Costa Rica resuelve cada mes entre 3000 y 4000 solicitudes de refugio, la mayoría de nicaragüenses

Entre 2018 y diciembre de 2024, Costa Rica otorgó refugio a 15 327 nicaragüenses, con un sistema “colapsado” por más de 190 000 solicitudes de esta nacionalidad; sin embargo, una nueva estrategia implementada por las autoridades migratorias costarricenses en 2025, proyecta un impulso a las capacidades de respuesta con más de 10 616 nuevos casos aprobados hasta principios de octubre, de acuerdo con datos proporcionados por la Dirección General de Migración y Extranjería.

El aumento es resultado de un plan de agilización de trámites, que incluye el cierre de expedientes de solicitantes de refugio que abandonaron el proceso, y el convenio con al menos 20 abogados colegiados costarricenses que se han sumado para colaborar en la revisión de expedientes y solicitudes.

La primera meta en 2025 fue “cerrar más de 60 000 expedientes” de diferentes nacionalidades que no continuaron su solicitud, y ahora, los abogados se encargarán de estudiar los casos activos, aseguró Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía, y director general de Migración y Extranjería de Costa Rica, en una entrevista con CONFIDENCIAL.

Pese al cierre de estos expedientes y un mejor rendimiento en la capacidad de respuesta, las autoridades costarricenses aún tienen pendiente resolver 192 025 solicitudes hechas entre 2018 y 2025, de las cuales, 168 958 (hasta principios de octubre) son de nicaragüenses, según cifras oficiales.

El funcionario costarricense afirmó que “están resolviendo aproximadamente de 3000 a 4000 casos por mes”, cuya mayoría de solicitudes son de nicaragüenses.

Del caso específico de los nicas, comentó: “Sabemos y entendemos el conflicto en 2018 (en Nicaragua), lo que movilizó a estas poblaciones y hemos ido tratando de apoyar en esta parte”.

¿En qué consiste el plan para agilizar los trámites de refugio y cuáles son los plazos que se han propuesto para lograrlo?

Nos propusimos hacer una depuración de las solicitudes para sacar, en primera instancia, todos aquellos trámites de personas que ya perdieron el interés en la solicitud de refugio o que, por una u otra razón, se encuentran en otra categoría migratoria, salieron del país, etcétera.

Esto es muy importante porque depurar esta cantidad de solicitudes nos permite tener un escenario real de los expedientes que merecen ser atendidos. Es evidente que tenemos los límites y las fechas sobrepasadas. Tenemos las entrevistas para un año, las citas para más de un año y la resolución de casos hasta para más de dos años.

Ya identificando el problema, lo que estamos haciendo es generando una sinergia para que las personas que nos ayudaron a sacar las solicitudes por falta de interés, se aboquen junto con todo el equipo a sacar con mayor prontitud los expedientes que sí tienen interés en continuar.

Hasta agosto de 2025 habían 55 000 casos que fueron cerrados de solicitantes de refugio nicaragüenses. ¿Existe alguna meta de casos resueltos de este plan?

El plan de la estrategia creo que ya la cumplimos al 100%. Ya logramos cerrar un poco más de 60 000 expedientes, que eran los que tenían esta connotación. Eso hay que dejarlo muy claro. Ya esos expedientes están cerrados y ahora estamos enfocados en el trámite o en la atención de las solicitudes que sí deben ser resueltas bajo los principios de la necesidad del solicitante.

¿Qué criterios utilizarán para priorizar los casos más antiguos, o los más vulnerables?

La Unidad de Refugio tiene sistemas muy bien definidos. Tenemos espacios para poblaciones vulnerables, para personas perseguidas políticamente, para las poblaciones miskitas nicaragüenses, tienen un trato no privilegiado, sino que diferenciado de la que nosotros consideramos que es la normalidad en las solicitudes de refugio.

¿Continuarán depurando casos?

Continuamos depurando casos, porque probablemente, con el pasar del tiempo, más personas van a desistir de su trámite, pero ya va a ser una tarea ordinaria dentro del proceso. ¿Qué ganamos? Que ahora todos los abogados, en lugar de estar depurando el archivo de solicitudes, ahora vamos a trasladar a todos los abogados y todos los profesionales a realizar la labor sustantiva, que es conocer las solicitudes que están activas o que mantienen un interés.

Omer Badilla, Viceministro de Gobernación y Policía, y Director General de Migración y Extranjería de Costa Rica. Foto: CONFIDENCIAL

¿Cuántas respuestas esperan darle a todos estos casos antes de que finalice 2025?

Seguimos trabajando. El tema en refugio no es solo resolver, porque esa es una parte del engranaje. Todo empieza desde la solicitud. Nosotros abrimos aproximadamente 600 solicitudes por semana que van engrosando la lista.

No tenemos profesionales en gran cantidad, que nos vayan a realizar mayores resoluciones que el ingreso de solicitudes. Entonces, ahí empieza un efecto de embudo.

Pero con los recursos que tenemos, estamos dando todo para que se pueda resolver en un menor tiempo al que se ha venido realizando en los últimos años.

¿Este plan de agilizar el proceso puede de alguna manera incidir en la atención que merece la calificación de cada caso en particular?

No. El trámite sigue siendo muy profesional, muy objetivo. Tenemos parámetros legales y técnicos, que son los que respetamos para resolver los casos. No todos los casos van a tener una respuesta positiva, pero eso no es sinónimo de que no se atendió adecuadamente. Por el contrario, se han aplicado los filtros, los requisitos legales para que las personas reciban una verdadera respuesta acorde a su realidad.

