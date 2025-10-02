EE. UU. desplegará a agentes migratorios en el Super Bowl de Bad Bunny

El Gobierno de Estados Unidos advirtió que desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el espectáculo del Super Bowl protagonizado por la superestrella puertorriqueña Bad Bunny.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”, indicó uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, en el programa radiofónico The Benny Show, transmitido el miércoles 2 de octubre de 2025.

Sin importar que se trate de un concierto de Bad Bunny, “vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa”, aseveró.

El funcionario expresó el desagrado del Gobierno de Donald Trump sobre la elección de Bad Bunny para actuar en el entretiempo de uno de los eventos deportivos más importantes de EE. UU.

“Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”, agregó Lewandowski.

Bad Bunny sacó a EE. UU. de su gira mundial

La elección del puertorriqueño, uno de los artistas con mayor repercusión en el panorama musical actual, para liderar el descanso del Super Bowl ha dividido a la opinión pública tras afirmar que evitó pasar por EE. UU. con su gira mundial ante la posibilidad de que el ICE hiciera redadas en los lugares de sus conciertos.

Bad Bunny no incluyó Estados Unidos en su gira “Debí Tirar Más Fotos”, con la que actuará entre el próximo noviembre y julio de 2026 en decenas de ciudades de Latinoamérica, Europa y Asia.

“Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, afirmó el cantante puertorriqueño en una entrevista publicada en septiembre de 2025 por la revista i-D, en alusión a las posibles redadas en los conciertos.

También en el video de su tema Nuevayol, publicado en julio de 2025, Bad Bunny defendió a las comunidades inmigrantes de las políticas de Trump e hizo un llamado a la unidad de los latinos.

“Juntos somos más fuertes”, asegura un mensaje al final del video, en el que unos jóvenes escuchan en una radio un discurso que imita a un posible Trump arrepentido por sus políticas de deportaciones.

“Cometí un error, quiero pedir disculpas a los inmigrantes (…) Quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes. Este país no es nada sin los mexicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, cubanos”, comenta la voz.

Primer latino en solitario en el Super Bowl

Con su actuación, Bad Bunny marca un hito en la historia de este evento al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en un espectáculo del Super Bowl, que tendrá lugar el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, en el estado de California.

La primera oportunidad de cantar en español la tuvieron la colombiana Shakira y Jennifer López, de origen puertorriqueño, en el intermedio del Super Bowl 2020, donde también apareció Bad Bunny como invitado, pero ellas integraron el inglés en su presentación.

Ahora, los seguidores del fútbol americano y de Bad Bunny tendrán la ocasión de escucharlo todo en español, pues su catálogo de canciones es completamente en ese idioma.

Se desconoce si Bad Bunny incorporará a algún artista invitado o si interpretará alguna de sus canciones más escuchadas como ‘DTMF’, en la que integra el ritmo autóctono puertorriqueño de la plena, lo cual causaría otro gran momento.

*Con información de la agencia EFE.