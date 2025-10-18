Refugio en Costa Rica: Todo sobre la agilización de trámites en 2025

La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica implementa una nueva estrategia, en 2025, para agilizar la resolución de las solicitudes de refugio y reducir los tiempos de espera en las respuestas de los solicitantes. En esta guía de CONFIDENCIAL te compartimos cómo funciona este plan y qué puede significar para tu caso, según la información oficial.

¿Qué está haciendo Costa Rica para resolver más rápido mi solicitud de refugio?

El plan se enfoca en dos acciones estratégicas para optimizar los recursos y acelerar las resoluciones:

Depuración de la lista de espera: Las autoridades migratorias cerraron los expedientes de personas que ya “perdieron el interés” en el trámite, cambiaron a otra categoría migratoria o salieron del país. La meta inicial en 2025 fue cerrar más de 60 000 expedientes con estas características. Según Migración y Extranjería, este proceso permite tener un “escenario real” de los casos que sí deben ser atendidos.

Refuerzo del personal de revisión: Una vez depurada la lista, los recursos y el personal (incluyendo un convenio con al menos 20 abogados colegiados costarricenses que colaboran de manera ad honorem), se están enfocando en estudiar y resolver los expedientes que se mantienen activos.

¿Qué tan rápido se están resolviendo ahora los casos?

La capacidad de respuesta ha mejorado. Las autoridades afirman que se están resolviendo aproximadamente de 3000 a 4000 casos por mes, siendo la mayoría de solicitudes de personas nicaragüenses. Hasta principios de octubre de 2025 ya se han aprobado 10 616 nuevos casos de refugio.

¿Mi caso puede ser priorizado? ¿Qué criterios se usan?

La Unidad de Refugio aplica un trato “diferenciado” para estudiar con mayor prontitud los casos que cumplen con ciertos criterios, incluyendo:

Personas en poblaciones vulnerables .

. Personas perseguidas políticamente .

. Personas de las poblaciones miskitas nicaragüenses.

¿La agilización puede hacer que mi caso sea revisado con menos rigor?

No. El viceministro y director general de Migración y Extranjería de Costa Rica, Omer Badilla, ha asegurado que el trámite sigue siendo “muy profesional, muy objetivo” y que se respetan los parámetros legales y técnicos en cada resolución. Admite que no todos los casos tendrán una respuesta positiva, pero asegura que la revisión se hace aplicando los filtros y requisitos legales para asegurar que reciba una “verdadera respuesta acorde a su realidad”.

¿Qué pasa si la resolución de mi solicitud es negativa?

Si no califica para el refugio, Costa Rica le ofrece otras opciones. Las autoridades señalan que, por su tradición de protección de derechos humanos, puede optar por otra categoría migratoria si cumple con los requisitos, facilitando así su estancia legal en el país.

Mientras espero la respuesta final, ¿estoy protegido o protegida?

Sí. La protección integral de sus derechos humanos se le otorga desde el momento en que presenta su solicitud de refugio. Esto significa que:

Usted puede trabajar.

Usted puede acceder a los servicios de salud.

El Estado le abre el “abanico de posibilidades” para que pueda integrarse al país, aunque su proceso de refugio aún no se haya resuelto.

Cuando haya una respuesta a mi caso, ¿cómo me notificarán?

Cuando se complete la revisión de su caso, recibirá una notificación por correo electrónico, a la dirección que haya facilitado para su contacto. Recuerde verificar que tiene acceso a esa cuenta.

¿Cómo puedo darle seguimiento a mi solicitud de refugio?

Para cualquier consulta sobre su trámite, se le recomienda dirigirse a la Unidad de Refugio a través de sus medios oficiales, que incluye la información publicada en sus redes sociales, llamadas o correo electrónico.

Las solicitudes de refugio en Costa Rica

Entre 2018 y diciembre de 2024, Costa Rica otorgó refugio a 15 327 nicaragüenses, con un sistema “colapsado” por más de 190 000 solicitudes de esta nacionalidad. Las autoridades costarricenses aún tienen pendiente resolver 192 025 solicitudes hechas entre 2018 y 2025, de las cuales 168 958 (hasta principios de octubre) son de nicaragüenses, según cifras oficiales.

Puede consultar más detalles sobre el tema en la entrevista de CONFIDENCIAL con el viceministro de Gobernación y Policía, y director general de Migración y Extranjería de Costa Rica, Omer Badilla.