¿Pero sí tienen una meta, digamos, en número de cuántos casos responder de estos que han quedado?

Estamos resolviendo aproximadamente de 3000 a 4000 casos por mes. Tal vez, podemos estar como en un aparejamiento con las solicitudes, pero el esfuerzo es eso, seguir trabajando. Tenemos algunas relaciones que vienen próximamente con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay cooperación internacional muy interesada en entrar a la parte de refugio. Y la cooperación significa dotar a la Unidad de Refugio de más abogados, para que podamos tener respuestas más rápidas, atenciones y entrevistas y acceso muchísimo mayor.

La Unidad de Refugio solo tiene seis personas que son de planta de la Dirección de Migración. Los otros 40 o 50 son gracias a la cooperación. Muy francamente le digo, sin la cooperación internacional, Costa Rica verdaderamente no tendría las capacidades para resolver la demanda de solicitudes de refugio.

Hasta mediados de 2025 había cerca de 16 000 nicaragüense que ya tenían una notificación de aprobado de su refugio ¿eso no se mantiene invariable?

Nicaragua es la que mayor tiene refugiados, anda por unos 18 000, y es la población con mayor cantidad de refugiados. Claro, sabemos y entendemos el conflicto en 2018, lo que movilizó a estas poblaciones y hemos ido tratando de apoyar en esta parte.

* Finalizada la entrevista, la Dirección de Migración y Extranjería costarricense confirmó que en el marco de la estrategia, habían aprobado 10 616 nuevos casos de refugio.

En esta estrategia, ¿Cómo se inserta la colaboración de los abogados colegiados que han sido convocados para este proceso? ¿Cuántos abogados se estima que van a participar o que están participando?

Forma parte de una estrategia para que personas que son ya profesionales, colegiados y que están certificados para ejercer la profesión, puedan acercarse a Migración, para tener un impacto doble. Uno, para que le ayude a la administración a depurar y trabajar los casos; y dos, para que la persona profesional adquiera experiencia en temas migratorios, que de por sí, en Costa Rica es muy difícil.

Costa Rica no tiene una cultura de preparación académica en temas migratorios. Entonces, es un ganar-ganar. El Colegio de Abogados sirvió de intermediario para hacer la convocatoria y traer a las personas interesadas. De entrada, vamos a recibir a 20 abogados y van a ser ubicados en diferentes departamentos para que nos puedan ayudar en procesos y algunos de estos puedan ser utilizados en la Unidad de Refugio.

¿Se establecerán algún tipo de tarifas reguladas o bonos para estos servicios legales?

No, es un trabajo ad honorem. ¿Qué es lo que le da a cambio la Dirección de Migración? Todos los recursos para que ejerzan su trabajo adecuadamente y además, después de su finalización, certificar su trabajo en migración, que eso es muy importante para las personas que quieren enfocar en alguna medida su giro profesional en temas migratorios.

¿Se destinarán recursos adicionales por parte de la Dirección de Migración?

Claro, los recursos que vamos a destinar es: adecuación de las oficinas, se le van a dar todos los equipos tecnológicos necesarios, todos los insumos y el acceso a los sistemas hasta donde les sea permitido. Estamos esperando de ellos una participación de horas a la semana. No es toda la semana laboral, porque sabemos que tienen otros compromisos, pero se les puede ir ayudando a sumar en su experiencia.

Cuando se complete la revisión de estos casos, ¿Qué tipo de comunicación deben esperar los solicitantes de refugio? ¿Algún tipo de notificación vía correo electrónico, vía llamada?

Todas las personas van a recibir un correo electrónico. Hay que tener en cuenta, que la protección en temas de refugio se le da al solicitante desde el momento que presenta la solicitud. Esto no es un tema para justificar el atraso, ni mucho menos. Pero eso es una garantía de derechos humanos para la persona solicitante de refugio, porque podríamos tener la mala concepción de que hasta que tenga el refugio, esa persona está protegida. Por el contrario, cuando la persona se acerca a Costa Rica y plantea su solicitud, en ese momento la persona entra bajo esta protección integral de sus derechos. Pueden trabajar, pueden acceder a los servicios de salud.

En fin, el Estado les abre todo el abanico de posibilidades para que estas personas se puedan integrar a nuestro país sin que haya sido resuelto el proceso de refugio.

¿Qué alternativas se le ofrecerán a aquellas personas que no califiquen para el refugio, pero que de alguna forma necesitan protección?

Costa Rica es un país que se ha caracterizado por la protección de los derechos humanos. Siempre las personas que, por una u otra razón, no logran el refugio, pueden encontrar otra categoría migratoria. ¿Qué se les dice?, trate en esta categoría migratoria porque usted cumple con algunos requisitos. Costa Rica les ofrece muchas facilidades y muchas bondades. A final de cuentas, cuando ya han estado en una estancia de dos o tres años, probablemente eso les puede ayudar para optar por otra categoría y no necesariamente el refugio.

Los solicitantes de refugio que quieran darle seguimiento a su caso, hay alguna forma de comunicarse con la Dirección de Migración o en algún lugar donde puedan informarse?

Que acudan a la Unidad de Refugio por los medios oficiales. En las redes sociales nosotros también ponemos la información de la Unidad de Refugio. Pueden llamar, pueden consultar por correo y nosotros les estaremos dando respuesta.