Migrantes crean una fusión culinaria nicaragüense peruana en Santa Ana

¿Puede una fritanga nicaragüense o un ceviche peruano contar historias? En el restaurante “Perú con mucho gusto y antojitos nicaragüenses” cada platillo relata la historia de amor y perseverancia de la migrante nicaragüense Meylin Peralta y el chef peruano Jorge Hualpar, quienes fusionaron sus culturas en su negocio en Santa Ana, al oeste de San José, capital de Costa Rica.

La historia costarricense de Meylin Peralta comenzó en 2007, cuando decidió acompañar a sus padres en un viaje de vacaciones decembrinas a Costa Rica. Lo que inicialmente era una escapada familiar se convirtió en el inicio de una nueva vida en el país vecino del sur.

“Me enamoraron los lugares, las playas, me encanta su gente. Aquí comencé a trabajar, y vi oportunidad, y aquí me quedé”, recuerda la nicaragüense, originaria de Jinotega.

Los primeros años no fueron fáciles.

Como muchos migrantes, Meylin Peralta comenzó desde abajo, trabajando en lo que encontraba: cuidando niños, limpiando casas y trabajando en sodas (comiderías) costarricenses y restaurantes peruanos. Siempre con una meta en mente: construir algo propio.

En 2017, mientras buscaba trabajo, llegó a un restaurante peruano en Santa Ana, cerca de la Cruz Roja, propiedad de Jorge Huallpar Torres, un chef cusqueño con estudios en gastronomía internacional en Lima.

“Comencé a trabajar en el restaurante, con el tiempo establecimos una amistad. De la amistad nos llevamos muy bien, surgió el amor y aquí estamos casados y con nuestro hijo Jorge Valentino, de cuatro años, que es nuestro motor”, afirma la nicaragüense.

Meylin Peralta y Jorge Huallpar en la entrada del restaurante “Perú con mucho gusto y antojitos nicaragüenses”// Foto: Confidencial

Una soda y la pandemia después

En 2020, la pareja decidió abrir un negocio familiar, comenzaron con una pequeña soda en Santa Ana, con “solo dos mesitas”, donde el 80% de las ventas era para llevar. Sin embargo, la pandemia de covid-19 los obligó a cerrar. Después instalaron un puesto donde vendían comida desde una “ventana”.

A pesar del golpe de la pandemia, nunca se rindieron. Volvieron a abrir un negocio a inicios de 2025, pero esta vez, un local de ellos y siendo sus propios jefes. El restaurante se llama “Perú con mucho gusto”, pero también lleva el sello de Meylin Peralta con su línea “Antojitos nicaragüenses”.

“El nombre es porque los costarricenses tienen una linda costumbre de contestar ‘con mucho gusto’ y quisimos darle ese toque costarricense y peruano al restaurante”, menciona el chef peruano Jorge Huallpar

“Y el nombre de ‘Antojitos nicaragüenses’ es porque eso es lo que vendemos, unos antojitos, desde una tortilla aliñada con queso, hasta una buena fritanga”, destaca la jinotegana.

Una Fritanga Mixta y Ceviche de Corvina ofrecidos en el restaurante “Perú con mucho gusto y antojitos nicaragüenses”//Foto: Confidencial

Comida nicaragüense y peruana

La oferta gastronómica del restaurante es un viaje culinario por Nicaragua y Perú, donde cada plato cuenta una historia de tradición y fusión cultural.

Del lado nicaragüense, el menú ofrece una amplia variedad de platillos tradicionales: vigorón, nacatamal, carne asada, fritanga y tortillas con queso. Además, los días 15 y 30 de cada mes preparan vaho.

Una fritanga mixta nicaragüense que se ofrece en el restaurante “Antojitos nicaraguenses”// Foto: Confidencial

El plato estrella del menú nicaragüense es la fritanga mixta, que incluye carne de res, cerdo y pechuga de pollo, todo preparado con achiote natural y ajo. Se acompaña de gallopinto, tajadas, queso frito y ensalada de repollo con zanahoria, tomate, pepino y vinagre.

También ofrecen chancho con yuca, asados de res, cerdo y el mixto (cerdo, pollo y res). Para complementar la experiencia, sirven refrescos naturales nicaragüenses como pinol, pinolillo, fresco de cacao, semilla de jícaro en leche, fresco de maracuyá y la tradicional Kola Shaler.

Del lado peruano, Jorge prepara ceviches clásicos con limón mesino y cebolla morada, acompañados de camote y choclo peruano. También destacan el lomito saltado con la fusión peruana-japonesa, ají de gallina y pulpito a la parrilla con salsa anticuchera.

El menú peruano se extiende con especialidades como leche de tigre con chicharrón de calamar, tiradito de pescado, camarones al olivo, risotto con lomo saltado, lomito de la casa, arroz chaufa de camarones y otros platillos que reflejan la riqueza gastronómica del país andino.

“A él ya le sale la sazón nicaragüense, cocina platos nicaragüenses, sabe hacer la fritanga. Yo también sé de cocina peruana y aquí hacemos la combinación”, explica Meylin Peralta sobre cómo ambos han aprendido las técnicas culinarias del otro, creando una verdadera fusión binacional.

Los precios de los platillos nicaragüenses oscilan entre 2500 y 6995 colones, mientras que los platos peruanos van desde 2995 hasta 16 995 colones para tres personas, manteniendo una propuesta accesible para diferentes presupuestos.

Jorge Huallpar y Meylin Peralta durante la preparación de los platillos// Foto: Confidencial

El poder de las redes sociales

Más allá de su innovadora fusión de sabores, el tamaño de sus porciones y la perseverancia de esta pareja de migrantes, TikTok se ha convertido en una herramienta clave para atraer comensales a su restaurante. Su canal “Antojitos nicaragüenses” cuenta con unos 76 000 seguidores.

“Yo hago videos preparando recetas, hago en vivos, preparando buñuelos de yuca, de los platos que preparamos. Muchos clientes vienen al restaurante porque han visto los platos en Tik Tok”, explica Meylin Peralta.

“Muchos dicen vengo porque en TikTok vi un gran plato de fritanga, y la gente se desengaña, aquí servimos tal cual como en los videos, y siempre les digo vengan con hambre”, resalta la nicaragüense.