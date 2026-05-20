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Mundo

Excarcelan a presos políticos más antiguos de Venezuela

La excarcelación se produce horas después de que el presidente del Parlamento anunciara que 300 personas serían liberadas

Estudiantes universitarios se manifiestan durante un homenaje por la muerte de Carmen Navas, en Caracas

Estudiantes universitarios se manifiestan este lunes, durante un homenaje por la muerte de Carmen Navas, en Caracas (Venezuela). Carmen Navas se ha convertido en el símbolo del dolor de los familiares de los presos políticos en Venezuela tras fallecer este domingo días después de que las autoridades confirmaron la muerte de su hijo Víctor Quero, ocurrida diez meses atrás bajo custodia del Estado y de la que no tuvo noticias pese a sus múltiples pedidos de información. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Agencia EFE

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Los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, los presos políticos más antiguos de Venezuela, fueron excarcelados este martes 19 de mayo, tras 23 años detenidos, confirmó a EFE la ONG Foro Penal.

La excarcelación se produce horas después de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara que 300 personas serían liberadas, entre ellas los tres expolicías, detenidos en 2003 por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

Bolívar, Rovaín y Molina fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

Ese día, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Venezuela vivió una profunda crisis política, cuando una marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

En las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas, se originaron enfrentamientos armados, con disparos provenientes de distintos puntos, lo que dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos.

Rodríguez explicó que “algunas” de las personas que serán liberadas estuvieron “incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología”, serán beneficiadas.

Además, serán liberadas “mujeres embarazadas o lactantes”, agregó el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la sesión ordinaria del Parlamento.

El diputado anunció estas nuevas liberaciones tres meses después de que se aprobara la amnistía y cuando ONG y partidos opositores exigen una investigación independiente y con apoyo internacional de la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Quero, de la que el Gobierno informó el 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo 17 de mayo de 2026.

El anuncio también se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

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Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

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