papel importante, dudo mucho que vaya a ser vicepresidenta de Trump, porque fue bastante dura la campaña entre ella y él, pero ella quiere protegerse para presentarse como candidata en la próxima elección presidencial.